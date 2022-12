Thanh Hóa phấn đấu đón 12 triệu lượt khách trong năm 2023

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2022 toàn tỉnh ước đón 11,01 triệu lượt khách du lịch, đạt 110,1% kế hoạch; trong đó khách quốc tế ước đạt 245 nghìn lượt khách, gấp 11,47 lần so với năm 2021.

Bãi biển Sầm Sơn thu hút đông du khách dịp hè.

Kể từ khi du lịch chính thức mở cửa trở lại (15-3-2022), các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị tốt các điều kiện về an ninh, an toàn, nhân lực, vật lực để sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch. Đồng thời triển khai xây dựng “điểm đến xanh”, “tuyến du lịch xanh”; liên kết với các địa phương trong nước xây dựng hành lang an toàn đón khách.

Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) - “Điểm đến xanh” thu hút khách quốc tế.

Cùng với đó, các giải pháp phục hồi du lịch được triển khai đồng bộ; đẩy mạnh xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá trong nước; đa dạng hóa và làm mới sản phẩm du lịch, tour du lịch đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch... Đặc biệt là sự thành công của hơn 50 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức tại các khu, điểm du lịch trọng điểm. Theo đó, lượng khách trong năm 2022 có mức tăng trưởng mạnh, gấp 3,22 lần so với năm 2021; tổng thu du lịch đạt 20.038 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2021 và đạt 111,8% kế hoạch.

Lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái - Sầm Sơn 2022 là hoạt động mở màn du lịch hè Sầm Sơn 2022.

Đáng chú ý, trong năm 2022, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tiếp tục được tăng cường. Đến nay, toàn tỉnh có 55 quy hoạch các khu, điểm du lịch, trong đó có 45 quy hoạch đã được phê duyệt, 10 quy hoạch đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền. Công tác thu hút đầu tư hạ tầng du lịch được đẩy mạnh; toàn tỉnh hiện có trên 80 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng du lịch đang triển khai, tổng vốn đăng ký 145.500 tỷ đồng. Đây là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa hướng tới phát triển du lịch bốn mùa trong tương lai gần.

Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam sông Mã của Tập đoàn Sun Group đang dần được hoàn thiện.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch trong tình hình mới, hướng tới trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, tỉnh Thanh Hóa đã, đang tập trung xây dựng và khai thác đa dạng sản phẩm du lịch đặc trưng; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến; đẩy mạnh thu hút đầu tư; liên kết phát triển du lịch với các trọng điểm du lịch cả nước… Với mục tiêu đón 12 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 615 nghìn lượt trong năm 2023.

Hoài Anh