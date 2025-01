Những điểm đến tâm linh nổi tiếng xứ Thanh

Trên mảnh đất xứ Thanh có những câu chuyện huyền bí, những ngôi đền, chùa cổ kính gắn liền với những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng, thể hiện khát vọng về sự bình an và hưng thịnh.

Đền thờ Bà Triệu

Hàng năm, vào ngày 21 - 23 tháng Hai (âm lịch), lễ hội Đền Bà Triệu được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Đền Bà Triệu tọa lạc tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, là một trong những di tích lịch sử - tâm linh quan trọng bậc nhất của xứ Thanh. Ngôi đền thờ nữ anh hùng Triệu Thị Trinh (Bà Triệu), người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Ngô vào thế kỷ III. Đền xây dựng dưới chân núi Gai, giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Công trình có kiến trúc mang đậm phong cách truyền thống với các hạng mục chính như tam quan, sân tế, điện thờ chính và khu vực lăng mộ Bà Triệu. Mỗi chi tiết chạm khắc trong đền đều toát lên vẻ uy nghiêm, thể hiện lòng tôn kính của hậu thế đối với vị nữ tướng anh hùng.

Phủ Na

Phủ Na nổi tiếng với sự linh thiêng, nhiều người đến đây để cầu tài lộc, công danh và sức khỏe.

Phủ Na, hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ, là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng bậc nhất Thanh Hóa. Nằm dưới chân dãy núi Nưa, thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh.

Phủ Na không chỉ là nơi thờ Mẫu mà còn gắn liền với những truyền thuyết huyền bí, thu hút đông đảo du khách hành hương mỗi năm. Hàng năm, Phủ Na tổ chức lễ hội lớn vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về. Trong đó, phần lễ là ghi thức rước kiệu, dâng hương, tế lễ trang trọng để tôn vinh công đức của các vị thần linh và phần hội là các hoạt động văn hóa dân gian như hát văn, hầu đồng, xin lộc thánh tạo nên không khí linh thiêng và sôi động.

Đền Độc Cước

Đền Độc Cước tọa lạc trên một vách núi cao, hướng mặt ra biển Đông, tạo nên khung cảnh vừa linh thiêng vừa thơ mộng.

Nằm trên dãy núi Trường Lệ, thuộc thành phố Sầm Sơn, đền Độc Cước là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Thanh. Không chỉ là một di tích lịch sử - tâm linh quan trọng, đền còn gắn liền với truyền thuyết về vị thần Độc Cước, người đã hy sinh bản thân để bảo vệ dân làng trước sóng dữ và quái vật biển. Hàng năm, đền Độc Cước tổ chức lễ hội Cầu Phúc vào ngày 16 tháng 2 âm lịch. Đây là lễ hội truyền thống của người dân vùng biển Sầm Sơn, được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công đức của thần Độc Cước và các vị tiền nhân. Lễ hội cũng là dịp để cầu quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh và mong tôm cá đầy khoang, mùa màng thắng lợi, du lịch phát triển.

Đền Cô Tiên

Hàng năm, Đền Cô Tiên đón rất nhiều du khách và Phật tử đến hành hương, đặc biệt là vào các dịp lễ hội lớn.

Tọa lạc trên đỉnh Hòn Đầu Voi, ở cuối dãy núi Trường Lệ về phía Tây Nam, Đền Cô Tiên là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Nơi đây không chỉ mang giá trị tín ngưỡng sâu sắc mà còn gắn liền với những truyền thuyết huyền bí, thu hút đông đảo du khách hành hương mỗi năm. Đền Cô Tiên có kiến trúc đơn giản nhưng trang nghiêm, với ba gian thờ chính. Không gian đền thanh tịnh, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, tạo nên phong cảnh vừa linh thiêng vừa hữu tình. Đứng tại đây, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh biển Sầm Sơn, tận hưởng không khí trong lành và sự bình yên nơi cửa Phật.

Đền Nưa - Am Tiên

Người dân địa phương truyền nhau rằng, Am Tiên là nơi địa linh với dòng năng lượng mạnh mẽ, giúp thanh lọc cơ thể và tinh thần.

Nằm trên đỉnh núi Nưa, thuộc phố Cổ Định, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, Am Tiên là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng và huyền bí bậc nhất xứ Thanh. Không chỉ là nơi thờ Bà Triệu, Am Tiên còn được xem là vùng đất linh thiêng, gắn liền với những huyền thoại về trời đất và phong thủy kỳ bí. Ngôi đền thuộc quần thể di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên, bao gồm núi Nưa, Đền Nưa và Am Tiên, với tổng diện tích 100 ha. Hàng năm, lễ hội Đền Nưa diễn ra từ mùng 9 đến mùng 20 tháng Giêng, đánh dấu thời khắc “mở cổng trời” - một nghi lễ đặc biệt mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thời gian cụ thể có thể thay đổi theo từng năm. Vào dịp này, du khách từ khắp nơi đổ về để dâng hương, cầu mong an lành, may mắn và tìm kiếm sự bình yên nơi miền đất thiêng.

