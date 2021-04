Nhiều bất cập tại các cơ sở làm bún, phở

Làng nghề bún, phở truyền thống ở phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong đó có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phường Đông Hương có 31 hộ dân sản xuất bún, phở cung cấp cho TP Thanh Hóa và các huyện lân cận.

Người dân làm nghề làm bún, phở tập trung ở khu phố Ba Tân, Phan Đình Phùng, Quang Trung với tổng số 31 hộ, cung cấp cho thị trường TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương, Đông Sơn… Ngoài một số cơ sở đầu tư máy móc thực hiện quy trình sản xuất bún, phở đảm bảo vệ sinh, vẫn còn nhiều hộ dân duy trì phương thức thủ công truyền thống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khu vực để bún, phở khá thấp, ẩm ướt và không có đồ che đậy

Ghé thăm cơ sở sản xuất bún của hộ gia đình bà Nguyễn Thị M (khu phố Phan Đình Phùng), được biết cơ sở của gia đình hoạt động đã gần 20 chục năm nay, với 3 lao động. Vào dịp hè, gia đình sản xuất từ 7 - 8 tạ bún/ ngày, còn vào mùa đông ít hơn, khoảng 3 tạ. Tại khu vực sản xuất bún cảm nhận rất rõ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Những thùng ủ gạo rửa qua loa, nước có màu đục, thùng không đậy nắp gây vệ sinh.

Đến một số hộ dân làm bún, phở truyền thống, theo quan sát sau khi bún luộc chín được đưa vào chậu nước, người làm dùng tay (không có găng bảo hộ) ngắt từng sợi, cuốn tròn, cho vào từng khay nhỏ để thành bún lá.

Mục sở thị cơ sở sản xuất bún, phở hộ gia đình ông Lê Ngọc A (khu phố Ba Tân), tại đây người lao động tay trần bốc những sợi bún đặt trên chiếc khay dài đặt dưới nền nhà ẩm ướt, có nhiều ruồi, nhặng.

Qua tìm hiểu, trung bình mỗi hộ làm bún, phở tại đây thải ra khoảng 2m3 nước thải/ngày, phần lớn đều chưa qua xử lý.

Do sản xuất manh mún, số cơ sở đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất không nhiều, chủ yếu vẫn bằng phương pháp thủ công, tận dụng mọi không gian để làm bún, phở.

Nhiều chủ hộ cho xem chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm do đơn vị có thẩm quyền cấp, tuy nhiên khi hỏi về việc có thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hay không, một số hộ tỏ ra lúng túng, dè dặt.

Môi trường ẩm ướt, lao động không đeo găng tay bảo hộ khi làm bún, phở

Bà Hà Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hương cho biết: Địa phương đã yêu cầu các hộ xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hầm biogas, hướng dẫn các chủ hộ làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và giao Trạm Y tế phường đấu mối với Trung tâm Y tế thành phố để khám sức khỏe định kỳ, tập huấn cho người lao động tại cơ sở sản xuất bún, phở…

Tuy nhiên qua khảo sát thực tế của phóng viên thì sự việc lại có phần khác, quy trình sản xuất bún, phở tại đây cho thấy tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như môi trường.

Nhiều cơ sở vẫn chưa chấp hành quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo Thông tư số 57/2015-TT-BCT quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, ngoài quy định bắt buộc về giấy khám sức khỏe cho lao động, cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở còn phải đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất khu vực sản xuất thực phẩm, quy trình sản xuất một chiều, nguồn nước sản xuất thực phẩm…

Nhằm đảm bảo an toàn tại các cơ sở sản xuất bún, phở tại phường Đông Hương, thiết nghĩ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các điều kiện về an toàn thực phẩm để ngăn ngừa những nguy cơ có thể xảy ra.

Trung Lê