Vinamilk bắt tay cùng nhiều đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Vinamilk là công ty sữa hàng đầu Việt Nam, đồng thời là “Thương hiệu sữa lớn thứ 6 thế giới”, với giá trị thương hiệu đạt 3 tỷ USD; và là Thương hiệu thực phẩm giá trị nhất khu vực ASEAN (do Brand Finance công bố năm 2023). Với các nỗ lực đáng ghi nhận cho cộng đồng và phát triển bền vững, Vinamilk được đánh giá trong Top 5 Thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu. Với hệ thống 15 trang trại công nghệ cao và 16 nhà máy sữa hiện đại trong và ngoài nước cùng 200.000 điểm bán trong hệ thống phân phối, Vinamilk là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn nhiều nhất nhiều năm liền. Vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, tính đến hiện tại, các sản phẩm của công ty được xuất khẩu đến 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong đó có các thị trường khắt khe như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand... Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin cho trẻ em và người lớn uy tín, an toàn, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hiện hệ thống có gần 200 trung tâm tiêm chủng với hơn 3.000 bàn khám và bàn tiêm, tại hơn 50 tỉnh, thành trên khắp cả nước. VNVC là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vắc xin trên thế giới như Glaxosmithkline - GSK (Bỉ), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Merck Sharp and Dohme (Mỹ), AstraZeneca (Anh), Takeda (Nhật Bản)... Do đó VNVC có lợi thế lớn trong việc đặt mua từ chính hãng với số lượng lớn tất cả các loại vắc xin quan trọng, vắc xin mới, vắc xin khan hiếm, đảm bảo cung ứng bền vững đầy đủ các loại vắc xin cần thiết cho trẻ em và người lớn với chi phí hợp lý. Hệ thống tiêm chủng VNVC là hệ thống tiêm chủng duy nhất tại Việt Nam đầu tư lớn cho hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Với 3 tổng kho và gần 200 kho lạnh trên toàn quốc, VNVC có thể bảo quản dự trữ hơn 300 triệu liều vắc xin cùng thời điểm ở điều kiện 2-8 độ C hoặc âm sâu đến âm 86 độ C, từ đó bảo quản chất lượng vắc xin ở mức cao nhất và đảm bảo an toàn tiêm chủng cho người sử dụng. VNVC còn là đơn vị uy tín hàng đầu trong các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao kiến thức về tiêm chủng vắc xin cho cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc xin quan trọng trong cộng đồng như vắc xin trẻ em 6 trong 1, phế cầu, rota, viêm màng não..., các vắc xin cho người lớn như cúm, phế cầu, HPV, não mô cầu... Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện là hệ thống bệnh viện tư nhân uy tín hàng đầu Việt Nam về chất lượng chuyên môn, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi, đặc biệt là hệ thống máy móc thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, nhiều thiết bị có duy nhất ở Việt Nam thậm chí đầu tiên Đông Nam Á và hiếm có trên thế giới. Với 3 bệnh viện đa khoa lớn tại Hà Nội và TP HCM, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao; sử dụng phương pháp, kỹ thuật điều trị hiện đại; trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm và các tiện ích cao cấp đạt chuẩn quốc tế, với mức chi phí hợp lý, thấp hơn rất nhiều so với dịch vụ chất lượng tương đương ở các nước trên thế giới. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyên khoa phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người lớn, trong đó nhiều mũi nhọn, thế mạnh nổi bật như thụ tinh ống nghiệm, hỗ trợ sinh sản, sản phụ khoa, cơ xương khớp, tim mạch, tai mũi họng, thần kinh, nội tiết, tiêu hóa, tiết niệu thận học, nhi khoa... Trong đó, có nhiều thành tựu y khoa nổi bật ghi dấu ấn tại Việt Nam và thế giới như: phác đồ “giờ vàng” cứu trẻ sinh non và sinh cực non; cấy ghép thành công dây chằng nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam; ứng dụng robot cầm tay cơ học vào phẫu thuật nội soi đầu tiên Đông Nam Á; hơn 10.000 em bé chào đời của hành trình 5 năm IVF Tâm Anh; bệnh viện tư đầu tiên có Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Giải phẫu bệnh – Tế bào đầu tiên đạt chuẩn ISO 15189:2012, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản đạt chứng nhận RTAC...