Cơ sở nha khoa không phép ngang nhiên hoạt động - chính quyền bó tay?

Mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành y tế và các địa phương vào cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở hành nghề y tư nhân, thế nhưng sau những cuộc thanh tra, kiểm tra thì tại các địa phương, nhiều cơ sở nha khoa không phép vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp quy định của pháp luật và quảng cáo rất phô trương.

Dù chưa được cấp phép, nhưng Phòng khám nha khoa Sài Gòn (địa chỉ: Căn A2.1, chợ Tân An, Tân Bình, đường Phạm Vấn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) vẫn ngang nhiên hoạt động (Ảnh chụp chiều 8-6-2023).

“Đột nhập” cơ sở nha khoa hoạt động chui

Chiều 8-6-2023, ghi nhận tại Phòng khám nha khoa Smile Dental (địa chỉ số 742, đường Lê Lai, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) và Phòng khám nha khoa Sài Gòn (địa chỉ: Căn A2.1, chợ Tân An, Tân Bình, đường Phạm Vấn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đều có nhân viên thực hiện việc đón tiếp bệnh nhân và trực tiếp thăm khám, điều trị cho bệnh nhân với các trang thiết bị chuyên dụng điều trị răng. Thời điểm phóng viên có mặt, phía khu phòng điều trị răng đều có bệnh nhân và nhân viên đang tiến hành điều trị răng.

Theo phản ánh của người dân, các cơ sở này vẫn công khai hoạt động lâu nay trên địa bàn.

Trước đó, sáng 4-6, trong vai người đi khám răng tại căn thương mại số 15, tòa B (tầng 1), Chung cư Ruby, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) - một cơ sở nha khoa không bảng biển, không phép đang diễn ra hoạt động tiếp nhận khách hàng và khám, điều trị nha khoa cho nhiều khách hàng với các thiết bị chuyên dụng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cùng hình ảnh, video về hoạt động của phòng khám trên, lực lượng chức năng, chính quyền phường Lam Sơn, UBND TP Thanh Hóa đã có mặt để làm rõ. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng có mặt thì căn phòng này đã bị khóa trái cửa; khách hàng, bệnh nhân, nhân viên và những người mặc áo blouse đã rời khỏi nơi này.

Ngày 5-6, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thúy Ngà, Phó Chủ tịch UBND phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) cho biết: Phường chưa tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động về phòng khám nha khoa nào tại địa chỉ căn thương mại số 15, tòa B (tầng 1) Chung cư Ruby. Ban Quản lý Chung cư Ruby cho biết, hơn một tháng qua, căn hộ trên có nhiều người ra vào; một số thiết bị, vật dụng cũng được vận chuyển đến đây. Người đứng tên thanh toán các chi phí sinh hoạt cho căn thương mại số 15 trên là bà Nguyễn Thùy Ngân. Sau khi kiểm tra hiện trường vào chiều 4-6, phường Lam Sơn đã chỉ đạo giám sát dấu hiệu hoạt động khám chữa bệnh trái phép và đang mời bà Nguyễn Thùy Ngân, đại diện cho căn thương mại trên đến làm việc, để có hướng xử lý.

Cũng trong sáng 5-6, Sở Y tế xác nhận, chưa cấp phép hoạt động cho Cơ sở nha khoa nào tại căn thương mại số 15, tòa B (tầng 1) Chung cư Ruby, phường Lam Sơn. Việc hoạt động khám, chữa bệnh bên trong mà không có bảng biển như thế có thể khẳng định đó là hoạt động chui, hoạt động trái phép. Theo phân cấp, thẩm quyền xử lý thuộc UBND TP Thanh Hóa và phường Lam Sơn.

Đừng xử lý kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”

Trong số các phòng khám, chữa bệnh về răng không phép trên địa bàn tỉnh mà phóng viên ghi nhận đều nằm trên các trục đường chính, treo biển quảng cáo lớn và ngang nhiên hoạt động dù không được cấp phép. Điều này khiến người dân hoài nghi về chất lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát của các địa phương, đơn vị?!

