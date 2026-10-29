Vietravel ký kết MOU thúc đẩy kết nối du lịch Lâm Đồng - Thanh Hóa

Thông qua hợp tác phát triển sản phẩm, xúc tiến và trao đổi nguồn khách, Vietravel hướng đến mở rộng lựa chọn hành trình cho du khách, gia tăng giá trị trải nghiệm và góp phần tạo nền tảng thị trường cho kết nối hàng không giữa hai địa phương.

Vietravel tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) thúc đẩy kết nối du lịch Lâm Đồng - Thanh Hóa.

Ngày 29/10, tại Thanh Hóa, trong khuôn khổ Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa”, Vietravel tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đồng thời đề xuất các giải pháp liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương. Hoạt động hướng đến tăng cường kết nối doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm phù hợp từng thị trường và thúc đẩy trao đổi nguồn khách hai chiều, gắn với mục tiêu khôi phục, duy trì và phát triển đường bay.

Việc tham gia ký kết MOU tạo cơ sở để Vietravel cùng các đối tác trao đổi và cụ thể hóa cơ hội hợp tác thành chương trình du lịch, kế hoạch xúc tiến và hoạt động khai thác khách. Trọng tâm là kết nối thế mạnh điểm đến với nhu cầu thực tế, từng bước hình thành những sản phẩm có sức hút và khả năng tổ chức thường xuyên.

Kết nối thị trường, phát huy thế mạnh bổ trợ của hai điểm đến

Từ góc nhìn doanh nghiệp lữ hành, Vietravel đánh giá liên kết Lâm Đồng - Thanh Hóa mở ra cơ hội làm mới lựa chọn du lịch cho khách hàng ở cả hai đầu. Sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và loại hình trải nghiệm là cơ sở để xây dựng các hành trình có chủ đề, phù hợp nhiều nhóm khách và thời điểm trong năm.

Với khách từ Thanh Hóa, Lâm Đồng mang đến những lựa chọn nghỉ dưỡng cao nguyên, khám phá cảnh quan, trải nghiệm hoa, nông nghiệp và văn hóa địa phương. Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa có thể thu hút khách từ Lâm Đồng thông qua các hành trình tìm hiểu di sản, lịch sử, trải nghiệm sinh thái cộng đồng và nghỉ dưỡng biển theo mùa.

Giá trị của kết nối hai thị trường còn nằm ở khả năng mở rộng cơ hội kinh doanh cho chuỗi dịch vụ tại điểm đến. Khi hành trình được tổ chức thuận tiện và có chất lượng, dòng khách sẽ tạo thêm nhu cầu cho lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, tham quan và mua sắm sản phẩm địa phương.

Bên cạnh nguồn khách trong hai tỉnh, Vietravel đề xuất khảo sát khả năng tiếp cận các thị trường lân cận. Tại đầu Thanh Hóa, có thể nghiên cứu kết nối khách từ Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh thông qua phương án đưa đón phù hợp đến sân bay Thọ Xuân. Tại đầu Lâm Đồng, việc đón, trả khách qua sân bay Liên Khương cần được tính toán đồng bộ với lịch trình, bảo đảm thời gian di chuyển và trải nghiệm xuyên suốt chuyến đi.

Định hướng sản phẩm theo nhu cầu từng nhóm khách

Bà Trần Thị Nga, Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa.

Trong phần trao đổi tại hội nghị, Vietravel đề xuất ưu tiên phát triển các chương trình 3 ngày 2 đêm và 4 ngày 3 đêm, phù hợp nhu cầu nghỉ ngắn ngày, đồng thời thuận lợi cho việc xây dựng lịch khởi hành và phối hợp khai thác dịch vụ.

Theo chiều Thanh Hóa đến Lâm Đồng, sản phẩm có thể lấy Đà Lạt và khu vực phụ cận làm trọng tâm, kết hợp nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn cảnh quan, trải nghiệm hoa, nông nghiệp và ẩm thực. Các chương trình được định hướng phân hóa theo khách gia đình, nhóm bạn, khách trung niên và khách doanh nghiệp, chú trọng nhịp độ tham quan và chất lượng lưu trú.

Theo chiều Lâm Đồng đến Thanh Hóa, hướng phát triển tập trung vào hành trình kết hợp Lam Kinh, Thành Nhà Hồ với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực xứ Thanh; khám phá thiên nhiên tại Pù Luông hoặc nghỉ dưỡng biển Sầm Sơn theo mùa. Mỗi chương trình cần có điểm nhấn rõ ràng, dành đủ thời gian để du khách trải nghiệm và sử dụng dịch vụ tại địa phương.

