Lộ diện những “chiến binh” tiềm năng nhất Miss Fitness Vietnam 2022

Top 42 thí sinh Miss Fitness Vietnam là 42 màu sắc và cá tính khác biệt đã chính thức bước vào loạt thử thách đầy cam go và kịch tính, cùng những câu chuyện truyền cảm hứng để vượt qua vòng Pick-team (Chọn đội) của chương trình.

Kết thúc tập 1 chương trình truyền hình thực tế trong khuôn khổ cuộc thi, 42 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn về 3 đội, đối đầu trực tiếp gồm đội huấn luyện viên Minh Tú, huấn luyện viên Thúy Vân, huấn luyện viên Kỳ Duyên. Lúc này, “cuộc chiến” đã không còn là của riêng các thí sinh mà đã trở thành cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa dàn huấn luyện viên.

Đặc biệt, có những gương mặt khiến các huấn luyện viên “đứng ngồi không yên” và quyết cạnh tranh đến phút chót để giành được “chiến binh” tiềm năng nhất về đội mình.

Chu Lê Vi Anh – thí sinh “át chủ bài”

Được dự đoán là một trong những thí sinh sẽ làm nên chuyện tại Miss Fitness Vietnam, cô gái trẻ giàu nhiệt huyết Vi Anh xuất hiện tại chọn đội với sự tự tin và tươi mới khiến cả dàn huấn luyện viên không thể rời mắt.

Vi Anh còn nhanh chóng ghi điểm và nhận được ngay 3 sự lựa chọn từ các vị huấn luyện viên quyền lực sau màn “khoe” profile khủng. Cô nàng từng có 8 năm là vận động viên khiêu vũ thể thao của đội tuyển Hà Nội, sở hữu gần 100 huy chương cấp quốc gia và 2 huy chương vàng bộ môn bơi lội cấp thành phố, lại từng lọt top 8 “So You Think You Can Dance” năm 2014. Và hiện tại, Vi Anh đang làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam.

Thí sinh Vi Anh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhập cuộc chiêu mộ thí sinh ngay lập tức, huấn luyện viên Thúy Vân đã sử dụng lợi thế “đồng cảm” với hình mẫu “lãnh đạo trẻ” mà Vi Anh đang hướng đến để thuyết phục thí sinh tiềm năng này, nhưng huấn luyện viên Kỳ Duyên đã lập tức phản bác: “Cuộc thi này là Hoa hậu Thể thao chứ không phải cuộc thi Shark Tank hay là cuộc thi tìm kiếm nhà lãnh đạo trẻ.” Hai huấn luyện viên còn lại cũng ra sức thuyết phục những sau cùng, Vi Anh quyết định về đội Kỳ Duyên khiến hai huấn luyện viên còn lại vô cùng tiếc nuối.

Lê Xuân Anh (Lê Bống) – “hot” TikToker muốn xóa mờ định kiến

Lê Xuân Anh (Lê Bống) là một trong những thí sinh tiềm năng của cuộc thi nhờ sở hữu gương mặt sáng và là “hot” TikToker nổi tiếng có hàng trăm triệu follower. Bên cạnh đó, cô nàng còn rút kinh nghiệm từ vòng casting để đến vòng chọn đội luôn thể hiện những bước catwalk đầy tự tin và uyển chuyển trên đôi giày cao gót.

Chính vì thế, Lê Xuân Anh đã được huấn luyện viên Thúy Vân sử dụng quyền chặn để giữ thí sinh tiềm năng cho đội mình. Và không ai khác, quyền chặn được đặt khiến hai huấn luyện viên Kỳ Duyên và Minh Tú phải ngỡ ngàng.

Hành động này đồng nghĩa với việc nữ giám khảo đã tự tay tước đi quyền “tranh” thí sinh của Kỳ Duyên và tăng thêm khả năng Lê Xuân Anh sẽ thuộc về đội mình. Cuối cùng, huấn luyện viên Thúy Vân thành công “cướp” được thí sinh nổi bật về đội trong sự hối tiếc của Kỳ Duyên .

Thí sinh Xuân Anh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Lê Thị Thu Tâm – thí sinh từng tự ti vì làn da bánh mật

Sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Khánh Hòa, thí sinh Lê Thị Thu Tâm ghi điểm với làn da ngăm khỏe khoắn cùng vóc dáng săn chắc. Cô còn gây ấn tượng khi đồng hành cùng bạn thân Ngô Thị Mỹ Hoa, cũng là thí sinh của cuộc thi vượt qua nỗi sợ bị bắt nạt vì làn da nâu.

