Thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh giành vị trí Á quân Sao Mai 2022 dòng nhạc thính phòng

Tối 9-10, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 18) đến từ Thanh Hóa đã giành vị trí Á quân Sao Mai 2022 dòng nhạc thính phòng đêm Chung kết xếp hạng.

Thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh đến từ Thanh Hóa đã xuất sắc giành vị trí Á quân Sao Mai 2022 - dòng nhạc thính phòng. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hải Phòng

Qua 3 đêm thi loại trực tiếp, tối nay (9-10), 6 thí sinh xuất sắc nhất bước vào để tìm ra ngôi vị quán quân của 3 phong cách Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ gồm: Lê Thị Minh Ngọc, Phạm Thị Lan Quỳnh, Đoàn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu An, Nguyễn Thị Vân Anh, Trịnh Văn Núi.

6 gương mặt tiếp tục tranh tài trong đêm chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2022 phải vượt qua 2 thử thách. Ở thử thách đơn ca, thí sinh được chọn lựa bài hát theo sở thích. Đến thử thách song ca, mỗi thí sinh sẽ có cơ hội hòa giọng cùng một nghệ sĩ nổi tiếng.

Cô giáo Phạm Thị Hoàng Hiền luôn đồng hành cùng học trò Vân Anh trong các cuộc thi.

Tại đêm chung kết xếp hạng, qua ca khúc “Ở rừng nhớ anh” của Nhạc sĩ An Thuyên, với giọng hát trong sáng, phong cách tự tin, duyên dáng, Nguyễn Thị Vân Anh đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả để giành vị trí Á quân Sao Mai 2022 dòng nhạc thính phòng.

Ảnh: VTV

Trong phần thi Hát song ca, thí sinh đến từ Thanh Hóa đã có một phần trình diễn tròn trịa, thành công khi kết hợp cùng ca sĩ Đỗ Tố Hoa trong ca khúc Giấc mơ bầu trời (Nhạc ngoại - Lời việt: Đặng Châu Anh).

Vân Anh bộc bạch: Em rất tự hào là người con Thanh Hóa, đại diện cho sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đến với Sao Mai 2022. Với Vân Anh, mỗi đêm thi là một dấu ấn lớn trên con đường chinh phục ước mơ âm nhạc của mình.

Bên cạnh các giải Nhất (Trịnh Văn Núi - Phong cách Nhạc nhẹ; Lê Thị Minh Ngọc - Phong cách Dân gian; Phạm Thị Lan Quỳnh - Phong cách thính phòng), 3 giải Nhì ở phong cách nhạc (Đoàn Hồng Hạnh - Phong cách nhạc nhẹ; Nguyễn Thị Thu An - Phong các Dân gian; Nguyễn Thị Vân Anh - Phong cách thính phòng), Sao Mai 2022 có 4 giải phụ, gồm: Thí sinh trình diễn ấn tượng nhất; Thí sinh có giọng hát ấn tượng nhất; Thí sinh triển vọng và Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn qua ứng dụng VTV Go.

Hoài Thu