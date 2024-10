Viettel Khai trương mạng 5G đầu tiên tại Việt Nam và Kỷ niệm 20 năm kinh doanh dịch vụ di động

Ngày 15/10/2024 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tuyên bố chính thức khai trương mạng 5G. Đây là sự kiện kỷ niệm 20 năm chính thức kinh doanh dịch vụ di động và chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện nay, Viettel là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G chính thức tại Việt Nam.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước. Về phía Viettel có đồng chí Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các vị nguyên lãnh đạo Tập đoàn các thời kỳ, các Tổng công ty, Công ty và cán bộ, nhân viên Viettel đại diện cho các đơn vị phòng, ban, trung tâm.

. Mạng 5G Viettel có vùng phủ sóng 63/63 thủ phủ tỉnh/thành phố toàn quốc ngay tại thời điểm khai trương. . Các giải pháp về kỹ thuật công nghệ cho mạng 5G được Viettel triển khai là hiện đại nhất, đang được các nhà mạng hàng đầu thế giới sử dụng. . Viettel cung cấp 11 gói cước 5G trả trước và 8 gói cước trả sau, dung lượng gấp 2 so với gói 4G tương đương, đi kèm theo kho nội dung cao cấp.

Mạng 5G Viettel: Vùng phủ rộng nhất, công nghệ hiện đại nhất, chất lượng tốt nhất

Chính thức ra mắt chỉ sau 6 tháng nhận giấy phép sử dụng tần số 2.600 MHz, mạng 5G Viettel tại thời điểm khai trương có hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học. Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

Mạng 5G NSA được Viettel triển khai thành công năm 2019, tuy nhiên, 5G SA mới là mạng 5G thực sự và độc lập hoàn toàn so với công nghệ 4G hiện tại. So với mạng 5G NSA, ngoài cung cấp các dịch vụ truyền tải dữ liệu tốc độ cao, 5G SA còn đáp ứng yêu cầu độ trễ siêu thấp, khoảng 1ms, tốt hơn nhiều mạng 5G NSA và gấp 20 lần 4G truyền thống giúp cung cấp các dịch vụ yêu cầu sự phản hồi tức thì như xe tự lái, phẫu thuật từ xa, điều khiển từ xa trong nhà máy thông minh, lớp học thực tế ảo,...

Viettel đã phát triển sẵn các open APIs (cung cấp dữ liệu, cung cấp khả năng cấu hình và tương tác với mạng 5G Viettel) theo chuẩn của GSMA cho cộng đồng phát triển ứng dụng tại Việt Nam và trên thế giới. Điều này giúp các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng sáng tạo trên nền tảng 5G Viettel.

Viettel cũng công bố 11 gói cước trả trước và 8 gói cước trả sau dành cho khách hàng cá nhân. Đặc biệt, với 5G Viettel, mỗi khách hàng sẽ có 1 không gian số của riêng mình, tất cả các gói cước 5G đều được Viettel miễn phí lưu trữ Cloud và dịch vụ xem truyền hình TV360 4K. Khách hàng sở hữu điện thoại hỗ trợ 5G có thể sử dụng ngay dịch vụ mà không phải đổi SIM. Để mua gói 5G Viettel, ngoài các kênh hiện tại, Viettel cho ra mắt Cổng mua sắm tại hub.vietteltelecom.vn giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn các gói phù hợp theo nhu cầu của riêng cá nhân mình.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Viettel công bố hơn 130 user cases là các ứng dụng và giải pháp dành cho các tổ chức thuộc các lĩnh vực Sản xuất công nghiệp, Smart city, Giao thông vận tải và Logistics, Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục, Năng lượng. Các giải pháp này được may đo theo từng nhu cầu riêng, tích hợp các công nghệ cloud, AI, IoT trên nền 5G với khả năng kết nối với mật độ cực lớn.

Ông Cao Anh Sơn, Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ: Nếu như với 2G khát vọng của Viettel là “mỗi người dân sở hữu một di động”; 4G là “mỗi người dân sở hữu một smartphone” thì 5G sẽ hướng đến “mỗi người dân sở hữu một smartphone siêu tốc độ, siêu kết nối”, ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề lớn của xã hội, góp phần xây dựng xã hội số, kỉ nguyên thông minh tại Việt Nam.

Thông điệp của mạng 5G Viettel là “Cuộc sống mới” bởi Viettel tin rằng 5G sẽ mở ra các dịch vụ mới phục vụ con người, kết nối con người, kết nối vạn vật đồng thời tạo ra các công cụ/nền tảng để xã hội cùng phát triển.

20 năm Viettel Mobile - Kết nối từ trái tim

Cũng vào ngày 15/10/2024, Viettel kỷ niệm 20 năm ngày chính thức kinh doanh dịch vụ di động. Sau 2 thập kỷ, Viettel đã tạo ra 2 cuộc cách mạng là phổ cập dịch vụ di động, đưa mật độ thâm nhập di động từ dưới 5% vào năm 2004 lên tới trên 100% chỉ sau 5 năm và hiện nay là 130%.

Khi khát vọng mỗi người dân có một chiếc điện thoại di động đã trở thành hiện thực, Viettel tiếp tục sứ mệnh phổ cập dịch vụ internet băng rộng, tiến tới mục tiêu mỗi hộ gia đình sở hữu một đường cáp quang, mỗi người dân sở hữu một điện thoại thông minh.

Ông Cao Anh Sơn nhấn mạnh: “Hai mươi năm qua, Viettel Telecom tự hào vì đã đóng góp vào sự phát triển của ngành viễn thông, của đất nước để phục vụ người dân. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi tiếp tục sáng tạo, tiên phong kiến tạo xã hội số, xây dựng các nền tảng để chuyển dịch từ nền tảng viễn thông sang nền tảng số, tập trung vào phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ hướng đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”

Trong suốt 20 năm qua, Viettel Mobile đã đạt được nhiều thành tựu: . Là doanh nghiệp di động duy nhất thế giới kinh doanh ở cả 3 nước Đông Dương, Viettel đã có sáng kiến cho phép khách hàng ở cả 3 nước được sử dụng di động với mức cước tương tự trong nước (roaming like home). Chính sách này giúp giảm 10 lần cước tin nhắn, giảm 14 lần cước cuộc gọi quốc tế trong khu vực, giảm 140 lần giá cước data cho hàng trăm nghìn khách hàng. . Là doanh nghiệp tiên phong và duy nhất phủ sóng kín vùng biển gần bờ toàn bộ hải đảo Việt Nam, các quần đảo, nhà giàn, trở thành một người bạn không thể thiếu của bộ đội, ngư dân và hàng triệu người bám biển; . Phát triển thành công hệ thống tính cước thời gian thực lớn nhất thế giới vOCS năng lực siêu cao và khả năng tuỳ biến để thiết kế các gói cước cá thể hóa đáp ứng nhu cầu của từng người dùng; . Đầu tư kinh doanh di động ở 10 quốc gia thuộc 3 châu lục là châu Á, châu Phi và châu Mỹ, trong đó có 7 thị trường đứng số 1. Viettel cũng đã tiên phong phủ sóng tại khu vực sâu nhất giữa rừng Amazone (Peru); xóa vùng trắng sóng cho gần 6.000 làng, điểm dân cư tại các thị trường quốc tế, giúp hàng triệu người dân nước bản địa được tiếp cận với các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

Quyết Thắng