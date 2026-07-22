VPBank đưa giải pháp tài chính đến gần hơn với người dân Thanh Hóa

Không chỉ là một hoạt động quảng bá thương hiệu, chuỗi chương trình “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” diễn ra tại Thanh Hóa đã mang đến cho người dân địa phương cơ hội tiếp cận trực tiếp với những giải pháp tài chính hiện đại, phù hợp nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.

Đưa dịch vụ ngân hàng đến gần cuộc sống hằng ngày

Trong bối cảnh nhu cầu quản lý tài chính cá nhân ngày càng đa dạng, nhiều người dân mong muốn được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm trước khi quyết định sử dụng các sản phẩm ngân hàng. Chính vì vậy, thay vì chờ khách hàng đến quầy giao dịch, VPBank lựa chọn mang các giải pháp tài chính đến những không gian quen thuộc, nơi người dân có thể dễ dàng tiếp cận, trao đổi và được tư vấn theo đúng nhu cầu.

Tại khu vực trải nghiệm ở GO! Thanh Hóa, khách tham quan được đội ngũ tư vấn giới thiệu từng sản phẩm thông qua các tình huống tài chính thường gặp trong cuộc sống. Từ quản lý dòng tiền, thanh toán hằng tháng, tiết kiệm, chi tiêu tiêu dùng đến các giải pháp dành cho hộ kinh doanh đều được giải đáp trực tiếp.

Khách hàng được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của VPBank.

Một trong những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm là Super Sinh lời Premier. Thay vì để tiền nhàn rỗi nằm trong tài khoản thanh toán, khách hàng được tư vấn cách tối ưu số dư với lợi suất lên tới 6%/năm, đồng thời vẫn có thể sử dụng tiền linh hoạt bất cứ thời điểm nào khi phát sinh nhu cầu chi tiêu. Giải pháp này phù hợp với nhiều khách hàng mong muốn vừa duy trì tính thanh khoản, vừa tối ưu hiệu quả dòng tiền.

Ứng dụng VPBank NEO cũng thu hút đông đảo người trải nghiệm nhờ hệ sinh thái tiện ích phục vụ cuộc sống hằng ngày. Tính năng thanh toán hóa đơn tự động giúp khách hàng không còn phải ghi nhớ thời hạn thanh toán tiền điện, nước, internet, truyền hình, học phí hay các khoản vay, trả góp. Đối với nhóm khách hàng quan tâm đến tiêu dùng, chương trình giới thiệu ưu đãi mở mới thẻ tín dụng VPBank. Theo chương trình khuyến mại đang triển khai đến hết ngày 31/7/2026, khách hàng mở mới thẻ tín dụng chính vật lý lần đầu và đáp ứng điều kiện chi tiêu hợp lệ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 2 triệu đồng.

Không gian trải nghiệm dành cho cả người mua và người bán

Điểm khác biệt của chương trình là không chỉ hướng tới khách hàng cá nhân mà còn dành nhiều giải pháp thiết thực cho các hộ kinh doanh.

Tại sự kiện, nhiều chủ cửa hàng đã tìm hiểu tính năng Hoàn tiền Thịnh vượng trên VPBank NEO. Với giải pháp này, hộ kinh doanh có thể chủ động xây dựng các chương trình khuyến mại tặng e-Voucher cho khách hàng mà không phải tự bỏ ngân sách quảng bá. Toàn bộ chi phí e-Voucher được VPBank tài trợ với tổng giá trị lên tới 4,6 tỷ đồng. Các cửa hàng tham gia sẽ được hiển thị trên hệ thống ưu đãi của VPBank, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận cộng đồng hơn 13 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng khi thanh toán QRcode tại cửa hàng từ tài khoản VPBank sẽ nhận hoàn tiền.

Không gian sự kiện tại GO! Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Người dân trải nghiệm không gian của chương trình và nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn từ VPBank.

Chương trình cũng giới thiệu hình thức Pay by Account - thanh toán trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng với thao tác đơn giản, nhanh chóng và an toàn. Khách hàng có thể tham gia chương trình ưu đãi hoàn tiền lên tới 500.000 đồng mỗi tháng khi đáp ứng điều kiện, đồng thời tìm hiểu các gói tài khoản số đẹp và nhiều tiện ích đi kèm.

Đối với những khách hàng có nhu cầu tích lũy, khu vực tư vấn cũng giới thiệu các sản phẩm tiền gửi trực tuyến của VPBank với đa dạng kỳ hạn, mức lãi suất cạnh tranh và khả năng quản lý toàn bộ khoản tiết kiệm chỉ bằng vài thao tác trên ứng dụng VPBank NEO.

Những trải nghiệm tạo nên kết nối gần gũi

Không gian sự kiện không chỉ có hoạt động tư vấn tài chính mà còn kết hợp nhiều chương trình giao lưu âm nhạc, minigame tương tác và đặc biệt là những chuyến xe bus hai tầng đưa người dân tham quan thành phố trong không khí sôi động, trẻ trung.

Chị Phan Thùy Trang, phường Hạc Thành chia sẻ về chương trình “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi”.

Chị Phan Thùy Trang, phường Hạc Thành chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ vì đây không giống một sự kiện của ngân hàng thông thường. Không gian được tổ chức mở, nhiều hoạt động tương tác nên mọi người dễ tiếp cận. Tôi có thể vừa tham gia trò chơi, vừa được nhân viên tư vấn rất cụ thể về những dịch vụ phù hợp với nhu cầu của gia đình và còn được nhận quà từ ngân hàng. Qua sự kiện này tôi càng thấy có cảm tình hơn với ngân hàng và chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VPBank”.

Những chuyến xe bus hai tầng đưa người dân tham quan thành phố từ một góc nhìn khác ngày thường.

Chuyến xe bus hai tầng của VPBank xuất hiện tại nhiều tuyến phố của phường Hạc Thành.

Bước xuống từ chiếc xe buýt 2 tầng sau khi kết thúc hành trình, chị Nguyễn Thị Vân (phường Hạc Thành) chia sẻ: “Chuyến xe tạo cảm giác rất mới mẻ, vừa được ngắm nhìn đường phố theo một góc nhìn khác vừa có thêm cơ hội tìm hiểu các sản phẩm của VPBank. Tôi cảm nhận hình ảnh VPBank rất trẻ trung, hiện đại và gần gũi với người dân.”

Thông qua chuỗi hoạt động tại Thanh Hóa, VPBank tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới cách tiếp cận nhằm đưa các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với cộng đồng.

Nguyễn Lương