Thanh Hóa đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn bốn mùa

Tâm điểm du lịch sôi động cả ngày lẫn đêm và suốt bốn mùa của miền Bắc vẫn tiếp tục gọi tên Sầm Sơn, Thanh Hóa, với hàng loạt sự kiện quy mô, hấp dẫn ngay cả khi mùa cao điểm du lịch hè đã đi qua.

Biển Sầm Sơn - tâm điểm du lịch hè 2022.

Ngay từ thời điểm du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn vào giữa tháng 3 năm nay, Thanh Hóa đã đặt mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm với slogan mới: “Hương sắc bốn mùa”, khẳng định sự đa dạng về tài nguyên du lịch và khích lệ du khách tới khám phá điểm đến vốn được mệnh danh “Việt Nam thu nhỏ” vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Sự bùng nổ của du lịch Thanh Hóa suốt từ kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho đến hết 3 tháng hè sôi động và dịp 2/9 vừa qua có thể xem như một minh chứng cho sức hút của xứ Thanh sau những đổi mới về sản phẩm và cách làm du lịch.

Dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày vừa qua, toàn tỉnh Thanh Hóa đã đón 245.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 34,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu du lịch đạt 498 tỷ đồng, tăng 39,7% so với cùng kỳ. Trong đó riêng Sầm Sơn góp hơn 70% lượt khách cho toàn tỉnh với khoảng 174.2000 khách. Tính tổng từ đầu năm đến nay, trải qua 3 đợt nghỉ lễ lớn, lượng khách đến Thanh Hóa ước đạt hơn 9 triệu lượt, đưa xứ Thanh trở thành tỉnh luôn nằm trong top dẫn dầu về lượng khách du lịch cả nước.

Đặc biệt, trong 3 tháng hè, với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn do Tập đoàn Sun Group đồng hành cùng tỉnh tổ chức, Sầm Sơn- Thanh Hóa đã trở thành một hiện tượng du lịch phía Bắc.

Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022.

Ngay từ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022 ngày 26/4 để khởi đầu cho một mùa du lịch mới, Thanh Hóa đã cho thấy một sắc vóc mới lạ của ngành công nghiệp không khói sau những tháng ngày dài ảm đạm bởi COVID-19. Hàng chục ngàn khán giả, du khách đã đổ về quảng trường biển Sầm Sơn – Sun Grand Boulevard do Sun Group kiến tạo, để theo dõi một chương trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô, hoành tráng, để ngắm pháo hoa khai mạc lễ hội du lịch biển 2022. Sự tưng bừng, rộn ràng của du lịch Thanh Hóa năm 2022 đã được khởi đầu theo một cách không thể mỹ mãn hơn.

Chuỗi chương trình nghệ thuật Sun Fest 2022.

Ngay sau đêm khai mạc đầy ấn tượng của mùa du lịch biển hè 2022 là hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao, đưa Sầm Sơn - Thanh Hóa trở thành một ngôi sao mới tỏa sáng trên bầu trời du lịch miền Bắc hè này.

Mỗi cuối tuần, tại khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn - Sun Grand Boulevard lại tưng bừng âm nhạc từ chuỗi chương trình nghệ thuật mang tên Sun Fest. 17 đêm Sun Fest là 17 sắc thái âm nhạc và nghệ thuật khác nhau, được thể hiện bởi dàn nghệ sỹ tên tuổi tài năng vào mỗi tối thứ 7, kéo dài từ 30/4 đến hết 20/8/2022. Đêm nhạc Sun Fest nào, dù cho thời tiết có không thuận lợi đi chăng nữa, thì hàng ngàn khán giả, du khách vẫn có mặt, hưởng thụ hăng say thưởng thức. Thậm chí, Sun Fest đã trở thành một món ăn tinh thần cuối tuần quen thuộc của người dân và du khách đến với thành phố biển.

Lễ hội Carnival đường phố Sầm Sơn 2022.

Cùng với đó là “bữa tiệc màu sắc thịnh soạn” mang tên Carnival đường phố Sầm Sơn. Được tổ chức lần thứ 3 tại thành phố biển, Carnival đường phố gần như đã trở thành một “thương hiệu du lịch” cho Sầm Sơn. Trong hai ngày cuối tuần vào trung tuần tháng 6/2022, hàng vạn du khách đổ về kín các tuyến phố chính của thành phố biển, để xem màn diễu hành và biểu diễn nghệ thuật đường phố hấp dẫn đến từ hàng trăm vũ công trong và ngoài nước.

Lễ hội Sam Son Motor Festival 2022.

Chưa hết, mùa hè Sầm Sơn còn mang đến cho những người đam mê xe một sân chơi quy mô, tràn ngập cảm xúc với lễ hội Sam Son Motor Festival, quy tụ hàng trăm “xế khủng” cùng các biker, diễu hành qua những con đường đẹp nhất Sầm Sơn và tụ hội tại điểm kết là Quảng trường Sun Grand Boulevard để giao lưu và biểu diễn stunt thú vị. Hình ảnh mùa hè Sầm Sơn chưa khi nào hiện lên một cách sinh động và đa mắc sàu đến vậy trong lòng người dân và du khách.

Pù Luông mùa lúa chín mời gọi du khách.

Ngay sau khi các sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao do Sun Group tổ chức trong suốt mùa hè khép lại, ngày 27/8, Thanh Hóa lại rực rỡ sắc màu với lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Sự kiện thu hút hàng nghìn người xem, làm nên một dấu ấn đẳng cấp mới cho du lịch xứ Thanh.

Tháng 9 này, khi những triền lúa chín vàng ở Pù Luông mời gọi du khách, xứ Thanh tiếp tục là “điểm nóng” với Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế “Samson Music Festival - Take me to the Sun”, dự kiến tổ chức tại Quảng trường biển Sầm Sơn, từ 17h00 đến 24h00 ngày 10/9.

Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế “Samson Music Festival - Take me to the Sun” 2022.

Quy tụ các DJ thuộc TOP100 DJ thế giới cùng nhiều DJ trẻ tài năng của làng nhạc Việt, sự kiện với chủ đề “Huyền thoại lạc hồng” là đêm âm nhạc điện tử cuối cùng trong chuỗi đại nhạc hội EDM Take me to Sun do Sun Group tài trợ diễn ra tại Hạ Long, Đà Nẵng, Sầm Sơn, từ tháng 7 - 9/2022.

Dự kiến Lễ hội EDM Take me to the Sun lần này sẽ có sự tham dự của Ben Gold – một trong những nghệ sỹ chủ lực của nhạc trance trong hơn thập kỷ qua, Tenishia với 5 năm liên tiếp đứng trong top 100 DJ hàng đầu thế giới của DJ MAG hay Sander Van Doorn - một trong những DJ có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, ...Sân khấu tại quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard được thiết kế lấy cảm hứng từ chim lạc và trống đồng Đông Sơn. Đây là điểm đặc biệt của chuỗi sự kiện EDM Take me to the Sun khi khéo léo lồng ghép yếu tố lịch sử, văn hóa của từng thành phố, địa danh nơi tổ chức, nhằm tôn vinh những giá trị bản sắc dân tộc.

Sôi động suốt mùa hè, ngập tràn khám phá trong mùa thu, dự kiến, Thanh Hóa sẽ còn tiếp tục cùng các nhà đầu tư lớn như Sun Group tung hàng loạt sự kiện, trải nghiệm mới từ nay đến cuối năm, từng bước đưa du lịch Thanh Hóa xứng đáng là điểm đến hấp dẫn đúng với “Hương sắc bốn mùa”.

NL