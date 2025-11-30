Hotline: 0822.173.636   |

Vietjet hoàn thành cập nhật phần mềm/cứng toàn bộ 69 tàu bay Airbus trước thời hạn

Vietjet cho biết, đến 03:00 sáng ngày 30/11/2025, hãng đã hoàn tất cập nhật 69 tàu bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 giờ so với thời hạn của cơ quan chức năng và Airbus. Kết quả khẳng định năng lực kỹ thuật, khả năng ứng phó nhanh và hệ thống quản lý an toàn hiệu quả của Vietjet.

Theo thông báo của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và Cục Hàng không Việt Nam (CAAV), toàn bộ tàu bay A319/A320/A321 cần được cập nhật phần mềm/phần cứng nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế xáo trộn lịch bay. Vietjet đã huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ với CAAV và Airbus để hoàn tất tiến độ cập nhật nhanh chóng và đồng bộ.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) đánh giá các hãng đã triển khai nghiêm túc, khẩn trương ngay khi Airbus phát đi cảnh báo khẩn và EASA ban hành chỉ lệnh, đồng thời ghi nhận tinh thần hỗ trợ, phối hợp giữa các hãng hàng không.

Vietjet luôn đặt an toàn của hành khách lên hàng đầu và điều hành hoạt động khai thác an toàn, liên tục, ổn định cho hành khách.

