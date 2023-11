Đề xuất 8 bệnh truyền nhiễm được ưu tiên ngân sách khám, chữa bệnh

Bộ Y tế đề xuất Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám chữa bệnh.

Bộ Y tế đề xuất Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh gồm 8 bệnh: dại; lao phổi; uốn ván; bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); sốt rét; bệnh do liên cầu lợn ở người; than; viêm não virus.

Bộ Y tế cho biết tiêu chí lựa chọn bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 15/2023/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024) như sau: tính chất nguy hiểm của bệnh; tỷ lệ tử vong , để lại di chứng cao so với các bệnh truyền nhiễm khác trong nhóm B; chưa có vaccine hoặc khó tiếp cận vaccine; chưa có thuốc điều trị đặc hiệu; quản lý điều trị phức tạp; điều trị dài ngày; thuốc, vật tư điều trị không sẵn có hoặc phổ biến trên thị trường; khả năng chi trả của người bệnh đặc biệt đối với bệnh lưu hành ở khu vực có nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khó tiếp cận các dịch vụ y tế; ảnh hưởng của bệnh đối với xã hội: dịch vụ chăm sóc y tế, nghỉ làm hoặc nghỉ học, sự quan tâm của cộng đồng.

Dự thảo nêu rõ bệnh được đưa vào Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi đáp ứng 6/7 tiêu chí hoặc 5/7 tiêu chí và có tính đặc thù.

Căn cứ vào Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, các cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí nhân lực và đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện./.

