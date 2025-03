Ấn Độ thắng lớn tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á 2025

Tối 16/3, lễ trao Giải thưởng Điện ảnh châu Á (Asian Film Awards) lần thứ 18 đã diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 30 bộ phim xuất sắc từ 25 quốc gia và khu vực tranh tài ở 16 hạng mục giải thưởng danh giá.

Giải Phim xuất sắc nhất năm nay được trao cho bộ phim chính kịch "All We Imagine As Light." (Nguồn: variety)

Sự kiện phản ánh sự đa dạng và phong phú trong nền điện ảnh châu Á, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu điện ảnh.

Giải Phim xuất sắc nhất năm nay được trao cho bộ phim chính kịch “All We Imagine As Light” của đạo diễn người Ấn Độ Payal Kapadia.

Phim kể về ước mơ của hàng triệu người di cư bất hợp pháp đến Mumbai với hy vọng “đổi đời,” nhưng lại phải đấu tranh để hòa nhập vào một xã hội từ chối chào đón họ.

“All We Imagine As Light” ra mắt khán giả thế giới tại Liên hoan phim Cannes 2024 ở Pháp, tại đó bộ phim được đề cử giải Cành cọ vàng và giành giải Grand Prix (giải thưởng do Ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes trao cho một trong những phim truyện tham gia tranh giải).

Trong khi đó, giải Đạo diễn xuất sắc nhất vinh danh đạo diễn Nhật Bản Daihachi Yoshida, người đứng sau thành công của bộ phim tâm lý giả tưởng "Teki Cometh."

Trước đó, tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2024, bộ phim này đã thắng giải Tokyo Grand Prix dành cho phim hay nhất, trong khi đạo diễn Yoshida cũng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Sean Lau với vai diễn cảm động trong bộ phim “Papa” của đạo diễn Philip Yung, trong khi giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất gọi tên Shahana Goswami, nữ diễn viên Ấn Độ với diễn xuất ấn tượng trong phim "Santosh."

Giải Biên kịch xuất sắc nhất được trao cho nhà biên kịch Mohammad Rasoulof của Iran với “The Seed of the Sacred Fig,” bộ phim được đánh giá có chiều sâu và thông điệp mạnh mẽ về những vấn đề nóng của xã hội.

Đặc biệt, lễ trao giải tràn ngập khoảnh khắc xúc động khi giải Thành tựu trọn đời được trao cho huyền thoại điện ảnh Nhật Bản Koji Yakusho, người đã có những đóng góp to lớn cho nền điện ảnh không chỉ của Nhật Bản mà còn của toàn châu Á.

Cùng với đó, hai tên tuổi lớn của ngành điện ảnh, Jang Dong Gun (Hàn Quốc) và Tang Wei (Trung Quốc), vinh dự nhận giải "Diễn viên kiệt xuất trong Điện ảnh châu Á."

Giải thưởng Điện ảnh châu Á ra đời năm 2007 nhằm tôn vinh những bộ phim xuất sắc của châu Á và giới thiệu tới khán giả toàn cầu. Kể từ năm 2014, giải thưởng này đã được Học viện Giải thưởng Điện ảnh châu Á tổ chức./.