Bên cạnh tour trọn gói, các dòng sản phẩm chuyên đề như nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - lịch sử, sinh thái cộng đồng và du lịch nông nghiệp cũng được đề xuất nghiên cứu. Trong đó, du lịch hội nghị, khen thưởng kết hợp tham quan là hướng khai thác nhằm đa dạng hóa nguồn khách, bổ sung nhu cầu trong ngày thường và mùa thấp điểm.

Với hành trình dài ngày, các bên có thể khảo sát khả năng nối tuyến Thanh Hóa với Ninh Bình hoặc Nghệ An, đồng thời nghiên cứu chương trình kết hợp các không gian cao nguyên, sinh thái và biển tại Lâm Đồng. Việc mở rộng tuyến cần dựa trên nhu cầu khách hàng, điều kiện dịch vụ và thời gian vận chuyển thực tế.

Đưa hợp tác vào hoạt động xây dựng và phân phối sản phẩm

Trên cơ sở kết nối tại hội nghị và hoạt động ký kết MOU, Vietravel đề xuất phối hợp khảo sát hai chiều, lựa chọn đối tác dịch vụ và hoàn thiện các chương trình có thể đưa vào kinh doanh khi điều kiện khai thác được xác nhận.

Kết quả khảo sát cần được cụ thể hóa thành chương trình tour, tiêu chuẩn dịch vụ, chính sách giá theo mùa, số khách tối thiểu và lịch khởi hành dự kiến. Đồng thời, các bên cần thống nhất phương án phối hợp khi có thay đổi về lịch bay hoặc điều kiện tổ chức, giúp doanh nghiệp chủ động bán và bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Hoạt động xúc tiến được định hướng gắn với từng sản phẩm và nhóm khách mục tiêu. Thông qua hệ thống phân phối của doanh nghiệp, mạng lưới đối tác và các kênh truyền thông của địa phương, thông tin điểm đến sẽ được kết nối với chương trình cụ thể, thời điểm khởi hành và đầu mối tiếp nhận khách.

Vietravel cũng đề xuất xây dựng gói kích cầu đồng bộ giữa vận chuyển, lưu trú, tham quan và trải nghiệm. Bên cạnh chính sách giá, các đơn vị có thể bổ sung giá trị cho khách hàng bằng dịch vụ đưa đón, nâng hạng lưu trú hoặc tặng trải nghiệm phù hợp. Chính sách ưu đãi cần rõ ràng, có thời hạn và chú trọng chất lượng phục vụ.

Đối với trao đổi nguồn khách, doanh nghiệp tại mỗi địa phương có thể vừa tổ chức đưa khách đi, vừa phối hợp đón khách đến. Việc chia sẻ nguồn khách lẻ, kết nối khách đoàn và xây dựng lịch khởi hành chung cần được triển khai trên cơ sở thống nhất tiêu chuẩn dịch vụ, trách nhiệm và đầu mối điều phối.

Gắn phát triển du lịch với hiệu quả kết nối hàng không

Kết nối hàng không giữa Lâm Đồng và Thanh Hóa có ý nghĩa trong việc rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến và hỗ trợ phát triển kỳ nghỉ ngắn ngày. Đồng thời, sức hấp dẫn của sản phẩm cùng nguồn khách ổn định từ hai đầu sẽ góp phần tạo cơ sở thị trường cho việc khôi phục, duy trì và phát triển đường bay.

Vietravel đề xuất tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị xúc tiến, hiệp hội du lịch, hãng hàng không và cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu nhu cầu, trao đổi lịch khai thác và xây dựng kế hoạch bán. Nguồn khách cần được xem xét tổng thể, gồm du lịch, công tác, thăm thân và giao thương, đồng thời theo dõi sự khác biệt về nhu cầu giữa hai chiều để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Về phía Vietravel, doanh nghiệp định hướng phát huy vai trò kết nối đối tác, nghiên cứu sản phẩm, quảng bá và phân phối; phối hợp khai thác khách lẻ, khách đoàn và khách doanh nghiệp theo điều kiện thực tế. Các kế hoạch về lịch khởi hành, quỹ chỗ và chỉ tiêu khách sẽ được trao đổi, thống nhất trong quá trình cụ thể hóa hợp tác.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tại hội nghị.

Thông qua việc tham dự hội nghị, đóng góp giải pháp và tham gia ký kết MOU, Vietravel mong muốn cùng các địa phương và đối tác phát triển mối liên kết du lịch thường xuyên, tạo thêm những hành trình có giá trị cho du khách và cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp hai tỉnh.

Nguyễn Lương