Bởi vậy, chỉ bằng vài bước catwalk ngay sau khi xuất hiện, bộ ba huấn luyện viên đã không ngừng tranh giành Thu Tâm. Thúy Vân là người đầu tiên tung chiêu “bạn thân” dẫn dụ thí sinh: “Hoa đã về đội của chị rồi. Nếu em về đội của chị thì như là ‘đôi bạn cùng tiến’ rồi.”

Trong khi đó, huấn luyện viên Kỳ Duyên còn hứa hẹn là “hậu phương vững chắc” cho thí sinh này. Dường như biết trước sẽ có nguy cơ mất đi thí sinh tiềm năng, Kỳ Duyên đã dùng quyền “chặn” Lê Thị Thu Tâm về đội Thúy Vân.

Nếu như hành động này của Hoa hậu Việt Nam 2014 khiến huấn luyện viên Minh Tú bất ngờ thì huấn luyện viên Thúy Vân lại ngơ ngác, không hiểu lý do Kỳ Duyên chặn mình. Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính,” Lê Thị Thu Tâm lại quyết định về đội của huấn luyện viên Minh Tú.

Thí sinh Thu Tâm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trần Thanh Tâm - “hot girl trứng rán”

Nổi tiếng với trào lưu “trứng rán” và xuất sắc bước vào top 3 The Face Online 2021, Trần Thanh Tâm là thí sinh “đáng gờm” mà các cô gái khác phải dè chừng. Song, ít ai biết trước khi sở hữu nhan sắc chỉn chu hiện tại, Thanh Tâm từng là tâm điểm bàn tán của dư luận cho vẻ ngoài kém sắc. Đó là thời điểm năm 2015, cô nàng từng nặng đến 65kg. Dẫu vậy, người đẹp sinh năm 2000 đã từng bước nỗ lực giảm cân để đạt được vóc dáng như hiện tại.

Xuất hiện tại vòng chọn đội với vóc dáng thon gọn, nụ cười tươi quyến rũ và năng lượng tích cực, huấn luyện viên Kỳ Duyên nhanh chóng giơ bảng chọn Thanh Tâm. Lúc này, chỉ còn huấn luyện viên Minh Tú chưa sử dụng quyền “chặn” khiến huấn luyện viên Kỳ Duyên và “hot girl trứng rán” thấp thỏm lo lắng. Nhưng bất ngờ thay, Minh Tú đã bỏ quyền “chặn” để Thanh Tâm về với đội Kỳ Duyên.

Thí sinh Thanh Tâm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nguyễn Công Phương Mai - cô gái rụt rè với khát khao lan tỏa tình yêu thương

Đến với cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Miss Fitness Vietnam 2022, Nguyễn Công Phương Mai được xem là thí sinh “nặng ký” khi sở hữu gương mặt khả ái và vóc dáng lý tưởng có số đo 3 vòng 84-58-90.

Lại từng tham gia cuộc thi Hoa hậu, Nguyễn Công Phương Mai được ba vị huấn luyện viên nhiệt tình chiêu mộ. Khi nhìn thấy thí sinh này lúng túng trong cách diễn đạt, huấn luyện viên Thúy Vân cho rằng: “Nếu như em chọn về đội của chị, chị sẽ làm được nhiều thứ để giúp em hoàn thiện hơn.” Còn huấn luyện viên Kỳ Duyên chia sẻ Phương Mai rất giống mình ngày xưa nên cô mong muốn có được thí sinh này trong đội mình. Minh Tú thì khẳng định chắc nịch: “Chị tự tin đủ kinh nghiệm để giúp em tỏa sáng theo cách riêng của em.” Sau khi “cân đo đong đếm,” Nguyễn Công Phương Mai chọn về đội Kỳ Duyên.

Những điều bất ngờ thú vị sẽ tiếp tục lên ở tập 2 chương trình. Đội nào sẽ giành chiến thắng đầu tiên để bảo toàn lực lượng? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 2 Miss Fitness Vietnam, phát sóng trực tiếp trên nền tảng Facebook, TikTok vào 19 giờ, và trên kênh Youtube chính thức của chương trình vào 20 giờ ngày 6/7.

Thí sinh Nguyễn Công Phương Mai. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

