Xứng đáng với niềm tin của cử tri

Giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ trọng tâm được HÐND TP Thanh Hóa tập trung thực hiện sau mỗi lần tiếp xúc cử tri. Qua đó đã tạo dựng được niềm tin nơi cử tri với đại biểu HĐND các cấp cũng như chính quyền địa phương.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11, HĐND phường Điện Biên (TP Thanh Hóa).

Trước Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa XXII, cử tri phường Quảng Thành đã kiến nghị TP Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do Công ty CP Đầu tư Phát triển Vicenza đóng tại Khu công nghiệp Lễ Môn gây ra. Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng cấp tỉnh kiểm tra hoạt động của công ty. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực bãi chứa than, kho chứa nguyên liệu (đất sét), kho chứa đất đá thải không có mái che, hệ thống thu gom nước mưa chưa hoàn chỉnh, tiềm ẩn nguy cơ chảy tràn nước ra kênh Thành Hưng. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Vicenza số tiền 50 triệu đồng do thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung của giấy phép môi trường. Đồng thời, đoàn kiểm tra yêu cầu công ty tăng cường thu gom đất cát, nguyên liệu rơi vãi; tăng cường phun nước giảm thiểu bụi trong khuôn viên nhà máy và trên các tuyến đường xung quanh, đặc biệt là khu vực trước cổng ra vào nhà máy... Sau kiểm tra, ngoài nộp tiền vi phạm, công ty đã cải tạo hệ thống gom nước mưa chảy tràn, khơi thông, nạo vét rác thải, bùn đất đang tồn đọng trong hệ thống mương thoát nước mặt, nước thải... Những kiến nghị đã từng bước được giải quyết, cử tri phường Quảng Thành nói riêng, Nhân dân khu vực xung quanh công ty nói chung rất phấn khởi vì sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của UBND thành phố và các ngành có liên quan.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng đô thị, cử tri phường Phú Sơn đề nghị thành phố có biện pháp xử lý các điểm thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa, tràn vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm hư hỏng mặt đường, cống rãnh thoát nước trên tuyến đường Nguyễn Nhữ Soạn thuộc phố Phú Thọ 3. Lắng nghe ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án tiêu thoát nước khu vực phố Phú Thọ 3 với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng (UBND thành phố đang đề xuất HĐND tỉnh thực hiện theo cơ chế đặc thù về phát triển TP Thanh Hóa theo Nghị quyết số 303 của HĐND tỉnh). Tương tự, cử tri phường Đông Hương đề nghị thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện dự án 1876 (gồm có 3 tuyến đường Đông Hương 3, Đông Hương 4 và Đông Hương 5) để thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân. Đến nay, các tuyến đường đã thực hiện xong lớp cấp phối đá dăm loại II và triển khai thi công hệ thống vỉa hè. Dự kiến các tuyến đường sẽ hoàn thành trước 30/11/2024.

Nhiều năm qua, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, cơ chế, chính sách, trật tự đô thị, an toàn giao thông, tài nguyên, môi trường, văn hóa, xã hội... đã được UBND thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho Nhân dân. Để lắng nghe ý kiến từ cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề Nhân dân quan tâm, HĐND thành phố và các phường, xã rất coi trọng hoạt động tiếp xúc cử tri. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, việc trình bày báo cáo được rút ngắn để dành nhiều thời gian cho cử tri phản ánh, kiến nghị, đồng thời để lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các phường, xã giải trình nội dung thuộc thẩm quyền một cách kỹ lưỡng. Sau khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổng hợp, rà soát, phân loại, chuyển đến UBND thành phố và các cơ quan liên quan trả lời và báo cáo HĐND thành phố theo quy định. Nhiều ý kiến, kiến nghị được giải quyết kịp thời, tháo gỡ được những bất cập trong đời sống đã đáp ứng được lòng mong đợi của cử tri.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, các đại biểu HĐND thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri để lắng nghe các ý kiến phản ánh từ cơ sở. Mở rộng hơn nữa những buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; đồng thời phối hợp có hiệu quả với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp và cơ quan hữu quan, bảo đảm mọi kiến nghị của cử tri đều được trả lời công khai, đúng thời hạn luật định, góp phần nâng cao vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương.

Bài và ảnh: Minh Khôi