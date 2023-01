Nhật Hóa - “giọng ca vàng” của nghệ thuật chèo

Là một trong những “giọng chèo” nổi bật nhất của bộ môn nghệ thuật chèo hiện nay, nghệ sĩ trẻ Nhật Hóa đã sớm khẳng định tài năng của mình tại nhiều cuộc thi. Nhật Hóa tên thật là Phạm Văn Hóa, sinh năm 1990, quê xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Nhật Hóa đã “phải lòng” nghệ thuật truyền thống từ khi còn nhỏ, nghe những làn điệu dân ca, vở chèo mà bà và mẹ thường hay mở trên radio. Từ những ấn tượng ban đầu ấy, chàng trai trẻ đã bén duyên với chèo lúc nào không hay. Những làn điệu chèo cứ thế thấm đẫm, nuôi dưỡng tâm hồn anh. Niềm đam mê, tài năng với chèo đã được anh khẳng định trên sân khấu nghệ thuật truyền thống.

Nghệ sĩ Nhật Hóa với vai diễn nhà sử học Lê Văn Hưu tại sự kiện kỷ niệm 700 năm ngày sinh Lê Văn Hưu.

Công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa từ năm 2010, suốt 12 năm cống hiến cho nghệ thuật, Nhật Hóa đã gặt hái được nhiều thành công. Điển hình như năm 2020, tại liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an Nhân dân, với vai diễn Trọng – chiến sĩ công an trong vở chèo “Vụ án Am Bụt Mọc”, anh đã đoạt Huy chương Vàng cá nhân. Với vai Lưu Bình trong vở “Lưu Bình – Dương Lễ”, Nhật Hóa đã giành Huy chương Vàng cá nhân tại cuộc thi tài năng trẻ sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2020 diễn ra ở Hà Nam. Năm 2022, tại Liên hoan Chèo toàn quốc vào tháng 10 tại tỉnh Hà Nam, Nhật Hóa đã thể hiện xuất sắc vai Quân trong vở chèo “Đất liền và biển cả”. Với khả năng diễn xuất biến hóa và giọng ca ngọt ngào, Nhật Hóa đã thể hiện chân thực, sâu sắc những tâm tư, tình cảm, mong muốn của người lính Trường Sa đối với gia đình, quê hương biển cả. Với sự thể hiện ấn tượng ấy, Nhật Hóa đã giành Huy chương Vàng cho vai diễn Quân và góp phần mang về giải Vở diễn xuất sắc cho đoàn nghệ thuật chèo Thanh Hóa với vở “Đất liền và biển cả”.

Là một nghệ sĩ trẻ tài năng, song Nhật Hóa luôn nghiêm túc với nghề, với bản thân và luôn nỗ lực rèn luyện, học tập không ngừng để có thể hóa thân vào nhiều vai, cả chính diện lẫn phản diện, nhằm mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm giá trị. Anh tâm sự, đối với người nghệ sĩ được biểu diễn phục vụ Nhân dân thì đó là một niềm hạnh phúc. Và tuyệt vời hơn đó là, người nghệ sĩ đi đến đâu được bà con chào đón. “Mình đã cảm nhận được hạnh phúc lớn lao ấy trong một đêm đi diễn tại huyện miền núi. Khi đang diễn thì trời đổ mưa. Mưa đổ xuống lạnh rát cả mặt. Nhưng nhìn xuống dưới, bà con vẫn đang chăm chú nghe. Điều đó đã trở thành động lực để mình hoàn thành vai diễn trong đêm mưa và cũng trở thành “của để dành” cho bản thân trên con đường cống hiến vì nghệ thuật”, nghệ sĩ Nhật Hóa chia sẻ.

Bài và ảnh: Thùy Linh