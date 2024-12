Hướng dẫn cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực của các chức danh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/thừa nhận giấy phép hành nghề (khuyến khích đánh máy)... Công dân nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Tô Hà) I. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ

1. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp người lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm:

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

b) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau:

- Văn bằng chuyên môn.

- Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

c) Trường hợp đề nghị cấp giấy phép hành nghề với phạm vi hành nghề chuyên khoa: ngoài giấy tờ quy định tại điểm b phải nộp thêm bản sao hợp lệ của một trong các văn bằng chuyên khoa theo quy định tại điểm b, c, d, đ hoặc e khoản 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

d) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe hoặc bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

đ) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây:

- Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo theo quy định tại Điều 138 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

- Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch theo quy định tại Điều 139 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (trường hợp người nước ngoài không biết tiếng Việt thành thạo) kèm theo hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài đó dự kiến làm việc.

e) Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

g) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (đối với trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1, khoản 4 Điều 125 Nghị định).

h) 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

2. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với các trường hợp quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 126 và các trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 137, điểm c khoản 3 Điều 137, điểm b khoản 4 Điều 137, khoản 7 Điều 137, khoản 8 Điều 137, khoản 9 Điều 137, điểm c khoản 10 Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP gồm:

a) Các giấy tờ quy định tại mục 1.

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề.

3. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 137 Nghị định này do thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh):

a) Các giấy tờ quy định tại mục 1.

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề.

c) Một trong các giấy tờ sau đây:

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền kết luận người hành nghề không có tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề đối với trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bản kết luận không có tội, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề (khoản 1 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh).

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách hoặc giấy chứng nhận chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án (khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh).

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định người hành nghề đã có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc không còn hạn chế năng lực hành vi dân sự (khoản 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh).

4. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 125 Nghị định này:

a) Các giấy tờ quy định tại mục 1. b) Bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các giấy tờ sau đây:

- Giấy chứng nhận lương y.

- Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

- Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền.

II. HƯỚNG DẪN KHAI HỒ SƠ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/thừa nhận giấy phép hành nghề (khuyến khích đánh máy):

- Họ và tên: Chữ in hoa.

- Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu: Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng.

- Là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Ghi rõ tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trường hợp không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào ghi “Đang không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

- Chỗ ở hiện nay: Ghi theo địa chỉ trên hộ khẩu.

- Văn bằng chuyên môn ghi như sau: Ghi theo văn bằng cơ sở đào tạo đã cấp.

- Chức danh đề nghị cấp: Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

- Trường hợp đề nghị cấp: Ghi rõ cấp mới, cấp lại, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

- Phạm vi hành nghề đề nghị cấp: Ghi rõ phạm vi chuyên môn với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT- BYT.

- Số giấy phép hành nghề đã được cấp (nếu có): Ghi rõ số giấy phép hành nghề, ngày cấp giấy phép hành nghề.

2. Giấy xác nhận quá trình thực hành (khuyến khích đánh máy):

- Ông/bà: Viết chữ in hoa.

- Chỗ ở hiện nay: Ghi theo địa chỉ trên sổ hộ khẩu.

- Văn bằng chuyên môn: Ghi rõ theo văn bằng, chuyên môn đào tạo.

- Năm tốt nghiệp: Ghi năm tốt nghiệp của văn bằng chuyên môn.

- Đã thực hành tại: Ghi rõ tên bộ phận chuyên môn đã thực hành (Hồi sức cấp cứu và chuyên môn khác).

- Thời gian thực hành: Được tính từ thời điểm bắt đầu thực hành trên quyết định phân công thực hành khám chữa bệnh, đến thời điểm kết thúc thực hành.

- Năng lực chuyên môn: Nhận xét cụ thể về khả năng khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên môn đăng ký thực hành.

- Đạo đức nghề nghiệp: Nhận xét cụ thể về giao tiếp, ứng xử của người đăng ký thực hành đối với đồng nghiệp và người bệnh.

3. Sơ yếu lý lịch (khuyến khích đánh máy):

- Khai đầy đủ các thông tin trong sơ yếu lý lịch phù hợp với đơn đề nghị, giấy xác nhận quá trình thực hành.

- Quá trình đào tạo: Ghi đầy đủ quá trình đào tạo của bản thân.

- Quá trình công tác của bản thân: Khai đầy đủ quá trình công tác của bản thân từ sau khi được đào tạo chuyên môn y tế đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép hành nghề.

- Ký và ghi rõ họ và tên.

Xem MẪU HỒ SƠ CẤP MỚI GPHN TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Loan

Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế