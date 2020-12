Đăng ký thực hiện các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021

Để thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về đăng ký thực hiện các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021.

Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu đến hết năm 2020 được đề ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18-8-2016, tổng hợp, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã hoàn thành, mục tiêu, chỉ tiêu chưa hoàn thành; nêu rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đăng ký các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 14-12-2020, đồng thời gửi về các sở: NN&PTNT, Công Thương, Y tế và Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh để tổng hợp.

Các sở: NN&PTNT, Công Thương, Y tế trên cơ sở báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đến hết năm 2020 và đăng ký các chỉ tiêu năm 2021 của UBND các huyện, thị xã, thành phố; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổng hợp các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh và đăng ký chỉ tiêu về đảm bảo an toàn thực phẩm do đơn vị thực hiện năm 2021; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 21-12-2020, đồng thời gửi về Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh để tổng hợp.

BĐT