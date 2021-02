Thanh niên miền núi với mô hình khởi nghiệp nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGAP

Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo, nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Trần Mạnh Quý (sinh năm 1989), xã Xuân Du, huyện Như Thanh thấy tự ti, mặc cảm. Đặc biệt, càng không làm anh Quý thôi từ bỏ những ước mơ và quyết tâm để xóa nghèo, vươn lên làm giàu.

Mô hình trang trại tổng hợp đạt hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống của gia đình anh Trần Mạnh Quý, xã Xuân Du (Như Thanh).

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Mạnh Quý chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thể dục, Thể thao Hà Nội, anh đã đi tìm việc khắp nơi, làm đủ nghề nhưng vẫn không đủ tiền lo cho gia đình. Năm 2012, nhận thấy địa phương có thế mạnh về trồng đào, anh đã tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng về cách chăn nuôi gà an toàn dưới tán cây đào. Sau nhiều tháng suy nghĩ, anh quyết định rời Hà Nội về quê lập nghiệp. Để thực hiện mô hình, anh Quý đã vay vốn ngân hàng và người thân được 150 triệu đồng. Bước đầu triển khai thực hiện mô hình, anh Quý đầu tư, nuôi thử nghiệm 200 con gà giống, trồng 200 gốc đào và một số cây ăn quả khác. Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm trồng trọt và chăn nuôi nên anh gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, bằng sự kiên trì và tinh thần ham học hỏi, anh Quý đã từng bước vượt qua khó khăn và phát triển, nhân rộng và mở rộng quy mô trang trại.

Giai đoạn 2015-2020, sau khi nhiều lứa gà an toàn đã được bán ra thị trường, chàng thanh niên vùng núi Xuân Du đã quyết định trồng thêm 300 gốc đào, nuôi khoảng 800 con gà, đào ao nuôi cá, trồng thêm hoa màu. Theo đó, quy mô trang trại của gia đình anh Quý đã mở rộng lên 1,5 ha với 2.000 gốc đào, 200 gốc cây thanh long, 1.500 con gà an toàn (mỗi năm xuất bán 3.000 con gà) được nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Để sản phẩm có nguồn gốc và đầu ra ổn định, anh Quý đã tham gia câu lạc bộ nuôi gà an toàn dưới tán cây đào với 22 thành viên. Thông qua câu lạc bộ, anh và các thanh niên khác đã có điều kiện trao đổi kinh nghiệm và ổn định được đầu ra cho sản phẩm gà an toàn. Hiện, sản phẩm gà an toàn của anh đã được Phòng Nông nghiệp huyện Như Thanh cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm gà của gia đình anh cũng được bán cho các tiểu thương, siêu thị, đại lý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2021, anh Quý đã bán được 500 cây đào, 1.500 gà an toàn, nhiều hoa màu để phục vụ người dân sử dụng trong dịp tết. Hiện thu nhập của gia đình anh đạt khoảng 700 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Trần Mạnh Quý còn là Phó Bí đoàn xã Xuân Du năng nổ, nhiệt huyết. Anh luôn cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia các hoạt động vì cộng đồng, vì an sinh xã hội, dọn vệ sinh môi trường... Đặc biệt, trong các đợt dịch COVID-19, anh Quý và đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương luôn làm tốt đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang khi ra đường, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 tại địa phương. Trước đó, trong đợt lũ xảy ra tại miền Trung vừa qua, anh Quý đã vận động bà con, thanh niên trong xã quyên góp gạo và tổ chức gói được 8.000 bánh chưng, huy động được 5 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, anh Quý cho biết: Sau Tết Nguyên đán 2021, anh sẽ tiếp tục mở rộng mô hình, chăn nuôi thêm nhiều gà an toàn, mở thêm diện tích ao cá, trồng thêm nhiều loại cây ăn quả; đồng thời, đẩy mạnh vận động đoàn viên, thanh niên cùng giúp nhau trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa diện mạo địa phương ngày càng phát triển hơn.

Với những thành tích đạt được, anh Trần Mạnh Quý đã vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Giải thưởng 15 tháng 10 về gương thanh niên tiêu biểu năm 2020; được Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi giai đoạn 2015-2020 và nhiều giấy khen của Huyện đoàn Như Thanh, Đoàn xã Xuân Du.

Bài và ảnh: Phượng Lê