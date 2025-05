Ghép gan thành công cho trẻ nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất từ trước đến nay ở Việt Nam

Ngày 7/5, Hệ thống Y tế Vinmec thông tin vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T, 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5kg, từ nguồn tạng được hiến từ người chết não. Đây là lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân thực hiện thành công ca ghép gan cho một trong số ít bệnh nhi nhỏ tuổi nhất và nhẹ cân nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Nhân viên y tế theo dõi sức khoẻ của bệnh nhi sau ghép gan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca ghép gan đặc biệt là bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, bị xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật bẩm sinh. Dù đã được phẫu thuật Kasai từ khi 1,5 tháng tuổi, chức năng gan của bệnh nhi không cải thiện. Bệnh nhi phải nhập viện 1-2 tuần/lần trong tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bụng chướng, lách to, dịch ổ bụng và khó thở do gan chèn ép cơ hoành. Ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất.

Khi có nguồn gan hiến phù hợp từ một người hiến chết não tại Bệnh viện Bạch Mai, Hội đồng chuyên môn Vinmec dưới sự chủ trì của Phó giáo sư Phạm Đức Huấn đã khẩn trương kích hoạt quy trình phối hợp liên chuyên khoa để tiến hành ca ghép. Đây là một ca mổ có độ khó rất cao, không chỉ vì cân nặng quá thấp mà còn do tiền sử bệnh lý kéo dài của bệnh nhi. Đội ngũ y bác sỹ Vinmec đã lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị các phương án tối ưu và an toàn nhất về gây mê, hồi sức và đặc biệt là kỹ thuật ghép gan.

Phó giáo sư Phạm Đức Huấn chia sẻ về ca ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Lê Văn Thành - Cố vấn Cao cấp Chương trình Ghép gan Hệ thống Y tế Vinmec, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép gan tại Việt Nam chia sẻ ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ đã diễn ra thành công, với từng bước tiến hành chính xác, nhịp nhàng đến từng phút. Với bệnh sử của bệnh nhi, ca phẫu thuật đặt ra những vấn đề rất khó khăn về rối loạn đông máu, giải phẫu, tạo hình mạch máu.

Ngay sau khi kết thúc gây mê, bệnh nhi đã cất tiếng khóc khỏe mạnh - một tín hiệu hồi phục mạnh mẽ sau hành trình sống còn. Hiện tại, sức khỏe bé tiến triển tích cực, ăn ngủ tốt, chức năng gan đã dần cải thiện.

Mẹ bệnh nhi xúc động chia sẻ: “Con tôi đã cất tiếng khóc sau ca ghép - tiếng khóc đầu tiên rắn rỏi sau 8 tháng chống chọi với bệnh tật. Tôi cũng lặng đi trong khoảnh khắc, bởi với tôi, đó là tiếng khóc của một lần tái sinh.”

Phó giáo sư Phạm Đức Huấn cho biết người hiến là trường hợp chết não hiến nhiều tạng (tim, phổi, gan, giác mạc), nên toàn bộ quy trình lấy, vận chuyển, ghép tạng đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt và tuân thủ nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật và thời gian.

Ghép gan là kỹ thuật khó nhưng đã được Vinmec triển khai và làm chủ hoàn toàn từ năm 2017, thực hiện thành công nhiều ca ghép mang tính thách thức, như: ghép gan cho trẻ dưới 10kg, ghép cho bệnh nhân suy gan tối cấp trên nền bệnh gan mãn tính, bệnh nhân bất đồng nhóm máu, bệnh nhân ghép lại gan lần 3 và đặc biệt là những ca bệnh có biến đổi giải phẫu mạch máu, đường mật của gan, hay biến đổi giải phẫu ở người hiến gan.

Các bác sỹ thực hiện ca ghép gan cho bệnh nhi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vinmec cũng là đơn vị y tế tư nhân duy nhất tại Việt Nam thực hiện được kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống và đứng thứ hai cả nước về số lượng ca ghép loại này.

Hơn ba thập kỷ nỗ lực không ngừng, ngành y học Việt Nam đã đạt được những kỳ tích trong lĩnh vực ghép tạng, trở thành quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng ca ghép mỗi năm. Đến nay, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.000 ca ghép tạng.

Ghép tạng là điều kỳ diệu nhất của y học và là một trong những phát minh khoa học vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 20. Ghép tạng chỉ được thực hiện ở một nước có nền y học tiên tiến.

Tại Việt Nam, ca ghép thận đầu tiên, cũng là ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện vào năm 1992. Từ đó đến nay, từ một quốc gia “đi sau” so với thế giới trong lĩnh vực ghép tạng, Việt Nam lại có tốc độ phát triển vượt bậc, liên tục xác lập những thành tựu mới./.

Theo TTXVN