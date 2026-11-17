Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình đạt Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026

Vượt qua hàng trăm hồ sơ đề cử cùng các tiêu chí xét duyệt khắt khe, sản phẩm Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình của Dược phẩm Tâm Bình đã xuất sắc được vinh danh Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026. Giải thưởng là minh chứng rõ nét cho chất lượng sản phẩm, đồng thời khẳng định uy tín của thương hiệu trên thị trường.

Bảo chứng chất lượng từ giải thưởng Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”

Tối 15/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026. Tại sự kiện, sản phẩm Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình của Dược phẩm Tâm Bình đã xuất sắc được vinh danh ở vị trí Top 1.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình tại Lễ vinh danh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026.

“Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” là hoạt động thường niên nhằm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo. Chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

Năm nay, chương trình đã thu hút gần 200 doanh nghiệp đăng ký tham gia, qua vòng sơ loại có 133 doanh nghiệp với 258 sản phẩm, dịch vụ thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ đáp ứng điều kiện theo quy chế. Hoạt động bình chọn được diễn ra công khai từ ngày 17/10 đến ngày 4/11 thông qua website binhchonhangviet.com và phiếu bình chọn trực tiếp tại các điểm công cộng. Bên cạnh kết quả bình chọn của người tiêu dùng, Ban tổ chức còn chấm điểm độc lập dựa trên các tiêu chí khắt khe như: chất lượng ổn định, độ an toàn, mẫu mã cải tiến, giá cả hợp lý, nguồn gốc minh bạch, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, tuân thủ các quy định về pháp luật, chế độ đối với người lao động, tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng và xã hội...

Vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt, Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình vinh dự đạt danh hiệu Top 1, tiếp tục khẳng định uy tín của Dược phẩm Tâm Bình trên thị trường. Thành tích này không chỉ ghi nhận chất lượng sản phẩm mà còn cho thấy hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp khi mở rộng sang dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của đông đảo người dân.

Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình: Thành phần quý, hỗ trợ bồi bổ toàn diện

Không phải ngẫu nhiên mà Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình nhận được sự tin chọn của người tiêu dùng giữa thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng. Giá trị của sản phẩm đến từ công thức kết hợp các dược liệu quý với hàm lượng tối ưu, đáp ứng đúng nhu cầu bồi bổ thể trạng của người Việt.

Thành phần chủ lực của sản phẩm là cao Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi với hàm lượng lên tới 350mg – mức cao so với nhiều dòng sâm nước trên thị trường. Nhân sâm ở độ tuổi thứ 6 đạt hàm lượng dưỡng chất cao nhất, sau khi trải qua quy trình hấp sấy và xử lý đặc biệt sẽ giữ lại trọn vẹn các hoạt chất Saponin quý giá, giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng và nâng cao thể lực. Quá trình tinh chế này cũng giúp trung hòa tính nhiệt của nhân sâm, đảm bảo an toàn, lành tính cho người dùng.

Kết hợp với Hồng sâm là Đông trùng hạ thảo nhập khẩu từ Hàn Quốc chứa hàm lượng Cordycepin và Adenosin cao. Trong Y học cổ truyền lẫn hiện đại, Đông trùng hạ thảo được đánh giá cao nhờ công dụng bổ phổi, ích thận, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người suy nhược.

Bên cạnh hai thành phần chính, sản phẩm còn được bổ sung Đương quy, Cam thảo, Bạch thược, Long nhãn, Trần bì, Sơn tra, Bạch truật, Bạch linh, Hoắc hương. Nhóm thảo dược này giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất, thúc đẩy lưu thông khí huyết, kích thích ăn ngon, ngủ sâu và đẩy nhanh quá trình phục hồi thể lực.

Nhờ sự kết hợp giữa các dược liệu trên, Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, tái tạo năng lượng và giảm mệt mỏi. Sản phẩm được bào chế dạng nước tiện lợi, dễ uống, phù hợp với nhiều đối tượng như người cao tuổi, người suy nhược, người làm việc căng thẳng hay học sinh, sinh viên trong giai đoạn ôn thi áp lực.

Danh hiệu Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026 tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình, đồng thời là động lực để Dược phẩm Tâm Bình không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng hành cùng người Việt trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

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Lan Anh