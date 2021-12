Tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng chống ngộ độc thực phẩm

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 57.912 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 35.523 cơ sở sản xuất thực phẩm (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh), 11.782 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 7.011 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 3.596 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Kỹ thuật viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm test nhanh các nguy cơ mất an toàn của nguyên liệu thực phẩm bằng labo chuyên dụng trên xe kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm.

Để bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân, chủ động phòng ngừa ngộ độc, sử dụng thực phẩm an toàn, thời gian qua, các cấp, các ngành, các cơ quan chuyên môn của tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành vi của người dân về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP); thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện xử lý những hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.

Công tác kiểm soát, ngăn ngừa sử dụng chất cấm, kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật đã được các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP tích cực triển khai thực hiện; chủ động lấy mẫu để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, kịp thời cảnh báo, ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường. Toàn tỉnh đã xét nghiệm tại Labo 19.290 mẫu thực phẩm, phát hiện 1.214 mẫu không đạt yêu cầu (chiếm 6,3%); xét nghiệm nhanh 37.823 mẫu thực phẩm, phát hiện 2.099 mẫu không đạt yêu cầu (chiếm 5,6%).

Trong 4 năm, từ 2017-2021, do được đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã nên số lượng mẫu xét nghiệm tăng cao (xét nghiệm tại Labo chiếm 55%, xét nghiệm nhanh tại hiện trường chiếm 73,9% tổng giai đoạn 2017-2021); không phát hiện chất kích thích tăng trưởng, kháng sinh cấm trong mẫu thịt gia súc, gia cầm. Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế tổ chức giám sát, bảo đảm ATTP cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh. Hệ thống thông tin đường dây nóng được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã, tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin vi phạm pháp luật về ATTP. Số vụ ngộ độc thực phẩm, số người mắc giảm đi rõ rệt sau mỗi giai đoạn.

Tính từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 103 vụ ngộ độc thực phẩm với 3.316 người mắc, 6 người tử vong, trong đó có 17 vụ có trên 30 người mắc. Cụ thể: Giai đoạn 2017-2011 có 72 vụ với 2.350 người mắc, 5 người tử vong, trong đó có 9 vụ có trên 30 người mắc; giai đoạn 2012-2016 có 29 vụ với 708 người mắc, 1 người tử vong, trong đó có 6 vụ có trên 30 người mắc; giai đoạn 2017-2021, có 2 vụ với 258 người mắc, không có người tử vong, trong đó có 2 vụ có trên 30 người mắc.

Công tác quản lý điều kiện bảo đảm ATTP, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP được tăng cường. Đến nay, các tổ giám sát cộng đồng thôn/bản/phố đã thực hiện cấp gần 67.000 lượt giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ, cho hơn 30.500 lượt cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, với tổng khối lượng sản phẩm được cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ trên 2.250.800 tấn; trên địa bàn tỉnh có gần 80% số cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra ATTP đã được các ngành, các cấp chủ động triển khai, tăng cường phối hợp liên ngành, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, giai đoạn sau có số cơ sở được kiểm tra cao hơn giai đoạn trước, việc phát hiện và xử lý vi phạm về ATTP kịp thời hơn, nghiêm minh hơn. Từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra hơn 115.850 lượt cơ sở, phát hiện gần 15.000 lượt cơ sở vi phạm, phạt tiền gần 12.200 lượt cơ sở, với số tiền phạt hơn 25.145 triệu đồng, nhắc nhở, cảnh cáo 2.798 cơ sở; đồng thời đã tịch thu, tiêu hủy 48.119 kg hàng hóa thực phẩm, nội tạng và sản phẩm động vật, 4.165 bánh Trung thu hết hạn sử dụng, 344 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và lở mồm, long móng, 14.200 kg lợn không rõ nguồn gốc, 300 kg cá nóc, hơn 900 kg cá khoai... giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 2 tỷ đồng. Trong đó: Giai đoạn 2007-2011, kiểm tra 21.954 lượt cơ sở, phát hiện 4.362 cơ sở vi phạm, phạt tiền 790 cơ sở với số tiền phạt 894 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm của 8 cơ sở; giai đoạn 2012-2016, kiểm tra 55.703 lượt cơ sở, phát hiện 8.528 cơ sở vi phạm, phạt tiền 3.018 cơ sở với số tiền phạt 4.076 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm của 167 cơ sở; giai đoạn 2017-2021, kiểm tra 76.730 lượt cơ sở, phát hiện 9.959 cơ sở vi phạm, phạt tiền 6.348 cơ sở với số tiền phạt 20.175 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm của 284 cơ sở. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp đưa vào sản xuất thực phẩm (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi) đã được quan tâm thực hiện; tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 2.031 cơ sở, phát hiện và xử lý 282 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 1,6 tỷ đồng; tịch thu, tiêu hủy 400 kg phân bón NPK, 32 kg và 157 lít thuốc bảo vệ thực vật, 8.100 kg thức ăn chăn nuôi có chứa chất cấm Sabultamol; buộc tái chế 5.150 kg phân bón NPK, 1.920 kg giống cây trồng, 900 kg thức ăn chăn nuôi, 2.199 kg và 2.979 lít thuốc bảo vệ thực vật; đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2021, không phát hiện chất cấm Sabultamol trong chăn nuôi.

Vì sức khỏe con người và sự phát triển giống nòi, bên cạnh sự quan tâm nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về ATTP từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành đúng các quy định về vệ sinh ATTP, phòng ngừa ngộ độc vì một môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Bài và ảnh: Hà Phương