VNPT giới thiệu các giải pháp an toàn thông tin tại Chương trình Diễn tập An ninh mạng tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Ngày 18/6, trong khuôn khổ Chương trình Diễn tập An ninh mạng tỉnh Thanh Hóa năm 2026, VNPT Thanh Hóa đã tham gia triển lãm giới thiệu các giải pháp an toàn thông tin và cử lực lượng kỹ sư hỗ trợ các đội thi trên địa bàn tỉnh tham gia diễn tập an ninh mạng.

Không gian trưng bày của VNPT Thanh Hóa tại Chương trình Diễn tập An ninh mạng tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Tại khu vực triển lãm, VNPT Thanh Hóa giới thiệu hệ sinh thái giải pháp an toàn thông tin VNPT Cyber Immunity (VCI) - mô hình “Hệ miễn dịch số” được xây dựng nhằm giúp cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp chủ động phát hiện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Nhiều sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin được giới thiệu tại không gian trưng bày của VNPT Thanh Hóa.

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity được phát triển theo hướng bảo vệ toàn diện với nhiều lớp phòng thủ, từ giám sát, phát hiện, ứng cứu sự cố đến đánh giá, kiểm thử và tư vấn nâng cao năng lực an toàn thông tin.

Giao diện giám sát tập trung của VNPT MSS.

Ông Lê Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp - VNPT Thanh Hoá chia sẻ những tính năng nổi trội giải pháp VNPT MSS.

Nổi bật trong hệ sinh thái là giải pháp VNPT MSS (Managed Security Services) - dịch vụ giám sát và vận hành an toàn thông tin theo mô hình thuê ngoài, giúp doanh nghiệp được bảo vệ bởi đội ngũ chuyên gia an ninh mạng VNPT hoạt động 24/7. Giải pháp cho phép theo dõi liên tục hệ thống, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa ra cảnh báo kịp thời trước các nguy cơ tấn công mạng.

Bên cạnh đó, VNPT SmartIR là giải pháp giám sát, phát hiện và ứng cứu sự cố trên thiết bị đầu cuối theo thời gian thực. Thông qua cơ chế phân tích hành vi và nhận diện bất thường, VNPT SmartIR giúp phát hiện sớm mã độc, ransomware và các hình thức tấn công hiện đại, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực ứng phó sự cố cho doanh nghiệp, tổ chức.

Các bộ giải pháp an toàn thông tin của VNPT đã được triển khai rộng rãi tại nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tại không gian triển lãm, VNPT Thanh Hóa còn giới thiệu giải pháp tường lửa thông minh VNPT S-GATE giúp bảo vệ hệ thống mạng trước các nguy cơ từ môi trường Internet; chủ động phát hiện điểm yếu với VNPT Pentest và VNPT Security Audit.

Nền tảng công nghệ và các giải pháp an toàn thông tin của VNPT luôn được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng và khả năng phòng thủ xuất sắc.

Hiện nay, các bộ giải pháp an toàn thông tin của VNPT đã được triển khai rộng rãi tại nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng các yêu cầu, quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin. Bên cạnh các giải pháp công nghệ, VNPT còn cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo an toàn thông tin, bao gồm xây dựng chính sách, quy trình quản trị an toàn thông tin, đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật, tổ chức diễn tập thực chiến và các chương trình phòng chống lừa đảo trực tuyến.

VNPT Thanh Hóa đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tham gia Chương trình Diễn tập An ninh mạng năm 2026, VNPT Thanh Hóa còn cử lực lượng kỹ sư hỗ trợ các đội thi trên địa bàn tỉnh tham gia diễn tập an ninh mạng. Việc đạt đồng thời 01 giải Nhất và 01 giải Nhì tại Chương trình Diễn tập An ninh mạng tỉnh Thanh Hóa năm 2026 không chỉ là minh chứng cho trình độ chuyên môn, khả năng xử lý tình huống của đội ngũ kỹ sư VNPT Thanh Hóa mà còn khẳng định năng lực cung cấp các giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao, góp phần bảo vệ hạ tầng số, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Lương