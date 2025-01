VEM - Dịch vụ làm visa Úc nhanh chóng, tin cậy và chất lượng

Bạn đang ấp ủ giấc mơ du học, làm việc hoặc định cư tại Úc? Việc xin visa Úc sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết khi có VEM đồng hành. Với dịch vụ làm visa Úc nhanh chóng, tin cậy và chất lượng, sẽ giúp bạn hoàn tất thủ tục xin visa một cách thuận lợi nhất.

Giới thiệu về VEM

Với hơn 12 năm kinh nghiệm và hoạt động theo tiêu chuẩn của Chính phủ Úc, VEM là đơn vị tư vấn làm visa Úc uy tín hàng đầu. Có trụ sở tại TP HCM (Việt Nam) và Perth (Úc), VEM hỗ trợ khách hàng dễ dàng hơn bao giờ hết. VEM cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại visa Úc, từ visa hôn nhân Úc , visa du học visa tay nghề,... Với hơn 12 năm kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về cả hai nền văn hóa Việt Nam và Úc, VEM sẽ giúp bạn xây dựng lộ trình xin visa cá nhân hóa và hiệu quả nhất.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn di trú của VEM, được cấp phép bởi MARA (MARN: 1577877), am hiểu sâu sắc luật di trú Úc và các thủ tục xin visa. VEM sẽ hỗ trợ toàn diện, từ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của Đại sứ quán, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ đến nhận kết quả. Với phương châm “khách hàng là trọng tâm”, cam kết hỗ trợ 24/7 và mang đến sự hài lòng tối đa.

VEM đã và đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ hàng ngàn khách hàng nhờ chất lượng dịch vụ làm visa Úc chuyên nghiệp. Những phản hồi tích cực chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của VEM.

Các loại visa Úc mà VEM hỗ trợ

Tại VEM, cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ làm hồ sơ xin visa trọn gói. Điều đặc biệt là VEM chỉ tập trung vào việc tư vấn và xử lý các loại visa của Úc. Lý do cho điều này là vì người đứng đầu VEM, chuyên viên Phong Cao, không chỉ là người trực tiếp hỗ trợ khách hàng mà còn là thành viên của Viện Di trú Úc. Ông có giấy phép hành nghề tư vấn và cung cấp dịch vụ visa tại Úc (MARA: 1577877, MIA: 12648).

Với VEM, bạn có thể lựa chọn từ nhiều loại visa Úc khác nhau như:

- Visa bảo lãnh người thân

- Visa hôn nhân Úc

- Visa du lịch Úc

- Visa tay nghề Úc

- Visa du học Úc

- Visa đầu tư - Kinh doanh

Không chỉ nổi bật với dịch vụ làm visa Úc chuyên nghiệp và hiệu quả, VEM còn mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản Úc. Dịch vụ tư vấn di trú của VEM, do ông Phong Cao điều hành và chịu sự quản lý của Chính phủ Úc (MARA), đảm bảo sự an tâm và an toàn tuyệt đối cho bạn. Với sự tận tâm và chuyên nghiệp, VEM sẽ giúp bạn tự tin mở ra chương mới tại Úc.

Lý do nên chọn dịch vụ làm visa Úc của VEM?

Dịch vụ làm visa Úc tại VEM, bạn sẽ có một quá trình xin visa dễ dàng và hiệu quả hơn. Với đội ngũ chuyên viên cấp phép hành nghề bởi cơ quan MARA (MARN: 1577877), đảm bảo hồ sơ của bạn được chuẩn bị chính xác và đầy đủ theo tiêu chuẩn của Bộ di trú Úc.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn di trú Úc của VEM, bạn sẽ được:

- Hotline tư vấn 24/7: VEM cung cấp dịch vụ tư vấn visa Úc 24/7, liên hệ qua hotline: 0909.112.310 (TP. HCM, Việt Nam) hoặc (+61) 865.578.833 (Úc) hoặc trực tiếp tại văn phòng.

- Tỷ lệ đậu visa cao: Với tỷ lệ đậu visa Úc cao, VEM mang đến cho bạn cơ hội thành công lớn.

- Hoàn thiện hồ sơ: Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Đại sứ quán, đảm bảo không thiếu bất kỳ giấy tờ nào.

- Xử lý nhanh chóng: VEM giúp bạn tiết kiệm thời gian tối đa trong quá trình xin visa Úc.

- Hỗ trợ toàn diện: Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục tại Trung tâm Visa Úc và chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn (nếu cần).

- Theo dõi hồ sơ: VEM sẽ theo dõi hồ sơ, nhận và giao visa Úc tận tay khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Tư vấn du lịch: Bên cạnh dịch vụ visa, VEM còn cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay, khách sạn và các gói eSIM du lịch Úc tối ưu nhất cho khách hàng.

VEM có mặt tại cả Việt Nam và Úc, giúp bạn dễ dàng tiếp cận dịch vụ làm visa chất lượng cao bất cứ khi nào cần. Nếu bạn có nhu cầu xin visa Úc thì liên hệ theo thông tin bên dưới để được tư vấn một cách chi tiết và nhanh chóng nhất.

Thông tin liên hệ: VEM visa Địa chỉ tại Úc: Level 24-25, 108 St Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia - Hotline: (+61) 865.578.833 Địa chỉ tại Việt Nam: SAV.6-03.06 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - Hotline: 0909.112.310 - Website: https://vemvisa.com/

TT