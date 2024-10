Vĩnh Lộc ra mắt mô hình “Trường học an toàn giao thông”

Sáng 7/10, tại Trường THPT Vĩnh Lộc, Ban An toàn giao thông huyện Vĩnh Lộc đã ra mắt mô hình “Trường học an toàn giao thông”. Đây là trường được chọn làm điểm ra mắt mô hình để nhân rộng ra toàn huyện.

Đại diện UBND, Công an thị trấn Vĩnh Lộc và Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc ký cam kết thực hiện mô hình “Trường học an toàn giao thông”

Trường THPT Vĩnh Lộc nằm trên đường quốc lộc 45, có số lượng cán bộ, giáo viên và học sinh đông trên 1.700 người; mỗi khi tan trường tình hình trật tự giao thông ở khu vực trước cổng trường khá phức tạp, thường xuyên bị ùn tắc cục bộ, học sinh đậu đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, Ban ATGT huyện đã xây dựng mô hình “Trường học an toàn giao thông” tại Trường THPT Vĩnh Lộc, với lực lượng tham gia gồm 30 người, gồm: lực lượng công an thị trấn, đoàn thanh niên Trường THPT Vĩnh Lộc...

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; tham gia xử lý, sơ cấp cứu ban đầu người bị tai nạn; phối hợp bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông; phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông tại các điểm giao thông trọng điểm phức tạp...

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Vĩnh Lộc và Trường THPT Vĩnh Lộc đã ký cam kết thực hiện mô hình “Trường học an toàn giao thông".

Nhân dịp này, Ban An toàn giao thông huyện đã trao tặng 20 mũ bảo hiểm cho học sinh nhà trường.

Trịnh Thu (CTV)