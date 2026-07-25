Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia Hang Co Phương

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia Hang Co Phương, xã Phú Lệ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia Hang Co Phương.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hang Co Phương, xã Phú Lệ vừa là căn cứ, vừa là điểm trung chuyển lương thực, vũ khí của quân ta lên Thượng Lào và Tây Bắc phục vụ các chiến dịch, nên thực dân Pháp tìm đủ mọi cách để bắn phá.

Ngày 2/4/1953, máy bay Pháp bất ngờ quần thảo, thả bom tàn sát khu vực bản Sại, nhiều thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến đang ở độ tuổi thanh xuân đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, mở đường phục vụ các chiến dịch.

Riêng tại hang Co Phương, bom đạn đã đánh sập cửa hang, khiến 11 người thuộc tiểu đội dân công hỏa tuyến ở xã Thiệu Nguyên (nay là xã Thiệu Hóa) đang trú ẩn bên trong hy sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong chỉnh trang vòng hoa, dâng lên các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia Hang Co Phương.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại hang Co Phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia Hang Co Phương.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong trao đổi với cán bộ xã Phú Lệ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm trùng tu, tôn tạo di tích nhằm bảo tồn di sản văn hóa, phát huy giá trị lịch sử và đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Quốc Hương