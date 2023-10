Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do cột bê tông đổ đè lên người

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa cứu sống một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch do bị cột bê tông đổ đè lên người trong lúc lao động.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân N.V.K.

Bệnh nhân là anh N.V.K., 52 tuổi, trú tại xã Quang Lộc (Hậu Lộc) trong lúc đang làm việc đã bị cột bê tông đổ đè lên người, bị chảy máu vùng lưng, hoảng loạng, dần rơi vào trạng thái lơ mơ. Bệnh nhân đã được người nhà đưa đến bệnh viện gần đó sơ cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch, sốc mất máu, da niêm mạc nhợt, nhịp thở nhanh, Sp02 không đo được, huyết áp tụt và đang dùng thuốc vận mạch, các bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu đã nhanh chóng hồi sức tích cực, dùng vận mạch liều cao ổn định huyết áp cho bệnh nhân, thăm khám và làm một số xét nghiệm lâm sàng nhanh, cùng lúc đó mời hội chẩn cấp cứu liên chuyên khoa ngoại tổng hợp 1 và gây mê hồi sức.

Nhận định đây là trường hợp sốc đa chấn thương rất nặng, tổn thương nhiều cơ quan, chấn thương bụng kín, vỡ khung chậu, gãy xương cẳng chân phải, nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên phòng mổ cấp cứu.

Tại phòng mổ, ê kip các bác sĩ phẫu thuật đã khẩn trương tiến hành gây mê nội khí quản, mở ổ bụng bệnh nhân và phát hiện có khoảng 2.000 ml máu tươi lẫn máu cục trong ổ bụng, toàn bộ phúc mạc thành sau hai bên tụ máu, đụng dập mạc treo trực tràng, đại tràng hai bên, mạc treo ruột non cách góc hồi manh tràng 20cm rách lớn chảy máu, đụng dập đoạn ruột non tương ứng, qua ổ bụng sờ thấy khung chậu phải vỡ nhiều vị trí.

Các bác sĩ đã tiến hành mở giải phóng phúc mạc thành sau, cắt đoạn ruột non bị tổn thương, đưa 2 đầu ruột ra ngoài làm hậu môn nhân tạo, đặt dẫn lưu cùng đỗ, rành đại tràng phải, kiểm tra cầm máu kỹ, thắt động mạch chậu trong 2 bên. Để đảm bảo an toàn người bệnh, các bác sĩ đã đặt nhiều đường truyền lớn, catheter tĩnh mạch trung tâm để truyền dịch, thuốc, máu và hồi sức tích cực chống sốc trong suốt quá trình phẫu thuật. Trước và trong phẫu thuật bệnh nhân được truyền 30 đơn vị máu và các chế phẩm của máu để bù lại số lượng máu đã mất do chấn thương.

Sau 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê kip các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật, bệnh nhân đã được cứu sống. Sau mổ, để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân, ê kíp bác sĩ hồi sức sau mổ của Khoa Gây mê hồi sức đã theo dõi chặt chẽ, tiếp tục hồi sức tích cực cho bệnh nhân, đảm bảo hô hấp, tuần hoàn, truyền máu, huyết tương, sử dụng thuốc điều chỉnh rối loạn đông máu...

Sau 2 ngày điều trị và hồi sức tích cực tại khoa Gây mê hồi sức, các chỉ số sinh tồn, huyết động của bệnh nhân đều dần ổn định, bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp 1 để tiếp tục điều trị. Sau 2 tuần được các y bác sĩ điều trị tích cực và chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân đã dần hồi phục và đã được ra viện.

Tô Hà