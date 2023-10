Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn, Đảng bộ TP Sầm Sơn xác định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt và có tính quyết định.

Các đồng chí: Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Văn Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn trao quyết định cho các cán bộ được điều động công tác.

Tạo đột phá từ chất lượng đội ngũ cán bộ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Xác định rõ vai trò của đội ngũ cán bộ đối với sự phát triển của thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới là 1 trong 3 khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, có ý chí, khát vọng vì sự phát triển của thành phố. Song song với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm các quy định của cấp trên về công tác cán bộ. Xây dựng bộ tiêu chí để theo dõi, đánh giá cán bộ đi vào thực chất, đúng người, đúng việc, cơ bản khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ chung chung, nể nang, cảm tính.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy cũng luôn quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng; thực hiện nghiêm các quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ bảo đảm công tâm, khách quan, khoa học; tiếp tục thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, bố trí bí thư, chủ tịch các phường, xã không phải là người địa phương. Đồng thời, bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm đúng năng lực, sở trường, chuyên môn; tạo môi trường, cơ chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu chung, kiên quyết không sử dụng cán bộ tham nhũng, tư lợi, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, cục bộ, bè phái, sợ trách nhiệm, ngại va chạm. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức ở những lĩnh vực nhạy cảm, như quản lý ngân sách, dự án đầu tư, đất đai, tài nguyên, an ninh trật tự. Ngoài ra, có cơ chế động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ làm tốt; tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ.

Trên tinh thần đó, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên chăm lo công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể, thành phố đã triển khai thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Đồng thời, cử 15 đồng chí đi đào tạo chuyên môn (2 tiến sĩ, 13 thạc sĩ), 53 đồng chí đi đào tạo lý luận chính trị (7 cao cấp, 46 trung cấp), 3.292 lượt cán bộ đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Cùng với đó, thành phố cũng thực hiện nghiêm các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, bảo đảm công tâm, khách quan, khoa học. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 57 đồng chí giữ chức vụ cấp trưởng, 81 đồng chí giữ chức vụ cấp phó; luân chuyển 7 đồng chí; nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp và các chức danh chủ chốt do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026; nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố, Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2022-2027, nhân sự Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

Đặc biệt, thành phố cũng thực hiện tốt chủ trương bố trí chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường, xã không phải là người địa phương. Hiện có 10/11 xã, phường có bí thư, 7/11 đơn vị có chủ tịch UBND không phải là người địa phương; phấn đấu đến năm 2025, 100% bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường, xã không phải là người địa phương. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), qua đó từng bước sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để cơ cấu, sắp xếp lại theo chức danh, vị trí việc làm; ưu tiên bố trí cán bộ, công chức, viên chức cho các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của thành phố...

Nhiều chuyển biến tích cực

Cùng với việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng bộ TP Sầm Sơn cũng chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên; khắc phục tình trạng “già hóa” ở các chi bộ. Trong giai đoạn 2020-2023, đã kết nạp 420/810 đảng viên mới, đạt 51,8% kế hoạch, công nhận 388 đảng viên chính thức; đồng thời thực hiện xóa tên đối với 30 đảng viên và cho ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên. Cùng với đó, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh, uy tín của Đảng trong Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố những năm qua luôn gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từ đó, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị. Ngoài ra, thông qua việc đưa nội dung chuyên đề học tập hằng năm vào sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, từ đó nhân rộng, tạo sức lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo lời Bác. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hoạt động thường xuyên, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cần được tiến hành thường xuyên. Xác định rõ điều đó, những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Ban Chỉ đạo 35 đã phát huy hiệu quả. Thành phố đã biên soạn và phát hành sách “Địa chí Sầm Sơn”; tài liệu “Tìm hiểu về đất và người Sầm Sơn” trong các trường phổ thông trên địa bàn; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, 75 năm thành lập Đảng bộ TP Sầm Sơn, 115 năm du lịch Sầm Sơn, 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn... Nhờ đó, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định; tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đặc biệt quan tâm, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường. Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như công tác quản lý du lịch, dịch vụ, giải phóng mặt mặt bằng, quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị... Kết quả, trong 3 năm trở lại đây, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra đối với 136 lượt tổ chức đảng, 56 lượt đảng viên; giám sát theo chuyên đề đối với 157 lượt tổ chức đảng, 182 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng, 155 đảng viên, trong đó có 25 cấp ủy viên. Qua kiểm tra đã kết luận, 2 tổ chức đảng, 20 đảng viên vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; 3 tổ chức đảng và 135 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 142 đảng viên.

Ngoài ra, công tác dân vận được tăng cường, trong đó, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng được 37 mô hình, công trình “Dân vận khéo”; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”... Hoạt động của chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đổi mới, chủ động và sâu sát hơn. UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, HĐND thành phố; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội... Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến, gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động XDNTM, đô thị văn minh.

Có thể khẳng định, việc thường xuyên chăm lo, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở gắn thực hiện công tác tổ chức cán bộ với công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ - đó chính là bài học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ thành phố xuống cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vì sự phát triển đi lên của TP Sầm Sơn.

Bài và ảnh: Trần Hằng