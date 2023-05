Sức khỏe của 4 trẻ sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn tương đối ổn định

Tối 10-5, bác sĩ Trịnh Mỹ Duyên, Khoa Nội - dị ứng - miễn dịch - cơ xương khớp, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết, hiện sức khỏe toàn trạng của cả 4 bé sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn tương đối ổn định, không sốt, bú tốt, không có tình trạng khó thở hay nổi ban, tim phổi bình thường.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá theo dõi tình trạng sức khoẻ của trẻ sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn.

Hiện các y, bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát các triệu chứng, sức khoẻ của các bé. Sau 1-2 ngày nữa sẽ làm xét nghiệm đánh giá lại chức năng men gan để có biện pháp can thiệp khi có diễn biến bất thường. Tuy nhiên, việc men gan tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không thể khẳng định do tiêm vaccine hết hạn sử dụng.

Trước đó, sáng ngày 9-5, Trạm Y tế xã Thăng Bình (Nông Cống) tổ chức tiêm chủng dịch vụ tại trạm y tế các vaccine: Hexaxim và Synflorix cho 15 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn, trong đó có 6 trẻ tiêm vaccine 6 trong 1 Hexaxim mũi 1. Sau khi tiêm, trẻ được theo dõi theo quy định và Trạm Y tế xã Thăng Bình đã cung cấp vỏ hộp của các lọ vaccine cho các gia đình cầm về theo dõi. Đến 10 giờ 6 phút cùng ngày, Trạm Y tế xã Thăng Bình nhận được phản hồi của người nhà 1 trẻ được tiêm vaccine Hexaxim về việc hạn dùng vaccine đã tiêm trên vỏ hộp cho gia đình mang về ghi ngày hết hạn là 31-3-2023. Trạm Y tế xã Thăng Bình đã kiểm tra hồ sơ, vỏ lọ vaccine lưu tại trạm, đối chiếu xác minh vỏ hộp vaccine người nhà trẻ mang về phát hiện trong 6 lọ vaccine Hexaxim, có 4 lọ có hạn sử dụng đến 31-3-2023, 2 lọ còn lại có hạn sử dụng đến tháng 31-5-2024.

Ngay lập tức lực lượng y tế, lãnh đạo xã Thăng Bình đã có mặt tại các gia đình để kiểm tra tình trạng sức khỏe của các cháu bé và phối hợp với gia đình bố trí phương tiện đưa các cháu xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để thăm khám, theo dõi chăm sóc sức khỏe trong chiều 9-5. 3 bệnh nhi có triệu chứng sốt (từ 37,60C đến 38,50C), 1 bệnh nhi có men gan tăng hiện đang được truyền dịch Glucose 5%.

Đáng lưu ý, 4 lọ vaccine hết hạn nói trên đã được tiêm cho 4 trẻ. Gia đình anh chị Vũ Hoa có 2 bé sinh đôi và 1 trong 2 bé đã tiêm liều vaccine hết hạn (hiện chưa xác định được bé nào đã tiêm mũi vaccine hết hạn), do đó, gia đình đã đưa cả 2 bé sinh đôi cùng 3 bé còn lại nhập viện để theo dõi sức khỏe.

Bác sĩ Phan Văn Chương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thăng Bình, thừa nhận sai sót nói trên là do sơ suất của cán bộ tiêm chủng đã không thực hiện theo đúng quy trình tiêm chủng an toàn, không kiểm tra, đối chiếu kỹ các hạn sử dụng trên vỏ hộp thuốc và lọ vaccine. Lãnh đạo và cán bộ Trạm y tế xã Thăng Bình đã trực tiếp nhận lỗi với gia đình các trẻ và sẽ đồng hành cùng các gia đình trong quá trình theo dõi sức khỏe cho cháu.

Theo ông Trần Anh Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, sau khi xảy ra sự cố trên, đơn vị đã cho tiến hành rà soát lại và khẳng định 4 lọ vaccine 6 trong 1 Hexaxim tiêm cho trẻ ngày 9-5 tại Trạm Y tế Thăng Bình là những lọ vaccine cuối cùng của lô vaccine được Trung tâm Y tế huyện Nông Cống nhập về từ ngày 23-5-2022, với tổng cộng 165 liều.

Hiện sức khoẻ của các bé sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn tương đối ổn định.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Bá Cẩn cho biết, sau sự cố tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn tại Trạm Y tế xã Thăng Bình, ngành Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Nhi Thanh Hoá để chăm sóc, điều trị, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho các cháu. Chỉ đạo các đơn vị y tế và các cơ sở tiêm chủng trong ngành rà soát thực hiện an toàn tiêm chủng, bảo đảm an toàn tiêm chủng trong quá trình tiêm chủng. Đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Tô Hà