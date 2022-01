Xuân về khắp nẻo Trà Sư

Bỏ lại sau lưng những bộn bề năm cũ, mùa tết năm nay cũng là dịp để mỗi người tặng ngay cho mình và người thân “món quà du lịch” để gắn kết yêu thương, sum vầy hạnh phúc, KDL Rừng Tràm Trà Sư sẽ là điểm đến “nhất cử lưỡng tiện”.

“Tân niên, hạnh phúc bình an tiến; Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai”.

Niềm tin đưa du lịch trở lại hoàng kim

Bà Huỳnh Thị Như Lam - Trưởng phòng Quản lý du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết: "Trong dịp Tết Dương lịch vừa qua Rừng Tràm Trà Sư thu hút hơn 2.000 lượt khách tham quan, đã cho thấy điểm sáng trong bức tranh ngành du lịch tỉnh nhà là đây”.

Rừng Tràm Trà Sư sẵn sàng đáp ứng xu hướng du lịch mới nổi như “tắm rừng” đầy nghệ thuật hay hòa mình với thiên nhiên nguyên sơ, chinh phục cung đường cảnh đẹp như tranh. Trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, sức khỏe, Trà Sư sẽ mang đến sự an tâm tuyệt đối chuẩn du lịch “không chạm” cho du khách trong suốt hành trình. Du khách có thể book tour trước, thanh toán online thuận tiện để không phải xếp hàng mua vé vừa đảm bảo 5K.

Đặc biệt, từ nay đến Tết nguyên đán Nhâm Dần, KDL Rừng Tràm Trà Sư đang áp dụng chương trình kích cầu du lịch như: “giảm đến 50% giá vé”, “mua 10 giảm 2”, “mua 10 giảm 3 - với khách lữ hành”, “giảm 10% dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng Trà Sư”, “tặng nước giải nhiệt”... mở ra cơ hội để ai ai cũng được tận hưởng không gian xuân Trà Sư mà không cần bận tâm đến túi tiền. Một chính sách đầy nhân văn, thấu hiểu và chia sẻ với du khách trong bối cảnh ai ai cũng đắn đo về chi tiêu tài chính.

Chồi non, lộc biếc ấm áp tình xuân

Những ngày trời đất giao hòa, cũng là lúc Trà Sư khởi lên sức sống mới của chồi non, lộc biếc được nâng niu, ấp ủ bấy lâu trong cánh rừng già. Chắt chiu đã mấy mùa qua, nhựa sống tràn trề, những mầm xanh đang trỗi dậy, trăm hoa hé nở…. tất cả ngỡ ngàng ngắm nhìn vạn vật. Xôn xao tình đất và người, thôi thúc mời gọi du khách nhanh đi thôi để kịp đón khí trời thịnh vượng ngày xuân.

Cung đàn xuân Trà Sư.

Sự chuyển mình vội vàng của từng sợi nắng mai, vẻ đẹp lung linh trong mờ ảo của khu rừng nguyên sinh bạt ngàn trong buổi sớm được du khách khám phá trên chiếc thuyền xuôi theo dòng nước, để rồi rẽ nhẹ những thảm bèo tiến vào vương quốc Tràm.

Thấp thoáng hai bên bờ những tàng cổ thụ in bóng nước trầm mặc miên man. Chẳng phải loài kiểng kiêu sa, Tràm ở đây hội tụ đủ ba yếu tố hài hòa “Cổ, Kỳ, Mỹ”. Cổ: cây lâu năm in hằn lên thân dấu phong trần; Kỳ: thân xù xì đa dạng hình thù, độc lạ. Cuối cùng là “mỹ” là vẻ đẹp tổng thể từ cội rễ đến đầu cành lá non tơ. Khi ánh nắng chiếu vào phiến lá lại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như dát bạc.

Bóng tràm lung linh soi mình trong đáy nước.

Tràm càng cao tuổi thì hoa càng sum suê, từng chùm hoa trắng tinh khôi biểu trưng cho sự tròn đầy, viên mãn mà còn tỏa ra những nốt hương nhẹ nhàng, đầy quyến rũ. Đây là “phong cách” Trà Sư chiêu dụ ong bướm quần tụ để cho ra loại mật thượng hạng hoa Tràm chính hiệu.

Thả hồn với cảnh sắc Trà Sư, thưởng thức cốc trà chanh mật ong thanh lọc, giải nhiệt để tâm trạng thoải mái. Nguồn dưỡng chất quý giá này chứa hàm lượng lớn kháng sinh tự nhiên như một vị thuốc giúp ngăn ngừa virus, vi khuẩn...

Giỏ quà xuân khi đến Trà Sư.

Càng đi sâu vào rừng, tiếng chim rừng ríu rít muôn lối, khiến hồn người lạc vào thế giới ngôn tình của tạo hóa. Hoàng hôn buông lơi, nhuộm hồng cả khu rừng, phía trời Tây thoắt ẩn thoắt hiện từng đàn chim chiều vội vã bay về tổ ấm. Còn gì tuyệt hơn khi chiêm ngưỡng thiên nhiên rực rỡ sắc màu, sống động và cuốn hút vào vẻ đẹp bất tận của rừng.

Bộ ảnh xuân đậm chất Trà Sư.

Không gian, thời gian của khoảnh khắc “tình khúc mùa xuân” đã vội vàng đánh thức mọi cung bậc cảm xúc, mọi giác quan của chúng ta. Rừng Tràm Trà Sư đã mở cửa để khai lộc tân niên, gọi mời du khách đến trải nghiệm xuân sau dịch. Hái “lộc Trà Sư” về nhà, kỳ vọng “Minh niên tăng vạn lộc, xuân nhật tập thiên tường”.

Phương Anh