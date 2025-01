Vượt Volkswagen, Toyota dẫn đầu doanh số toàn cầu 5 năm liên tiếp

Với việc bán ra hơn 10,82 triệu chiếc xe trong năm 2024, nhà sản xuất ôtô Toyota của Nhật Bản đã vượt Volkswagen của Đức, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thế giới về doanh số trong 5 năm liên tiếp.

Một mẫu xe của Toyota. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Cụ thể, số lượng xe bán ra toàn cầu của Toyota trong năm 2024, bao gồm cả các công ty con Daihatsu và Hino, là 10.821.480 chiếc, giảm 3,7% so với năm trước đó. Việc sụt giảm này là do các vấn đề liên quan đến việc lấy chứng nhận quốc gia không đúng quy định và các đợt triệu hồi, dẫn đến việc tạm ngừng sản xuất một số mẫu xe và doanh số bán trong nước giảm gần 20% so với năm 2023.

Tuy nhiên, ở các thị trường quốc tế như Bắc Mỹ và Ấn Độ, doanh số bán hàng của hãng vẫn rất khả quan, giúp tổng doanh số toàn cầu của Toyota vượt 10 triệu chiếc trong 4 năm liên tiếp.

Với kết quả này, Toyota đã vượt Volkswagen của Đức (với doanh số bán hàng toàn cầu năm 2024 là hơn 9 triệu chiếc), đồng thời giữ vững vị trí dẫn đầu trong 5 năm liên tiếp.

Tỷ lệ xe điện (EV) và xe hybrid (xe điện kết hợp động cơ đốt trong) trong tổng doanh số bán toàn cầu của Toyota chiếm 44,6%, mức cao nhất từ trước đến nay.

Về sản xuất trong nước, số lượng xe sản xuất trong năm 2024 của Toyota là 3.128.351 chiếc, giảm 7,2% so với năm trước đó, nhưng hãng vẫn duy trì mức sản xuất khoảng 3 triệu chiếc mỗi năm. Đây là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo việc làm và năng lực kỹ thuật.

Ngoài Toyota, doanh số bán hàng toàn cầu trong năm 2024 của các nhà sản xuất ôtô lớn khác của Nhật Bản cũng có sự thay đổi. Honda giảm 4,6%, đạt 3.807.311 chiếc, trong khi Nissan giảm 0,8%, đạt 3.348.687 chiếc. Cả 2 công ty đều chịu ảnh hưởng từ việc giảm doanh số tại thị trường Trung Quốc, nơi xe điện và xe hybrid cắm điện (plug-in hybrid) đang phổ biến nhanh chóng.

Trong khi đó BYD, nhà sản xuất ôtô mới nổi của Trung Quốc chuyên cung cấp xe điện, đã tăng trưởng mạnh mẽ với doanh số tăng 41,2%, đạt 4.272.145 chiếc, lần đầu tiên vượt qua Honda và Nissan của Nhật Bản.

Tại thị trường Mỹ, nhu cầu đối với xe hybrid và SUV (xe thể thao đa dụng) vẫn mạnh mẽ, giúp cả 6 nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, gồm cả Honda và Nissan, ghi nhận tăng trưởng doanh số so với năm trước./.

Theo TTXVN