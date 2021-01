Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Thanh Hóa năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Năm 2021 Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung nguồn lực thực hiện thành công các chương trình, đề án, kế hoạch của ngành; rà soát, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, thể thao…

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Chiều 12-1, tại Khách sạn Central (TP Thanh Hóa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, song với tinh thần “Sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, về đích”, Ngành VHTT&DL đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là tập trung tuyên truyền sâu đậm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá được quan tâm. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa đạt 77%; tỷ lệ thôn, làng, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hoá đạt 79%.

Liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa năm 2020 được tổ chức trang trọng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Lĩnh vực thể thao được chú trọng và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tính đến ngày 20-12-2020, VĐV các môn đã tham gia thi đấu 101 giải, đoạt 614 huy chương các loại, trong đó 186 huy chương vàng.

Do tác động của dịch, bệnh COVID-19 lượng khách du lịch đến Thanh Hóa trong năm 2020 giảm mạnh. Tổng lượt khách đạt 7.341.000 lượt, giảm 24% so với năm 2019, đạt 65,5% kế hoạch; tổng thu du lịch đạt 10.394 tỷ đồng, giảm 28,4% so với năm 2019, đạt 50,7% kế hoạch. Công tác gia đình được quan tâm với việc triển khai thí điểm các mô hình Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 10 xã; mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại 10 xã, phường, thị trấn; thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam tại các trường THPT, THCS trên địa bàn.

Thể thao thành tích cao Thanh Hóa năm 2020 vượt khó giành được thành tích nổi bật

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021 Ngành VHTT&DL sẽ tận dụng tối đa các nguồn lực xã hội để phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa đạt 74%; tỷ lệ thôn, làng, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hoá đạt 72%.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Ưu tiên đầu tư cho thể thao thành tích cao, sớm đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm thể thao mạnh hàng đầu của cả nước. Phấn đấu phục hồi du lịch sau dịch bệnh Covid-19, đón khoảng 11,9 triệu lượt khách, tổng thu đạt 22.858 tỷ đồng...

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ngành VHTT&DL đạt được trong năm 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Ngành, qua đó đề nghị Ngành VHTT&DL trong năm 2021 cần chú trọng tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01 ngày 1-1-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tập trung tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình như: Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; Đề án giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phát triển bóng đá Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030…

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ VH-TT&DL cho các tập thể

Đối với lĩnh vực du lịch, đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp du lịch cần tăng cường liên kết phát triển du lịch; xây dựng và khai thác các sản phẩm, tour du lịch gắn với nông thôn mới, nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề truyền thống; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong quảng bá du lịch; chú trọng cải thiện môi trường du lịch theo hướng bền vững, thích ứng với tình hình mới...

Ngoài ra, Ngành VH, TT&DL cần rà soát, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, thể thao…

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL phát động thi đua toàn ngành năm 2021

Tại hội nghị, 40 tập thể và 37 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen do có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14-1-2013 của Chính phủ, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Ngoài ra, một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, được nhận Cờ Thi đua của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL.

