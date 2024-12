4 bộ phim hứa hẹn khuynh đảo rạp phim vào tháng 12

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, Kraven the Hunter, Mufasa: The Lion King và Sonic the Hedgehog 3 là 4 bộ phim sẽ ra mắt vào tháng 12, hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút thú vị.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Cuộc tấn công bất ngờ đến từ Wulf, lãnh chúa xảo trá và tàn nhẫn của tộc Dunlending, nhằm báo thù cho cái chết của cha hắn đã buộc Helm và thần dân của ngài phải chống cự trong pháo đài cổ Hornburg - một thành trì vững chãi sau này được biết đến với tên gọi Helm’s Deep. Trong tình thế ngày càng tuyệt vọng, Héra, con gái của Helm, phải dốc hết sức dẫn dắt cuộc chiến chống lại kẻ địch nguy hiểm, quyết tâm tiêu diệt bọn chúng.

Trước đó, vào đầu thập niên 2000, hãng Warner Bros. chuyển thể tiểu thuyết The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) của J. R. R. Tolkien thành loạt ba phim điện ảnh. Ba phần thu về gần 3 tỷ USD doanh thu phòng vé. The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sẽ ra rạp vào ngày 13/12/2024.

Kraven the Hunter

Kraven the Hunter (tựa Việt: Thợ săn thủ lĩnh) là câu chuyện đầy khốc liệt và hoành tráng về sự hình thành của một trong những phản diện biểu tượng nhất của Marvel - kẻ thù truyền kiếp của Spiderman. Aaron Taylor-Johnson đảm nhận vai Kraven, một người đàn ông có người cha mafia vô cùng tàn nhẫn, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe) - người đã đưa anh vào con đường báo thù với những hệ quả tàn khốc. Điều này thúc đẩy anh không chỉ trở thành thợ săn vĩ đại nhất thế giới, mà còn là một trong những nhân vật đáng sợ nhất.

Kraven the Hunter được đạo diễn bởi J. C. Chandor, có sự tham gia của Ariana DeBose, Russel Crowe, Christopher Abbott, Fred Hechinger và Alessandro Nivola. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào ngày 13/12/2024.

Mufasa: The Lion King

Mufasa: The Lion King, đóng vai trò là phần tiền truyện của The Lion King năm 2019, là một trong những bộ phim được mong đợi nhất năm 2024. Được đạo diễn bởi Barry Jenkins, bộ phim hoạt hình này có sự tham gia lồng tiếng của một số diễn viên nổi tiếng như Seth Rogen, Mads Mikkelsen, Donald Glover và Keith David.

Mufasa: The Lion King nhờ Rafiki kể về thời niên thiếu của Mufasa - cha của sư tử Simba. Chú khỉ Rafiki kể cho Kiara - con gái của sư tử Simba và Nala - về nguồn gốc của Mufasa. Mufasa là một chú sư tử con mồ côi, lạc lõng và đơn độc, cho đến khi cậu gặp sư tử Taka - người thừa kế dòng máu hoàng gia. Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã bắt đầu một cuộc hành trình của những kẻ đang tìm kiếm số phận của mình. Trải qua nhiều cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ trước những loài vật nguy hiểm, nhân vật chính trở thành vua sư tử, thay đổi cuộc sống của muông thú.

Mufasa: The Lion King sẽ ra rạp vào ngày 20/12/2024.

Sonic the Hedgehog 3

Loạt phim đình đám Sonic the Hedgehog sắp trở lại với phần 3 mang tên Sonic the Hedgehog 3 (tựa Việt: Nhím Sonic 3), hứa hẹn tiếp tục là bom tấn hành động đáng mong đợi.

Lần đầu ra mắt vào năm 2020, bộ phim về Nhím Sonic - linh vật “bất hủ” xuất thân từ huyền thoại video game cùng tên, đã nhận được những đánh giá vô cùng tích cực từ khán giả và cả giới phê bình phim. Phần 2 ra mắt vào năm 2022 cũng đã phá đảo phòng vé toàn cầu với 96% điểm đánh giá từ khán giả trên Rotten Tomatoes.

Trong phần 3, Sonic, Knuckles và Tails phải đối mặt với một kẻ thù mới cực kỳ mạnh mẽ là Shadow - một nhân vật phản diện bí ẩn với sức mạnh không giống bất kỳ đối thủ nào họ từng đối mặt trước đây. Bị áp đảo về năng lực, Sonic phải lên đường thành lập một liên minh to lớn hơn.

Sonic the Hedgehog 3 sẽ có mặt tại các rạp chiếu phim vào ngày 20/12/2024.