Sau khi nhận được thông tin phản ảnh về Cơ sở Nha Khoa Đông Á (địa chỉ số 133, đường Nguyễn Đình Ngân, phường Long Anh, TP Thanh Hóa) ngang nhiên hoạt động khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Để kịp thời quản lý, chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND phường Long Anh chỉ đạo các ngành chức năng, tiến hành kiểm tra, xử lý đối với Cơ sở Nha Khoa Đông Á (nếu có vi phạm), báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 17-3-2023; đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đến ngày 16-3, Chủ tịch UBND phường Long Anh đã có công văn trả lời UBND TP Thanh Hóa về việc kiểm tra Cơ sở Nha Khoa Đông Á trên địa bàn phường. Theo nội dung công văn, trước khi kiểm tra thực tế Cơ sở Nha Khoa Đông Á đều có các giấy tờ kinh doanh gồm: Giấy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 036446/BYT- CCHN do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp ngày 29-12-2017; Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 1-9- 2021 do Sở Y tế Thanh Hóa cấp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 26 V81244, ngày 3-8-2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoằng Hóa cấp. Tất cả các giấy tờ trên đều mang tên Vũ Hoàng; địa điểm kinh doanh: số nhà 125, Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa). Còn tại Phòng Nha Khoa Đông Á (địa chỉ số nhà 133, đường Nguyễn Đình Ngân, phường Long Anh, TP Thanh Hóa) là địa điểm làm nơi tuyên truyền, đón tiếp, giới thiệu, chung chuyển bệnh nhân về tại thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa) để khám, chữa bệnh răng-hàm-mặt. Tại thời điểm kiểm tra, Cơ sở Nha Khoa Đông Á đang đóng cửa ngừng hoạt động.

Ngày 30-3, UBND TP Thanh Hóa tiếp tục có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND phường Long Anh tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với Cơ sở Nha Khoa Đông Á. Công văn cũng nêu rõ, UBND phường Long Anh chưa thực hiện nghiêm túc trong công tác kiểm tra, xử lý và nội dung báo cáo về UBND TP Thanh Hóa về việc kiểm tra Cơ sở Nha Khoa Đông Á. Đến ngày 3-4, UBND phường Long Anh đã thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra đối với Cơ sở Nha Khoa Đông Á. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở này đều có các giấy tờ kinh doanh (Giấy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh). Tuy nhiên đến nay Cơ sở Nha Khoa Đông Á vẫn chưa có các giấy tờ của các cấp có thẩm quyền cho phép được hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh, răng, hàm mặt. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu tạm dừng hoạt động và yêu cầu cơ sở phải hoàn thiện thủ tục hồ sơ khi được các cấp có thẩm quyền cho phép thì mới được hoạt động kinh doanh trở lại. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu Cơ sở Nha Khoa Đông Á đóng cửa, dừng hoạt động kể từ ngày 5-4-2023.

Trong quá trình điều tra của phóng viên, mặc dù đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động, nhưng hiện nay một số phòng khám nha khoa trên địa bàn TP Thanh Hóa vẫn ngang nhiên hoạt động, như Phòng khám nha khoa Smile Dental (địa chỉ: số 742, đường Lê Lai, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa); Phòng khám nha khoa Sài Gòn (địa chỉ: Căn A2.1, chợ Tân An, Tân Bình, đường Phạm Vấn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và Cơ sở Nha Khoa Đông Á đã chuyển sang ngôi nhà bên cạnh của địa chỉ số nhà 133, đường Nguyễn Đình Ngân, phường Long Anh.

Dược sĩ CKII Bùi Hồng Thủy, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Thanh Hóa) cho biết: Các cơ sở nha khoa, răng hàm mặt, làm răng giả vẫn hoạt động “chui” là vấn đề nhức nhối của ngành y tế. Chúng tôi đã nhiều lần tổ chức, phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh tiến hành kiểm tra, tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được kiểm soát. Ngành y tế đang rất trăn trở, tìm hướng giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Tuy nhiên, có một thực tế bất cập hiện nay là địa bàn tỉnh Thanh Hóa rộng, việc hành nghề y tế tư nhân nhiều, trong khi đó lực lượng của ngành y tế lại mỏng; vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương chưa rõ nét, hệ thống chính quyền một số địa phương cũng chưa đồng lòng vào cuộc...

Một thực tế cho thấy, các cơ sở nha khoa không phép đang là vấn đề “nóng” tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trong khi đó ngành y tế còn thiếu những giải pháp quyết liệt, chính quyền địa phương buông lỏng quản lý... Để tình trạng này diễn ra, trách nhiệm thuộc về ngành y tế và các địa phương. Việc kiểm tra trên lĩnh vực y dược tư nhân được ngành y tế và các địa phương tiến hành thường xuyên nhưng chất lượng của các cuộc kiểm tra thì vẫn còn nhiều điều phải bàn. Và, không ai có thể bảo đảm, hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh “chui” này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Việc kiểm tra, xử lý theo kiểu “đánh trống bỏ dùi” khiến dư luận không khỏi hoài nghi... Và dư luận Nhân dân cũng đặt ra dấu chấm hỏi, liệu có hay không việc “chống lưng” cho các cơ sở nha khoa hoạt động “chui” mà không bị xử lý triệt để. Và đây cũng chính là lỗ hổng lớn, thể hiện sự lỏng lẻo, thiếu sát sao trong khâu quản lý của chính quyền một số địa phương và các cấp, ngành quản lý liên quan.

Bài và ảnh: Hà Phương