Trà Sư: “nâng tầm” Du lịch đẳng cấp quốc tế

Vốn dĩ cuộc sống luôn bộn bề, đôi lúc khiến chúng ta cảm thấy ngột ngạt đến mệt nhoài, thì tiếc gì mà không tìm nơi trút bỏ cái tâm tư “chật chội ấy” dù chỉ một lần.

Mặt nước xanh biếc gợn sóng lăn tăn dệt nên những tia sáng lấp lánh.

Chẳng đâu xa, Rừng Tràm Trà Sư (RTTS) - lá phổi xanh bát ngát ở phía Tây Sông Hậu, ngược lên thượng nguồn bình yên với vẻ đẹp trong ngần đầy quyến rũ. Tuyệt tác của thiên nhiên sẽ dẫn dắt trái tim và đôi tay bạn chạm vào mênh mông xanh huyền diệu, say sưa trong tiết trời dịu mát. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh bởi bóng Covid, tour “bắt trend - trốn phố lên rừng” một trải nghiệm vô cùng thú vị, chắc chắn sẽ là chất xúc tác thúc đẩy DL sinh thái cất cánh.

Lạc bước trong “mỏ vàng” DL sinh thái

RTTS được tạo hóa ban tặng nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ đặc trưng nên được mệnh danh là“mỏ vàng” cho loại hình DL sinh thái. Khí quyển - thủy quyển bao quanh khu rừng vô cùng độc đáo, đất đai trù phú là “Vương quốc” bảo tồn quần thể đa dạng sinh vật nhiệt đới ở vùng đất Tây Nam.

“Không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để đổi lấy kinh tế” bởi thế giới tự nhiên vốn dễ tổn thương. Nâng niu từng cá thể, trân trọng môi sinh và tuyệt đối không được làm mẹ thiên nhiên “nổi giận” là một cách tư duy rất nhân văn, lối ứng xử văn hóa với các thực thể xung quanh.

Kim chỉ nam ấy đã được Nhà đầu tư (NĐT) thể hiện qua mô hình du lịch như thế này. Họ càng thấu hiểu việc bạt rừng, phá núi đã gây hậu họa to lớn như thế nào trong lịch sử ngành DL trên toàn cầu. Bài toán hóc búa làm sao cân bằng giữa phát triển KT và bảo tồn thiên nhiên đã được hóa giải mà RTTS là đáp án không sai. Chọn cách xây dựng các sản phẩm DL tiệm cận đến các giá trị của “du lịch xanh” đầy trách nhiệm, tử tế với thiên nhiên là hoàn toàn phù hợp trong mọi thời điểm.

Ông Trần Minh Trí - TGĐ An Giang Tourimex lạc quan chia sẻ: “Đây là cú hích mở ra vô số cánh cửa mới cho ngành công nghiệp không khói từ những thay đổi vượt trội trong nhu cầu du khách nhất là gu về với thiên nhiên, tham quan, chiêm bái…đang rất thu hút khách”. Một cơ hội để ngành DL An Giang náo nhiệt trở lại sau thời gian ngủ đông, năng động điều phối thị trường, để du khách có một chuyến đi an toàn, đúng đắn và vô cùng tinh tế.

Cùng khoe sắc thắm duyên trong không gian xanh kỳ bí.

Phương án bảo tồn “thiên đường cảnh quan” RTTS

Để phát huy tiềm lực, bảo tồn những tài nguyên của RTTS, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định 2674/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án:“Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, giai đoạn 2021 - 2030”. Mục tiêu của phương án quản lý là bảo vệ những sinh cảnh tự nhiên tiêu biểu, độc đáo của hệ sinh thái đất ngập nước.

Cách “Ăn xổi - ở thì” cần phải loại trừ để đưa yếu tố bền vững lên hàng đầu trong phát triển du lịch. Sử dụng tốt các tài nguyên thiên nhiên, duy trì giá trị đa dạng sinh học như cảnh quan tự nhiên của Tràm, các loài thủy sản, thiên điểu hoang dã, quý hiếm.

Tự tại trong Vương quốc của chính mình.

Vẫn vẹn nguyên các công trình đạt kỷ lục Việt, đó là “Cầu Tre trong rừng dài nhất Việt Nam; Rừng Tràm đẹp & nổi tiếng nhất Việt Nam” làm thay đổi diện mạo một Trà Sư thật khác lạ. Lối thiết kế nghệ thuật cách điệu, thể hiện tính tương tác với cảnh quan tổng thể. Chất liệu “mộc” thuần Việt nhưng lại làm “bật” lên dấu ấn đặc trưng, được cộng đồng DL tán dương, lan tỏa mạnh trở thành “một hiện tượng 4.0” thu hút giới trẻ đua nhau đến check - in.

Với sự hòa quyện bền chặt theo thời gian, thì những điểm khác cũng cực kỳ hấp dẫn như: Cầu Kiều Trà Sư, Bến thủy tạ - lâu đài bồ câu Trời Âu, sân ngắm chim trời, cụm tiểu cảnh vườn hoa ngũ sắc cực chất để du khách tha hồ sống ảo trong cõi thật, rất đời thường.

Hội tụ nét đẹp của nhân tạo và thiên nhiên.

Trà Sư nơi cất giữ sự an nhiên cho mỗi người khi cần thiết, nơi cái đẹp nguyên thủy phả hơi thở thanh khiết của rừng xanh sẽ đánh thức cảm xúc của ai đó khi dừng chân thưởng lãm. RTTS xứng đáng và rất xứng để nâng tầm chạm đến đẳng cấp quốc tế. Mục tiêu ấy là bảo chứng cho An Giang có thêm động lực, cho NĐT nuôi dưỡng khát vọng chinh phục ở cột mốc cao hơn. Cả đôi bên đang chung tay kiến tạo một môi trường sống cho tất cả cư dân sở tại có cuộc sống an vui, vẻ đẹp nội tại và ngoại biên của cảnh quan Rừng được lan tỏa xuyên biên giới.

Lan Anh