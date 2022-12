Vẻ đẹp tinh hoa của Trà Sư trong phim “Đất rừng phương Nam”

Rừng tràm Trà Sư được chọn làm bối cảnh diễn ra nhiều cảnh quay ấn tượng trong bộ phim “Đất rừng phương Nam”, do Quang Dũng đạo diễn. Trong đó, Trấn Thành - ngôi sao hài hạng A đóng 1 vai quan trọng và góp vốn sản xuất bộ phim điện ảnh này. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, Trà Sư tái hiện sinh động vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ về đất rừng Nam Bộ xưa.

Chợ nổi trong phim “Đất rừng phương Nam” được tái hiện sinh động tại Trà Sư.

Bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ thanh – thiếu niên Việt Nam, mà mỗi khi nhắc đến hoặc xem lại, ký ức lại ùa về. Dù chỉ mới tiết lộ vài bối cảnh, nhưng hứa hẹn “Đất rừng phương Nam” sẽ là bộ phim điện ảnh đáng kỳ vọng nhất năm 2023 tại Việt Nam.

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của những con người dân quê bình dị trong thời cuộc loạn lạc. Do nghịch cảnh mất mẹ, cậu bé An trôi dạt tha phương trên bước đường đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những cảnh đời ngang trái, những mảnh đời lầm than của người nông dân dưới ách áp bức của địa chủ và thực dân Pháp.

Giữa đất trời mênh mông nhưng người nông dân phải chịu cảnh mất đất đai, được mùa nhưng không giữ được vật phẩm. Hoàn cảnh đã đưa đẩy họ trở thành những người nông dân khởi nghĩa. Tuy ba chìm bảy nổi giữa dòng đời, An vẫn luôn sống trong lòng nhân ái, đùm bọc của đồng bào. Dưới những khung hình tuyệt đẹp và yên bình tại Trà Sư, “Đất rừng phương Nam” sẽ là một “tấm vé” đưa người xem trở lại với tuổi thơ ngọt ngào, lẫn câu chuyện hào hùng của người dân Nam Kỳ Lục Tỉnh.

Trà Sư nơi bảo tồn vẹn nguyên tinh hoa hương sắc phương Nam.

Cảnh quan đặc trưng được xây dựng trong phim là hình ảnh làng chợ nổi đặc trưng của miền Tây Nam Bộ vào thập niên 1920, xen vào đó là những dòng kênh ăm ắp trĩu nặng phù sa và khu rừng tràm xanh thẳm sâu hút tầm mắt, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn đậm chất điện ảnh. Với bầu không khí trong lành tràn ngập tiếng chim kêu, cũng như khung cảnh luôn gợi nên nhiều cảm xúc, Trà Sư đang dần trở thành một phim trường lớn của giới làm phim. Không chỉ có mỗi Đất rừng phương Nam, mà trước đó đạo diễn Hàm Trần cũng chọn nơi này để thực hiện phim Thất Sơn tâm linh đầy ma mị.

Chợ nổi thập niên 1920 lột tả nét sinh hoạt nhộn nhịp, sầm uất đặc trưng Nam Bộ.

Những tháng cuối năm là thời điểm đẹp nhất ở Trà Sư, sắc xuân như phủ khắp cánh rừng đặc dụng. Nắng xuân vàng như mật soi rọi xuống những dòng kênh long lanh sóng nước, những đóa hoa sen, hoa súng bừng sáng cả góc trời góp phần tạo nên một bức tranh thủy mặc đầy màu sắc. Đây là thời điểm mặt nước ken đặc bèo tây, dày như tấm thảm. Và cũng là lúc không chỉ một mà rất nhiều đoàn phim lại khăn gói lên đường đến nơi này để thực hiện những bộ phim đình đám.

Trải qua bao thăng trầm, bao mùa thay lá, nét đẹp hoang sơ và hùng vĩ của cô gái Trà Sư vẫn vẹn nguyên, có lẽ vì thế mà “ Kỳ quan hạ lưu dòng Mê Kông” được lòng rất nhiều đạo diễn tài hoa chọn để cho ra mắt nhiều tác phẩm để đời.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, “Rừng tràm Trà Sư được lựa chọn vì nơi đây vẫn còn lưu giữ nét đẹp hoang sơ và hùng vĩ về rừng Nam Bộ qua ngòi bút miêu tả của nhà văn Đoàn Giỏi”.

Trà Sư đẹp xuất thần trong phim Thất Sơn Tâm Linh.

Được UNESCO công nhận là “Rừng tràm đẹp nhất Việt Nam”, Trà Sư cánh rừng đặc dụng vùng biên không những có giá trị độc đáo trong việc bảo tồn thiên nhiên, mà còn là nguồn cảm hứng ra đời nhiều áng văn thơ, tác phẩm nghệ thuật đặc trưng của vùng đất Nam Bộ từ thời khẩn hoang lập ấp. Với vẻ đẹp mặn mòi bừng bừng sức sống của cô gái miền Tây dân dã, Trà Sư xứng đáng là điểm đến lý tưởng trong hành trình khám phá đất và người phương Nam trong dịp xuân Quý mão 2023.

Ánh Dương