Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa có công văn số 1462/SVHTTDL-NSVHGD gửi các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các đơn vị có liên quan về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong tình hình mới hiện nay.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện tại Khu du lịch Suối cá Cẩm Lương

Công văn nêu rõ: UBND các huyện, thị xã, thành tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh trong các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân và du khách. Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… theo đúng quy định.

Nghiêm túc thực hiện công văn số 1195/SVHTTDL-QLDL, ngày 08-4-2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đảm bảo các điều kiện đón khách năm 2021 tại các khu, điểm du lịch; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 3520/SVHTTDL-QLDL ngày 14-10-2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn và rà soát, thống kê nhân lực trong ngành du lịch để kết nối với hệ thống an toàn Covid quốc gia.

Các Ban Quản lý di tích, Bảo tàng, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, khán giả đến rạp chiếu phim, khách tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, người tham gia lễ hội, khách du lịch.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương, đặc biệt là một số địa bàn trọng điểm về du lịch như Sầm Sơn, Hải Hoà, Hải Tiến; điểm ti tích, danh thắng, lễ hội thu hút đông người tham gia như Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Pù Luông, Bến En, thác Ma Hao, thác Mây, suối cá thần Cẩm Lương…

M.C