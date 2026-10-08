50 năm Vinamilk: Sức bền của một thương hiệu không ngừng đổi mới

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng. Mới đây, doanh nghiệp được xướng tên tại Thương hiệu Mạnh 2026 và Better Choice Awards 2026, tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu được xây dựng trên nền tảng kinh doanh, đổi mới và năng lực cạnh tranh.

Ngày 3/10 tại Hà Nội, Vinamilk được vinh danh Top 10 Thương hiệu Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân tại Thương hiệu Mạnh 2026. Chương trình do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức.

Khởi xướng từ năm 2003, Thương hiệu Mạnh là hoạt động thường niên nhằm ghi nhận các doanh nghiệp, thương hiệu tiêu biểu về năng lực hoạt động, mở rộng thị trường, đổi mới, thích ứng và những giá trị tích cực tạo ra cho kinh tế, xã hội.

Ông Phạm Tuyên, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội, đại diện Vinamilk nhận vinh danh Top 10 Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân tại Thương hiệu Mạnh 2026. Ảnh: BTC

Vinamilk đã nhiều năm liên tiếp được vinh danh tại Thương hiệu Mạnh. Năm 2026, cùng với dấu mốc 50 năm, doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế. Sức bền của thương hiệu vì thế không chỉ đến từ nền tảng đã gây dựng, mà còn từ khả năng không ngừng làm mới mình trước những thay đổi của thị trường.

Sức mạnh thương hiệu được đo bằng những giá trị thực

Theo Brand Finance, năm 2026, thương hiệu Vinamilk được định giá 2,6 tỷ USD, tiếp tục đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và duy trì xếp hạng sức mạnh thương hiệu AAA+, mức cao nhất trên thang đánh giá của tổ chức này.

Cùng với giá trị thương hiệu, kết quả kinh doanh tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng. Trong quý II/2026, Vinamilk đạt doanh thu thuần hợp nhất 18.847 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 28%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 34.996 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5.643 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,8% và 38,4%.

Đáng chú ý, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 8.400 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ cả thị trường trong nước, hoạt động kinh doanh quốc tế và đóng góp của các công ty thành viên.

Trong năm 2026, Vinamilk cũng tiếp tục có mặt trong danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn. Gần đây nhất, tại Better Choice Awards 2026 tối ngày 4/10, doanh nghiệp đồng thời được vinh danh “Doanh nghiệp vì chất lượng sống cộng đồng của năm” và “Thương hiệu được người Việt tin dùng”.

Vinamilk được vinh danh “Doanh nghiệp vì chất lượng sống cộng đồng của năm” và “Thương hiệu được người Việt tin dùng” tại Better Choice Awards 2026. Ảnh: BTC

Không ngừng nâng chuẩn để tạo sức bật mới

Đằng sau những kết quả kinh doanh và các giải thưởng là quá trình Vinamilk liên tục làm mới mình khi quy mô và vị thế ngày càng lớn. Những năm gần đây, doanh nghiệp đẩy mạnh tái định vị thương hiệu, đổi mới danh mục sản phẩm, tái cấu trúc hệ thống phân phối, ứng dụng công nghệ và nâng chuẩn trên toàn chuỗi, từ nguyên liệu, sản xuất đến sản phẩm.

Năng lực đổi mới của Vinamilk cũng được ghi nhận trên thị trường quốc tế. Trước đó, vào tháng 6, doanh nghiệp giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử vào vòng chung kết tại World Dairy Innovation Awards 2026 diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha, với các sản phẩm và thiết kế thuộc nhiều nhóm, từ dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng theo lứa tuổi đến sữa tươi và kem.

Vinamilk giành 5 giải thưởng tại World Dairy Innovation Awards 2026, với các sản phẩm và thiết kế thuộc nhiều nhóm ngành hàng. Ảnh: Xavier

Song song với thị trường trong nước, hoạt động kinh doanh quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của Vinamilk. Đến nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu lũy kế hơn 3,9 tỷ USD.

Vinamilk hiện đứng thứ 36 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới xét về doanh thu và được đánh giá là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu. Từ một doanh nghiệp ra đời khi Việt Nam gần như chưa có nền công nghiệp sữa, Vinamilk đã từng bước xây dựng năng lực sản xuất, vùng nguyên liệu, hệ thống phân phối và thị trường xuất khẩu, qua đó mở rộng sự hiện diện trong chuỗi giá trị ngành sữa toàn cầu.

Sản phẩm Vinamilk đã có mặt tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu lũy kế hơn 3,9 tỷ USD. Ảnh: Vi Nam

Sau nửa thế kỷ, những nền tảng được tích lũy qua nhiều giai đoạn đang trở thành điểm tựa cho bước phát triển tiếp theo của Vinamilk. Nếu trước đây bài toán trọng tâm là làm chủ sản xuất và xây dựng thị trường, thì ngày nay yêu cầu đặt ra đã rộng hơn: đổi mới sản phẩm, công nghệ và quản trị, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Giá trị của Vinamilk vì thế không chỉ được đo bằng những gì đã gây dựng trong 50 năm qua, mà còn ở khả năng liên tục đổi mới và nâng chuẩn để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đó cũng là nền tảng để Vinamilk tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt trên bản đồ ngành sữa thế giới.

Tùng Dương (LN)