Phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực bứt phá đưa phường Đông Vệ phát triển bền vững

Cách đây 75 năm, ngày 27-12-1947, tại ngôi nhà nhỏ sau đình Quảng Xá của gia đình đồng chí Nguyễn Văn Hãn, tổ đảng đầu tiên của Đông Vệ được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của địa phương. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cán bộ, Nhân dân phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, tạo sự bứt phá mới, nhanh chóng đưa quê hương vững bước trên hành trình đổi mới và phát triển.

Các đại biểu HĐND phường Đông Vệ với cử tri.

Ngày mới thành lập, tổ đảng xã Đông Vệ sinh hoạt với tổ đảng xã Đông Hương thành một chi bộ. Đến đầu năm 1948, Huyện ủy Đông Sơn quyết định thành lập Chi bộ đảng xã Đông Vệ và cử đồng chí Lê Bá Duy là cán bộ Huyện ủy về trực tiếp làm bí thư chi bộ. Suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Nhân dân xã Đông Vệ đã hăng hái thi đua lao động sản xuất và chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược. Lớp lớp thanh niên Đông Vệ hăng hái lên đường nhập ngũ, hàng ngàn dân công tự nguyện lên đường vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến đấu, góp phần cho chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, cho đến cuối năm 1959, đầu năm 1960 toàn xã đã thành lập được 10 HTX quy mô thôn, xóm. Ngoài ra chi bộ xã còn lãnh đạo thành lập các HTX tín dụng, HTX mua bán phục vụ Nhân dân. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống Nhân dân được cải thiện, văn hóa - xã hội chuyển biến từng bước theo đời sống mới.

Ngày 23-7-1963, Huyện ủy Đông Sơn đã quyết định thành lập đảng bộ cơ sở xã Đông Vệ với tổng số 49 đảng viên, sinh hoạt ở 6 chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ xã, Nhân dân Đông Vệ bước vào một thời kỳ cách mạng mới, vừa hăng hái lao động sản xuất xây dựng XHCN ở miền Bắc và tích cực chi viện sức người, sức của cho miền Nam đánh giặc Mỹ xâm lược, đồng thời phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Ngày 21-8-1971, theo Quyết định số 226-TTg, xã Đông Vệ (thuộc huyện Đông Sơn) sáp nhập vào thị xã Thanh Hóa. Đây là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã. Với những đóng gớp tích cực cho công cuộc kháng chiến kiến quốc, Đảng bộ và Nhân dân xã Đông Vệ đã được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ phá hoại, Đảng bộ và Nhân dân Đông Vệ đã góp một phần công sức cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, được Đảng và Nhà nước tặng 32 bảng vàng danh dự, dân quân tự vệ 10 năm được tặng danh hiệu “Quyết thắng”, 493 gia đình được Đảng, Nhà nước tặng “Bảng gia đình vẻ vang”.

Đất nước thống nhất, Nhân dân được hưởng hòa bình độc lập, phấn khởi và tin tưởng bắt tay hàn gắn vết thương chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ xã, Nhân dân hăng hái lao động sản xuất, với đặc điểm trên 90% lao động nông nghiệp, nông dân Đông Vệ với truyền thống cần cù, sáng tạo, đã tập trung cải tạo đồng đất quê hương, xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng, đầu tư giống cây, con có năng suất cao áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao năng suất cây trồng, giá trị vật nuôi, góp phần ổn định đời sống. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Công tác quốc phòng - an ninh giai đoạn 1976-1985 được quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự địa phương duy trì tốt, phong trào thanh niên lên đường nhập ngũ, hàng trăm thanh niên tham gia lực lượng thanh niên 3 sẵn sàng, thanh niên tình nguyện xây dựng các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, hoàn thành chỉ tiêu thị xã giao.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo được phường quan tâm, chú trọng, có bước phát triển toàn diện.

Ngày 26-6-1994, Chính phủ đã có Nghị định số 55/NĐ-CP thành lập phường Đông Vệ (trên cơ sở xã Đông Vệ) trực thuộc TP Thanh Hóa, với diện tích 460 ha và 14.200 nhân khẩu, đã mở ra một thời kỳ mới, chuyển đổi từ xã thành phường, từ nông thôn thành đô thị còn sản xuất nông nghiệp. Mặt dù bước đầu còn nhiều việc phải làm của một đô thị, song dưới sự lãnh đạo của đảng bộ phường, Nhân dân đã phấn khởi, đoàn kết hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, từng bước tiếp cận với những tiêu chí của một phường trực thuộc thành phố, nhất là đổi mới về cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm. Đảng ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng các công trình phúc lợi, đổi mới quản lý trong nông nghiệp, đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ, xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường.

Từ nghị quyết của đảng ủy, sự đồng thuận của Nhân dân, bộ mặt nông thôn Đông Vệ đã có nhiều khởi sắc mang vóc dáng đô thị. Với gần 200 cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc tỉnh, thành phố, các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam đứng chân trên địa bàn, nhất là trong các ngành giáo dục, y tế... Nhiều khu đô thị mới, chung cư cao tầng, hiện đại được đầu tư xây dựng hiện đại như: khu đô thị núi Long, MBQH 530, 2125, 790, 1811, 90, chung cư Tecco, C5, Tân Thành. Kết nối hạ tầng giao thông thuận tiện, trên địa bàn ngoài tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45 còn có nhiều tuyến đường giao thông lớn như: đại lộ Đông - Tây, đường Võ Nguyên Giáp, đường Lạc Long Quân, đường Hải Thượng Lãn Ông... Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 19,2%, tăng 0,6% so với giai đoạn 2015-2020, tăng 0,3% so với mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, tăng 1,6% so với giai đoạn 2010-2015; tổng giá trị sản xuất dịch vụ đến năm 2022 đạt 2.582 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 đạt 4,967 tỷ đồng; tăng 4,1% so với giai đoạn đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 95 triệu/người/năm, tăng 47 triệu đồng so với giai đoạn đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tăng 13 triệu đồng so với năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đời sống Nhân dân đã tiến bộ vượt bậc, nhất là các gia đình chính sách, người có công, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội, đến nay đời sống các gia đình chính sách, người có công đã bằng và cao hơn mức bình quân trong phường, hộ nghèo giảm hàng năm, đến năm 2020 phường không còn hộ nghèo. Giáo dục có sự phát triển toàn diện. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Từ tổ đảng đầu tiên (năm 1947) có 4 đồng chí và thành lập chi bộ (năm 1948), đến nay sau 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ phường Đông Vệ đã có gần 1.600 đảng viên sinh hoạt ở 25 chi bộ (trong đó có 16 chi bộ tổ dân phố), góp phần nâng cao sức chiến đấu của đảng bộ lãnh đạo Nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ phường Đông Vệ thực sự là hạt nhân chính trị, là chỗ dựa, là niềm tin, là ngọn cờ tập hợp Nhân dân trong phường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Phát huy truyền thống cách mạng, đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong phường tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa công cuộc đổi mới quê hương Đông Vệ lên tầm cao mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; xây dựng phường Đông Vệ phát triển toàn diện, trở thành phường kiểu mẫu trước năm 2025.

Lê Thị Trúc Quỳnh, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Đông Vệ