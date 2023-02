Công an Thiệu Hóa lắng nghe ý kiến Nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào Nhân dân thì công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình...”. Ghi nhớ lời dạy của Bác, thời gian qua, thông qua việc lắng nghe ý kiến Nhân dân, Công an huyện Thiệu Hóa đã từng bước củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa công an với Nhân dân; đồng thời nghiêm túc tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân nhằm góp phần xây dựng lượng công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Công an huyện Thiệu Hóa phối hợp tổ chức hội nghị "Lắng nghe ý kiến Nhân dân" năm 2022.

Theo báo cáo của Công an huyện Thiệu Hóa, năm 2022, Công an huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng công an tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm và triệt xóa tệ nạn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là trong các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá ổ nhóm tội phạm hình sự, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện. Tinh thần, trách nhiệm của lực lượng công an đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, nhất là từ khi thực hiện Đề án bố trí công an chính quy về xã, các mặt công tác có nhiều sự chuyển biến rõ nét... Đạt được kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ từ quần chúng Nhân dân, nhất là từ việc cung cấp thông tin, ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị và sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân thông qua tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân...

Việc tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29-8-2017 của Bộ Công an “Quy định tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với công an Nhân dân”. Đồng thời, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng công an. Đây cũng là diễn đàn công khai, dân chủ, thể hiện sự cầu thị của lực lượng công an trong việc sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh của Nhân dân về tình hình, kết quả công tác ANTT, nhất là phản ánh, góp ý về tinh thần, trách nhiệm, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ công an trong thực hiện nhiệm vụ cũng như giao tiếp, ứng xử và phục vụ Nhân dân.

Hằng năm, Công an huyện Thiệu Hóa đều chủ động triển khai kế hoạch về việc tổ chức hội nghị công an xã, thị trấn lắng nghe ý kiến Nhân dân và ban hành công văn hướng dẫn công an các xã, thị trấn tham mưu, báo cáo đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức diễn đàn ở các xã, thị trấn. Trước các ngày tổ chức hội nghị, các nội dung để quần chúng Nhân dân tham gia góp ý đều được phát thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của địa phương để đông đảo các tầng lớp Nhân dân biết, theo dõi góp ý. Từ năm 2020 đến nay, hàng năm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều duy trì tổ chức các hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân thu hút sự tham gia đóng góp ý kiến của đông đảo quần chúng Nhân dân. Các ý kiến của người dân tập trung trao đổi, thảo luận về tình hình công tác đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Song song với đó, Nhân dân cũng thẳng thắn đóng góp ý kiến, với các nội dung, như: lề lối, tác phong làm việc, sinh hoạt, thái độ phục vụ Nhân dân...Từ những ý kiến đóng góp thiết thực của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an có kế hoạch thực hiện nhằm khắc phục những yếu kém tồn tại. Thông qua các cuộc họp rút kinh nghiệm, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với từng tập thể, cá nhân và đề ra phương hướng khắc phục có hiệu quả. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, công an các xã, thị trấn đã nghiêm túc lắng nghe, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến đóng góp của Nhân dân. Trên cơ sở đó, Công an huyện đã tập hợp, phân loại những mặt ưu khuyết điểm, những tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất đồng thời phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ nắm, rút kinh nghiệm, định hướng tốt hơn cho bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh tại hội nghị lắng nghe ý kiến Nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với công an năm 2022, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Những ý kiến, góp ý của Nhân dân đều phản ánh thực tế, khách quan trung thực những vấn đề bức xúc, nổi cộm về ANTT; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT để Công an huyện làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Do vậy, Công an huyện cần nghiêm túc tiếp thu với tinh thần, thái độ cầu thị, xây dựng các giải pháp để thực hiện các ý kiến của Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Bài và ảnh: Lê Phượng