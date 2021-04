Tổng cục Du lịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thanh Hoá

Ngày 29-4, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch do Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 tại một số cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hoá).

Qua kiểm tra thực tế tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Hoàng Hoá, TP Sầm Sơn và TP Thanh Hoá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đánh giá cao sự vào cuộc của cơ quan quản lý ở địa phương cũng như Ngành Du lịch Thanh Hóa đã chủ động kiểm tra, đôn đốc các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn, bảo đảm phục vụ du khách an toàn trong mùa du lịch 2021, nhất là dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Xác định bảo đảm an toàn du lịch là nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời chuẩn bị tất cả phương án đón tiếp, phục vụ du khách một cách tốt nhất cũng như ứng phó với biến động của tình hình dịch COVID-19, các cơ sở dịch vụ, điểm du lịch đã nhận thức rõ yêu cầu đặt ra và triển khai nghiêm túc; trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, thực hiện đầy đủ 5K theo khuyến cáo.

Các khâu dịch vụ đều thực hiện nghiêm phương án phòng, chống dịch. Các điểm du lịch trang bị đầy đủ biển báo, thông tin hướng dẫn khách du lịch thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khách sạn Mường Thanh (TP Thanh Hoá).

Nhấn mạnh tình hình dịch, bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp, tinh thần chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là bảo đảm chủ động trong trong phòng, chống dịch, chuẩn bị đầy đủ điều kiện, sẵn sàng đón tiếp, phục vụ khách trong mùa du lịch, nhất là kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 với điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối, Bộ đã có văn bản chỉ đạo đến các địa phương và quán triệt trong toàn ngành.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đề nghị các cơ sở kinh doanh du lịch phải bảo đảm an toàn cho du khách, áp dụng 5K một cách nghiêm túc, không lơ là, mất cảnh giác; cần tiếp tục bảo đảm các vật dụng y tế phòng, chống dịch bệnh; thực hiện đầy đủ các quy định trong bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch; duy trì hệ thống khai báo lưu trú liên thông giữa du lịch, công an và y tế; đặt bảng in mã QR lưu hành trình khách đến…, bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm điều kiện phục vụ tốt nhất để đón tiếp du khách trong kỳ nghỉ lễ và ứng phó với tình hình dịch nếu có. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần nhạy bén, thích ứng với những biến động để sẵn sàng cho mùa du lịch 2021.

Các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cũng truyền thông thông điệp du lịch Vệt Nam cũng như du lịch Thanh Hoá nói riêng luôn chủ động đáp ứng công tác phòng, chống dịch, bảo đảm điều kiều kiện tốt nhất để đón tiếp và phục vụ du khách mùa du lịch, có kỳ nghỉ lễ an toàn tuyệt đối; tạo tâm thế chủ động trong trạng thái bình thường mới, sự yên tâm cho du khách cũng như người làm du lịch trong bối cảnh có dịch.

Tô Hà