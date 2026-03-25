Vinamilk Sure đồng hành cùng gần 3.000 người cao tuổi xác lập kỷ lục mới

Một kỷ lục Việt Nam mới vừa được xác lập tại Hà Nội, khi gần 3.000 người cao tuổi cùng tham gia đồng diễn múa quạt dưỡng sinh. Chương trình do Hội Sức khỏe Ngoài trời (Hội SKNT) người trung cao tuổi Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam và lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động ở tuổi vàng.

Ngày 21/03/2026, Hội SKNT người trung cao tuổi Hà Nội phối hợp cùng Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure tổ chức Ngày hội xác lập kỷ lục Múa quạt dưỡng sinh dành cho người trung cao tuổi. Sự kiện thu hút sự tham gia, đồng diễn của gần 3.000 người trên địa bàn.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn múa quạt dưỡng sinh trên nền nhạc “Việt Nam trên đường chúng ta đi”. Những động tác uyển chuyển nhưng dứt khoát, đều tăm tắp trong đội hình quy mô lớn đã tạo nên khung cảnh vừa mãn nhãn, vừa giàu năng lượng tích cực. Đặc biệt, sự góp mặt đầy năng lượng của các hội viên U70 - U80 không chỉ tạo nên khung cảnh rực rỡ, mà còn truyền cảm hứng về một lối sống chủ động, vui khỏe, đúng như tinh thần “Hoàng kim rực rỡ” mà Vinamilk Sure mong muốn đồng hành cùng cộng đồng người cao tuổi.

Đại diện Hội SKNT người trung cao tuổi Hà Nội cho biết, suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động, Hội luôn kiên trì xây dựng hệ thống bài tập và phương pháp luyện tập phù hợp, giúp người cao tuổi sống khỏe, sống vui và tự tin hơn mỗi ngày. “Sự đồng hành lâu dài của Vinamilk, đặc biệt là Vinamilk Sure, được xem là nguồn động viên thiết thực cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, theo bà Nguyễn Thị Hảo - Chủ tịch Hội chia sẻ.

Cũng theo ban tổ chức, ở giai đoạn trung niên và cao tuổi, cơ thể và tinh thần có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Việc duy trì những hoạt động thể dục, dưỡng sinh phù hợp và chế độ ăn uống lành mạnh là bí quyết giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe, tăng cường dẻo dai, giữ tinh thần minh mẫn cũng như sống vui và tự tin hơn mỗi ngày.

Đó cũng là lý do Vinamilk và nhãn hàng sữa bột cho người lớn Vinamilk Sure bền bỉ đồng hành cùng các hoạt động thể dục, dưỡng sinh dành cho người cao tuổi nhiều năm qua.“Việc đồng hành cùng Hội SKNT người trung cao tuổi TP. Hà Nội không chỉ là một hoạt động ý nghĩa, mà còn là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi: góp phần giúp người cao tuổi sống chủ động hơn, khỏe mạnh hơn và tự tin tận hưởng tuổi vàng của mình. Đây cũng chính là tinh thần ‘hoàng kim rực rỡ’ mà Vinamilk mong muốn gửi gắm đến cộng đồng”, ông Phạm Tuyên, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội chia sẻ tại sự kiện.

Trong không khí sôi động của ngày hội, khu vực tư vấn dinh dưỡng của Vinamilk Sure thu hút đông đảo người cao tuổi dừng chân. Tại đây, các chuyên gia đến từ Vinamilk chia sẻ về chăm sóc sức khỏe chủ động ở tuổi trung niên và cao tuổi, đồng thời tiếp sức cho người tham gia qua các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp như sữa đậu nành, sữa tươi, sữa chua ăn...

Bộ ba sản phẩm Vinamilk Sure được phát triển theo nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của người trung và cao tuổi, phù hợp xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng được quan tâm trong cộng đồng. Cụ thể, thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Prevent Gold với 39 dưỡng chất hỗ trợ ăn ngon, cải thiện giấc ngủ; Thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Diecerna cung cấp 37 dưỡng chất, công thức GI (chỉ số đường huyết) thấp dành cho người tiểu đường và tiền tiểu đường; và Thực phẩm bổ sung Sure CanxiPro – sữa dinh dưỡng ít béo chứa 36 dưỡng chất, bổ sung bộ chất chuyên biệt cho hệ cơ xương khớp.

Không riêng chương trình đồng diễn múa quạt dưỡng sinh người cao tuổi Hà Nội, trong nhiều năm qua, nhãn hàng Vinamilk Sure đã bền bỉ theo đuổi sứ mệnh phụng sự sức khỏe và nâng đỡ tinh thần sống chủ động của thế hệ trung niên và cao tuổi Việt Nam. Thông qua các chương trình thăm khám, tư vấn và đồng hành tại nhiều địa phương, Vinamilk Sure đã góp phần chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên khắp cả nước, tiếp tục lan tỏa tinh thần “Hoàng kim rực rỡ”, để mỗi người đều có thể tự tin, khỏe mạnh và tận hưởng trọn vẹn tuổi vàng của mình.

