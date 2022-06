Sức hút của Rosé khi làm đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng

Nhờ có tài năng và sức ảnh hưởng lớn tới công chúng, Rosé đã mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ cùng vô số lợi ích khác cho nhãn hàng.

Không chỉ thành công ᴠề mảng âm nhạc, các cô gái nhà BLACKPINK còn được công chúng biết đến với vai trò là đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang cao cấp trên đất Pháp. Mỗi thành viên là mỗi cá tính khác nhau, đồng thời cũng là 4 biểu tượng của thời trang cao cấp.

Rosé là một trong những thành viên nổi bật nhất của nhóm khi luôn mang trong mình tinh thần sáng tạo, cởi mở, hòa đồng với những người xung quanh. Những bản hit solo của nữ thần tượng gây ấn tượng vì giọng hát đặc trưng, độc đáo. Nhìn vào Rosé, bất cứ cô gái nào cũng có thể thấy một tinh thần lạc quan, yêu đời, tràn trề nhựa sống, dám thử thách bản thân. Chính sự năng động và trẻ trung đã giúp nữ idol lọt vào mắt xanh của Yves Saint Laurent.

Sau nhiều lần gặp gỡ, tương tác ᴠới nhà thiết kế Anthonу Vaccarello và хuất hiện trong nhiều ѕự kiện thời trang lớn của YSL, tháng 6-2020, thành viên BLACKPINK đã được bổ nhiệm làm đại ѕứ toàn cầu của nhà mốt nàу. Được biết, giọng ca sinh năm 1997 là cái tên đầu tiên nhận được ưu ái trở thành đại ѕứ toàn cầu của nhà mốt Pháp nàу ѕau 59 năm.

Nhà thiết kế Anthony Vaccarello chia sẻ rằng Rosé không chỉ đơn thuần là một gương mặt đại diện mà chính là Saint Laurent ngay trong cách sống, cách chịu trách nhiệm về khoản ăn mặc cũng như việc thể hiện bản thân giữa đám đông. Suốt 2 năm qua, nữ ca sĩ đã quảng cáo nhiều sản phẩm, bộ sưu tập, tham gia vào nhiều sự kiện, chiến dịch lớn nhỏ cho nhãn hàng. Cô nàng nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả cũng như giới chuyên môn qua các bộ ảnh giới thiệu hoặc mặc sản phẩm của YSL. Không chỉ vậy, màn hợp tác giữa Rosé và Saint Laurent có 1,85 tỷ lượt hiển thị tạo ra giá trị 56 triệu đôla (khoảng 1288 tỷ đồng) theo số liệu năm 2020.

Thừa thắng xông lên, vào tháng 4/2021, nữ thần tượng tiếp tục trở thành đại sứ thương hiệu trang sức cao cấp Tiffany & Co. Phong cách táo bạo, cá tính của Rosé được nhận định rằng rất phù hợp với định hướng của nhãn hàng. Trước đó, nữ idol đã thú nhận cô cực kỳ yêu thích các sản phẩm của thương hiệu trang sức đến từ Mỹ này và thường xuyên tìm mua chúng để sử dụng cho các buổi trình diễn âm nhạc của mình.

“Bông hồng nước Úc" bắt đầu vai trò của mình khi quảng bá dòng sản phẩm HardWear và đại diện cho chiến dịch trực tuyến Tiffany HardWear năm 2021. Chỉ sau một tháng, Rosé đã được Tiffany & Co. ưu ái treo biển quảng cáo kích thước cực “khủng” ở cửa hàng flagship tại New York. Tuy nhiên, với những gì mà nữ ca sĩ đem lại cho nhãn hàng thì điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Thành viên BLACKPINK đã xuất hiện trong báo cáo tài chính năm 2021 của tập đoàn LVMH - tập đoàn sở hữu thương hiệu Tiffany & Co. vì những ảnh hưởng lớn mà cô mang lại cho hãng trang sức cao cấp này. Trước đó, nữ idol cũng mang về cho hãng trang sức 17,4 triệu đôla giá trị truyền thông (khoảng 400 tỷ đồng).

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 185 năm thành lập Tiffany & Co., đồng thời đánh dấu 150 năm thương hiệu này có cửa hàng đầu tiên tại Anh Quốc, hãng đã tổ chức một triển lãm tại London. Tất nhiên, nàng đại sứ Rosé cũng có mặt cùng với nhiều ngôi sao khác như Eileen Gu, Gal Gadot để chung vui. Mỹ nhân 9x lập tức chiếm sạch spotlight sự kiện nhờ visual lung linh, kiều diễm như nàng thơ. Rosé diện đầm táo bạo đến từ nhà mốt Rokh với kiểu hạ eo thấp ngang hông (drop waist). Giọng ca On The Ground chọn trang sức kim cương từ Tiffany & Co với vòng cổ nạm kim cương có mặt hình giọt nước.

Rosé hiện có hơn 60 triệu người theo dõi, một con số cực khủng đối với idol Kpop. Với sức ảnh hưởng “không phải dạng vừa", cùng phong cách hiện đại, táo bạo nhưng cũng không kém phần quyến rũ, Rosé đã mang lại vô số lợi ích cho các nhãn hàng mà cô đang làm đại sứ thương hiệu. Giá trị sản phẩm của thương hiệu xa xỉ không chỉ nằm ở chất liệu haу thiết kế, mà còn ở tính biểu tượng, hơn nữa, thời trang là ngôn ngữ mang tính hàm súc và Rosé đã thành công khi mang lại biểu trưng tinh thần cho họ. Bởi vậy, không khó hiểu khi YSL hay Tiffany & Co sẵn sàng rút hầu bao, thậm chí là tranh giành với Valentino để mời được Rosé làm đại sứ thương hiệu.

MH