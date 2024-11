WEPs Awards: Vinh danh 17 doanh nghiệp có nhiều sáng kiến trao quyền cho phụ nữ

UN Women WEPs Awards gồm 6 hạng mục nhằm công nhận nỗ lực của những công ty có nhiều sáng kiến, chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Sáng ngày 28/11, 17 doanh nghiệp Việt Nam đã vinh dự được tặng giải thưởng “Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ" (WEPs Awards) năm 2024 của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women). Đây là những doanh nghiệp có những sáng kiến đổi mới và đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại doanh nghiệp, trên thị trường và trong cộng đồng hướng đến sự thinh vượng, phát triển bền vững tại Việt Nam.

UN Women WEPs Awards nhằm công nhận nỗ lực của những công ty có các sáng kiến, chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đồng thời thu hút ngày càng nhiều công ty vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong doanh nghiệp.

UN Women WEPs Awards 2024 gồm 6 hạng mục: Lãnh đạo cam kết thúc đẩy bình đẳng giới; Bình đẳng giới tại nơi làm việc; Bình đẳng giới tại thị trường; Bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác; Báo cáo về bình đẳng giới; Đầu tư, tài trợ sáng tạo cho bình đẳng giới.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chia sẻ: “Bình đẳng và thịnh vượng không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và toàn xã hội. Sáng kiến UN Women WEPs Awards là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp và cá nhân trong việc thúc đẩy vai trò lãnh đạo, cam kết thực hiện bình đẳng giới, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng và tiến bộ.”

Bà Caroline T. Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cho biết: “Là động lực tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giới tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng. Tôi tin rằng WEPs Awards đã khởi đầu một kỷ nguyên mới, mang tính chuyển đổi, tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp trên thị trường đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn định hướng cho các doanh nghiệp khác cùng tham gia để không ai bị bỏ lại phía sau, bao gồm chính các doanh nghiệp.”

Lễ vinh danh WEPs Awards là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Tạo cơ hội thị trường bình đẳng cho phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua mua sắm có trách nhiệm giới” (WE RISE Together) do Chính phủ Australia hỗ trợ, UN Women phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thực hiện. Đến nay, 222 doanh nghiệp tại Việt Nam và 10.296 doanh nghiệp trên toàn thế giới đã cam kết thực hiện Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs).

Bà Christine Arab, Giám đốc UN Women Khu vực Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ: “Tăng cường quyền năng cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các doanh nghiệp thực hành tốt bình đẳng giới thông qua đa đạng nhà cung cấp và mua sắm có trách nhiệm giới không chỉ thúc đẩy bình đẳng giới mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Dự án “WE RISE Together” đã chứng minh rằng khi chúng ta đầu tư vào phụ nữ và bình đẳng giới, chúng ta đầu tư vào tương lai.”

WEPs Awards là sáng kiến của UN Women and UN Global Compact nhằm khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới. UN Women WEPs Awards lần đầu tiên được khởi xướng vào năm 2020 và tiếp tục được tổ chức vào các năm 2021, 2022 và 2024. Đây là sáng kiến khu vực châu Á-Thái Bình Dương đầu tiên của UN Women nhằm ghi nhận vai trò tiên phong của các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và ủng hộ nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ. Sau lễ trao giải ở Việt Nam, lễ trao giải WEPs Awards châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra vào ngày 3/12.

Tại lễ vinh danh, hơn 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, các cơ quan bộ ngành cũng đã cùng tổng kết và thảo luận bài học kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua quan hệ cộng đồng và đối tác, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững; sáng kiến tài chính thúc đẩy bình đẳng giới./.

Danh sách các công ty và cá nhân được trao tặng UN Women WEPs Awards 2024: Hạng mục “Lãnh đạo cam kết thực hành bình đẳng giới”: 1. Ông Kaowsiri Purin, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) 2. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 3. Bà Trần Thị Thu Thủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS Hạng mục “Bình đẳng giới tại nơi làm việc”: 1. Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam 2. Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long 3. Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam Hạng mục “Bình đẳng giới tại thị trường”: 1. Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam P&G 2. Công ty cổ phần Traphaco 3. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Hạng mục “Bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác”: 1. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) 2. Công ty TNHH Intel Products Việt Nam 3. Công ty TNHH Olam Việt Nam Hạng mục “Đầu tư, tài trợ sáng tạo cho bình đẳng giới”: 1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2. Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin Hạng mục dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 1. Bình đẳng giới tại nơi làm việc: Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung 2. Bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác: Công ty TNHH Năng lượng CAZ 3. Lãnh đạo cam kết thực hành bình đẳng giới: Ông Trần Phong Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần DannyGreen

Theo TTXVN