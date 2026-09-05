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Vietjet dành tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến mãi với giá vé chỉ từ 0 đồng

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Đón mùa thu vàng cùng ngày đôi 9/9, Vietjet dành tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến mãi giá vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), vé Deluxe giảm 22%, giúp người dân và du khách dễ dàng lên kế hoạch cho những hành trình bay mới.

Vietjet dành tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến mãi với giá vé chỉ từ 0 đồng

Đón mùa thu vàng cùng ngày đôi 9/9, Vietjet dành tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến mãi giá vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), vé Deluxe giảm 22%, giúp người dân và du khách dễ dàng lên kế hoạch cho những hành trình bay mới.

Vietjet dành tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến mãi với giá vé chỉ từ 0 đồng

Từ 00h00 ngày 8/9/2026 đến 23h00 ngày 10/9/2026, hành khách đặt vé tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air có cơ hội nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn với vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên các hành trình bay nội địa Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, khách hàng mua vé Deluxe cho các đường bay quốc tế và nhập mã SALE99 cũng sẽ được giảm đến 22% giá vé (chưa bao gồm thuế, phí) (*).

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các chuyến bay từ ngày 10/9/2026 đến 10/9/2027(*), mở ra thêm nhiều lựa chọn để hành khách chủ động lên kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới của mình.

Mạng bay quốc tế của Vietjet đang không ngừng mở rộng, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người dân và du khách, trở thành cầu nối giữa các quốc gia, các điểm đến hấp dẫn. Ngay trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Vietjet sẽ khai trương nhiều đường bay mới kết nối Hà Nội với Praha (CH Séc), Almaty (Kazakhstan), Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc), Hà Nội và TP.HCM với Cebu, Clark (Philippines), TP.HCM với Chiang Mai (Thái Lan), Đà Nẵng với Osaka (Nhật Bản), kết nối TP.HCM với sân bay Western Sydney (Sydney, Australia)... Mỗi thành phố mang đến một sắc màu và trải nghiệm mới, tốt đẹp. Vé đã được mở bán trên các kênh chính thức của Vietjet, đừng bỏ lỡ!

Đặt vé bay ngay cùng Vietjet để tận hưởng mỗi hành trình bay tốt đẹp với đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, thưởng thức các món nóng tươi ngon, đặc sắc ẩm thực Việt Nam và quốc tế như Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá..., được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm cùng rất nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ngay trên độ cao 10.000m.

(*) Thời gian bay cụ thể tùy từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại website và ứng dụng Vietjet Air.

NL

Từ khóa:

#Ẩm thực Việt Nam #khách hàng #Hành trình #Chương trình khuyến mãi #Thuế #Du khách #Kế hoạch #Mùa thu vàng #Tiết kiệm nhiên liệu #Trung Quốc

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