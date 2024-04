Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”

Cách đây 89 năm, ngày 28/3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I đã thông qua “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Ngày này đánh dấu mốc son lịch sử và trở thành ngày truyền thống của dân quân tự vệ Việt Nam. Sự lớn mạnh và những cống hiến to lớn đó có một phần đóng góp của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa.

Trung đội dân quân Thường trực TP Thanh Hóa huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

Phát huy truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa tiền thân từ đội du kích chiến khu Ngọc Trạo được thành lập tháng 9/1941, đến tháng 8/1945 Chi đội Tự vệ của tỉnh được thành lập mang tên Đinh Công Tráng đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở các giai đoạn lịch sử. Ngày nay, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh không ngừng lớn mạnh, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Những năm qua, cùng với xây dựng lực lượng bộ đội thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh rộng khắp; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nhờ vậy, lực lượng DQTV luôn là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị ở cơ sở, góp phần củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Với chức năng là cơ quan thường trực, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo số lượng, chất lượng.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng DQTV, cơ quan quân sự các cấp đã tích cực tham mưu tổ chức, xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo số lượng, chất lượng, tinh gọn, rộng khắp; thường xuyên tổ chức rà soát, tuyển chọn những công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe, lý lịch rõ ràng, tham mưu kết nạp vào lực lượng dân quân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương.

Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa đã được xây dựng với số lượng hợp lý, tổ chức biên chế tinh gọn, đúng quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 1.061 cơ sở DQTV với quân số 45.520 người, đạt tỷ lệ 1,26% dân số, trong đó có 2 Trung đội và 7 Tiểu đội dân quân thường trực; chất lượng chính trị ngày càng được nâng lên với tỷ lệ đảng viên đạt 31,5%. Đây là lực lượng luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong các công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác dân vận, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, XDNTM, xóa đói, giảm nghèo... Đồng thời, là lực lượng phối hợp cùng các lực lượng khác tăng cường tuần tra, canh gác, chốt chặn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng, Thanh Hóa còn biết đến là địa phương đi đầu trong công tác chăm lo, hỗ trợ lực lượng DQTV. Được biết, trước đây hầu như ban CHQS xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đều làm việc chung phòng với một số ban, ngành khác; diện tích hẹp, điều kiện sinh hoạt, học tập, làm việc khó khăn, ảnh hưởng hiệu quả công tác. Nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, đến nay cơ bản ban CHQS xã, phường, thị trấn ở các địa phương đã có phòng làm việc riêng, khang trang, kiên cố. Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm cuộc sống và sự ổn định trong lực lượng DQTV, nhiều địa phương đã có những chính sách ưu tiên, tạo việc làm, cho vay vốn với lãi suất thấp để các chiến sĩ dân quân phát triển kinh tế.

Tiểu đội dân quân thường trực luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Quý Mão. Ảnh: ngọc lê (Bộ CHQS tỉnh)

Công tác huấn luyện cũng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” trong chương trình huấn luyện hằng năm, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế đưa các nội dung huấn luyện bổ trợ sát với đặc thù địa bàn. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, những năm qua Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Hằng năm, 100% cơ sở DQTV trên địa bàn tỉnh được tổ chức huấn luyện, quân số đạt 97,3% trở lên, kết quả huấn luyện khá, giỏi thường xuyên đạt 70 - 80%. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ DQTV trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng, đồng thời nâng cao khả năng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị DQTV ở địa phương, cơ sở.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 89 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng DQTV, với truyền thống đầy tự hào của DQTV Việt Nam, mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV của tỉnh đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh vững chắc, liên hoàn từ biên giới đến nội địa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh)