Như Xuân nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã triển khai các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 16, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2024.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới. Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với một số cơ quan, đơn vị, địa phương để nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là về công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng...

Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, các cấp ủy đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; đặc biệt là quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường. Huyện ủy đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định về công tác cán bộ, đảng viên theo đúng các văn bản chỉ đạo mới của Tỉnh ủy; hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị huyện... Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội, mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của hậu đại dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.539 tỷ đồng, tăng 529 tỷ đồng so với năm 2022; tốc độ tăng trưởng 4,2%, xếp thứ 12 toàn tỉnh và xếp thứ 4 trong số 11 huyện miền núi. Thu ngân sách đạt kết quả cao, ước đạt 1.210,89 tỷ đồng, đạt 191% dự toán tỉnh giao, 180% dự toán huyện giao, đạt 127% so với cùng kỳ (Như Xuân là một trong 7 huyện, thành phố có số thu ngân sách đạt và vượt dự toán tỉnh giao)... Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 357,3 tỷ đồng, trong đó: vốn tỉnh quản lý 57,4 tỷ đồng, ước đạt 100% kế hoạch (kế hoạch), vốn chương trình mục tiêu quốc gia 67,2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, nằm trong nhóm các đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; bình quân toàn huyện đến nay đạt 14,8 tiêu chí/xã, tăng 1,5 tiêu chí/xã so với năm 2022; có thêm 1 thôn đạt NTM kiểu mẫu (thôn 3, xã Bãi Trành); dự kiến cuối năm 2023 xã Bãi Trành về đích nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện có 8 sản phẩm mới được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, nâng tổng số lên 20 sản phẩm OCOP 3 sao (dẫn đầu các huyện miền núi). An sinh xã hội đảm bảo, công tác giảm nghèo được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn huyện giảm 566 hộ, tỷ lệ giảm nghèo đạt 3,47%, vượt kế hoạch... Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức tạo không khí vui tươi phấn khởi trong Nhân dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò của MTTQ và các đoàn thể. Công tác phát triển Đảng được quan tâm chỉ đạo, trong năm đã kết nạp 161 đảng viên mới, đạt 106% chỉ tiêu tỉnh giao, vượt kế hoạch.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy Như Xuân cho biết: Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Đây cũng là năm rất quan trọng, năm để tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện nhanh chóng khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đoàn Lưu (CTV)