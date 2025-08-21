Xã Thượng Ninh: Xây dựng nông thôn mới theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc”

Sáng 21/8, Đảng bộ xã Thượng Ninh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho 691 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Thượng Ninh được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số các xã: Thượng Ninh, Cát Vân, Cát Tân. Nhiệm kỳ 2020-2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Thượng Ninh đã nỗ lực cố gắng, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng – an ninh.

Đoàn đại biểu các tầng lớp Nhân dân chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 -2030, với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ xã Thượng Ninh phấn đấu thực hiện có hiệu quả 25 chỉ tiêu chủ yếu (gồm 11 chỉ tiêu kinh tế; 8 chỉ tiêu văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu môi trường; 1 chỉ tiêu an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu xây dựng Đảng). Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 7,5% trở lên; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 69 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 6.842 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3,0%...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ninh Nguyễn Hữu Tuất phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi biểu dương, chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã Thượng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Ninh khẩn trương rà soát, kiện toàn, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và đi vào hoạt động nền nếp, hiệu lực, hiệu quả, sát dân, gần dân.

Chú trọng thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả “Bốn nghị quyết trụ cột” về thể chế pháp lý, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân đã được Bộ Chính trị ban hành tại các Nghị quyết số 57, 59, 66 và 68. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “bình dân học vụ số”, “phát triển công dân số”. Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ Hành chính công của xã.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đảng bộ cần quan tâm tập trung đánh giá kỹ tiềm năng, thế mạnh, thời cơ, vận hội, hiệu quả các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, làm cơ sở để xây dựng quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với không gian phát triển mới sau sáp nhập. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo chuyển biến thực sự rõ nét về quy mô, năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Thượng Ninh đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục; huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc”; bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng ủy xã Thượng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh, khơi dậy “ý chí, nghị lực và hành động” để thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trọng tâm là xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt nhất.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã Thượng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hợi