Các làng hương ở xứ Thanh tất bật vào vụ tết

Làm nghề quanh năm nhưng vào mỗi vụ tết, người dân ở các làng hương xứ Thanh lại càng bận rộn hơn với những đơn hàng lớn để cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong mỗi dịp tết, thời điểm này hương thơm truyền thống tại các làng nghề nổi tiếng như: Vạn Thắng (Nông Cống), Quán Giò (TP Thanh Hóa), Đông Khê (Hoằng Hóa)... đang được tập trung sản xuất với số lượng lớn.

Vụ làm hương tết bắt đầu từ tháng 10 âm lịch với không khí khẩn trương, tất bật tại tất cả các hộ sản xuất ở mỗi làng nghề. Những mái nhà, sân thượng, dọc từng con ngõ nhỏ đều như được phủ lên lớp lụa hồng đẹp mắt của bó tăm hương.

Hầu hết các cơ sở làm hương đều sản xuất nhiều loại tùy theo đơn đặt hàng nhưng phổ biến nhất vẫn là hương bài và hương đen với độ dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Giá cả cũng từ đó mà có sự chênh lệch, loại thấp nhất có giá 10.000 đồng/bó, loại cao có giá 40.000 đồng/bó. Riêng loại hương sào được bán với giá đắt nhất là 50.000/10 cây, do ưu điểm cây to, rất thơm và lâu tàn (8 - 10 tiếng).

Nổi tiếng là ngôi làng gắn với nghề làm hương truyền thống, đến nay làng hương Đông Khê vẫn còn nhiều hộ gia đình giữ được cách làm thủ công với những sản phẩm chất lượng và an toàn.

Nguyên liệu làm hương là bột bài, than, nhựa cây trám và các loại hương liệu tự nhiên khác.

Ông Đoàn Văn Mậu, một người dân ở làng Đông Khê cho biết: Việc đưa máy móc giúp hỗ trợ cho một số công đoạn sản xuất được nhanh hơn nhưng với khâu se hương gia đình ông vẫn giữ cách se tay thủ công truyền thống. Nghề làm hương tuy không quá khá giả nhưng cho gia đình ông một công việc ổn định, giúp nhiều lao động địa phương có thêm thu nhập trong nhuững ngày nhàn rỗi và đặc biệt đây là cách lưu giữ lại nét văn hóa lâu đời của quê hương.

Công đoạn se hương là khó nhất đòi hỏi người thợ phải lăn thật nhẹ nhưng phải chắc và đều tay thì cây hương mới tròn trịa đẹp mắt.

Những cây hương sau khi được se bột than và phủ lớp bài bên ngoài sẽ được đem phơi nắng.

Mỗi mẻ hương phơi dưới trời nắng khoảng 1 ngày là khô, màu sắc đẹp mà giữ được mùi thơm ấm áp, khi đốt hương sẽ cháy đến tận chân hương.

Tại làng hương Quán Giò, 30 hộ dân làm nghề tất bật ngày đêm với những công đoạn bắn hương, se bột...

Theo bà Trần Thị Thủy, hương là đồ thờ cúng tâm linh nên người làm hương phải thật sự cẩn thận trong từng khâu sản xuất, từ chọn nguyên liệu làm bột hương đến cách se hương, phơi phóng... Vào vụ tết, ngoài 2 lao động chính trong gia đình, chị phải thuê thêm 6 thợ lành nghề khác và tăng thời gian sản xuất mới làm kịp hàng giao cho khách.

Vụ tết tuy bận rộn nhưng cũng là vụ đem lại nhiều niềm vui cho người làm hương.

Hiện hương Quán Giò đã được công nhận sản phẩm OCOP và hương Đông Khê cũng đang được địa phương xây dựng trở thành sản phẩm OCOP. Đây chính là sự khẳng định về uy tín, chất lượng giúp cho sản phẩm hương xứ Thanh đứng vững trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Thu Hà - Hoài Thu