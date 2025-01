Xuân về trên vùng quê cách mạng Thiệu Tiến

Về xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa) vào ngày đầu xuân mới, chúng tôi cảm nhận không khí rộn ràng, phấn khởi tràn đầy sắc xuân ở vùng quê cách mạng. Những cánh đồng trù phú, những con đường bê tông, giao thông phát triển, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, các công trình dân sinh được đầu tư xây dựng kiên cố như một bức tranh phản chiếu cuộc sống no đủ đang hiện hữu.

Di tích cách mạng Nhà thờ họ Vương - nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Thiệu Hóa.

Cách đây 95 năm, ngày 10/7/1930 chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thiệu Hóa được thành lập tại nhà thờ Họ Vương, làng Phúc Lộc, tổng Phù Chẩn (nay là thôn Phúc Lộc 1, xã Thiệu Tiến), gồm có 4 đảng viên: Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc, do đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư. Đây là một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Thiệu Hóa. Kể từ đây, Nhân dân Thiệu Hoá được tập hợp, đoàn kết lại, đấu tranh dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng toàn tỉnh. Cũng tại đây, nhiều địa điểm là nơi in ấn tài liệu, cất giấu vũ khí, mở các lớp huấn luyện cán bộ, diễn ra nhiều cuộc họp bàn chủ trương, biện pháp lãnh đạo phong trào cách mạng.

Về Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương dịp này chúng tôi may mắn được gặp cháu đích tôn của cụ Vương Xuân Cát, Bí thư Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Thiệu Hóa là ông Vương Xuân Hạt. Ông Hạt cho biết: "Tại chính nơi đây, ông nội tôi đã sinh sống, hoạt động và cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân. Là cháu nội của Bí thư chi bộ Đảng đầu tiên của Thiệu Hóa, tôi không thể nói hết được niềm tự hào, tôi vẫn luôn răn mình phải luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống, kiên nhẫn, kiên định trong mọi hoàn cảnh".

Ông Vương Xuân Hạt (bên phải), cháu đích tôn của cụ Vương Xuân Cát, Bí thư Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Thiệu Hóa.

Tự hào là vùng đất cách mạng, nhà thờ họ Vương luôn là “địa chỉ đỏ” thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong và ngoài tỉnh, đoàn công tác của Trung ương và địa phương về dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với các bậc lão thành cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, các anh hùng liệt sĩ cùng nhiều thế hệ đồng chí, đồng bào đã cống hiến cho quê hương, đất nước. Đồng thời đây cũng là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng những năm qua, Đảng bộ xã Thiệu Tiến xác định phương châm xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, từ đó đã có những nghị quyết sát đúng, phù hợp với đặc điểm của địa phương tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần mang lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và tạo được lòng tin trong Nhân dân. Đảng bộ xã Thiệu Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, do vậy kinh tế, văn hóa, xã hội có sự phát triển rõ rệt. Năm 2024, một số chỉ tiêu về kinh tế của xã đạt và vượt kế hoạch như: Tổng sản lượng lương thực đạt 3.828 tấn, vượt 428 tấn so với chỉ tiêu kế hoạch; giá trị sản xuất đạt 126 triệu đồng/ha/năm, tăng 1 triệu đồng so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 59,553 triệu đồng/người/năm, tăng 4,553 triệu đồng so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra...

Trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất. Xã đã mạnh dạn thay đổi cơ cấu mùa vụ, đưa cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như: ngô ngọt, ngô thương phẩm, đậu tương thương phẩm, khoai tây và rau màu các loại .... Xã cũng mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế.

Các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển. Tổng thu nhập từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và lao động việc làm trong năm đạt 36 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Thiệu Tiến tăng cường các giải pháp, chỉ đạo toàn diện để hoàn thành các chỉ tiêu trong lĩnh vực xã hội. Các phong trào thi đua phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút đông đảo Nhân dân cùng tham gia. Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả tích cực.

Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ra sức thi đua học tập, lao động, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Thiệu Tiến nhờ đó được nâng lên, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm xuống còn 0,25%.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tích cực vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tập trung tích tụ đất đai, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, khai thác mọi nguồn lực cho phát triển, đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới...

Bài và ảnh: Thanh Huê