Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính thức khởi động với format mới

Lấy cảm hứng từ sự vươn lên của hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã nỗ lực để tự do làm chủ cuộc sống trong thời đại mới, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam lựa chọn “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam” làm chủ đề chính cuộc thi.

Với thông điệp “mỗi cô gái hoàn vũ là một nữ siêu anh hùng thời đại mới, họ sẽ đặt ra cho mình một sứ mệnh và dùng sức mạnh đó truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng,” cuộc thi lan tỏa những câu chuyện tích cực về những người phụ nữ Việt sẵn sàng đối mặt, vượt thử thách, khai phá sức mạnh tiềm tàng và tạo nên điều phi thường.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chia sẻ: “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngày càng hướng đến các tiêu chí tiệm cận với Miss Universe , không chỉ tìm kiếm những cô gái có vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ, bản lĩnh, truyền cảm hứng mà còn có khả năng đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới thông qua ngôn ngữ, giao tiếp và ứng xử.”

“Đó là lý do để chúng tôi quyết tâm xây dựng nội dung thi, các hoạt động với nhiều điểm đổi mới, cùng format truyền hình thực tế kịch tính, hấp dẫn. Hoa hậu chỉ có 4-6 tháng để chuẩn bị cho Miss Universe 2022, vì vậy chúng tôi sẽ đặc biệt khắt khe hơn khi lựa chọn người chiến thắng năm nay.”

Theo đó, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 22/2-17/06/2022. Vòng thi Sơ khảo miền Nam sẽ diễn ra từ ngày 19-20/03 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Sơ khảo miền Bắc là 24-25/03/2022 tại Hà Nội. Vòng thi bán kết sẽ diễn ra vào ngày 13/06, được truyền hình trực tiếp trên VTV9, đêm chung kết ngày 17/06 truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình VTV3 và các đài địa phương khác.

Clip hành trình của những đại diện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam:

Sau vòng thi sơ khảo, top 70 thí sinh được lựa chọn sẽ tập trung trong vòng một tháng để tham gia các hoạt động đồng hành và ghi hình cho Chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” có nhiều điểm đổi mới hấp dẫn.

10 thí sinh có số điểm thấp nhất sau mỗi vòng thi sẽ phải đối mặt với vòng thi “Loại người” trong mỗi tập phát sóng. Đây sẽ là phần thi luôn tập trung vào kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tiếng anh. Để tiếp tục được đồng hành, các thí sinh sẽ phải nỗ lực hết mình để thể hiện bản thân mình, giành cơ hội bước tiếp vào vòng trong.

5 thí sinh sẽ bị loại khỏi cuộc thi sau mỗi tập. Sau quá trình ghi hình thử thách này, chỉ còn top 40 thí sinh xuất sắc nhất chính thức giành được tấm vé bước vào vòng thi quan trọng của bán kết, chung kết.

Chương trình truyền hình thực tế sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia vào trung tuần tháng Tư, với 9 tập phát sóng có các chủ đề: Catch your chance (Casting), Wear your sash (nhập cuộc), Walk your way (Runway), Raise your voice (Tiếng anh), Share your hands (Cộng đồng), Lead your generation (Social media), Own your stage (Interview), Shine your light (Fashion show), Be a Vinawoman (tập cuối).

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến sẽ là Giám khảo xuyên suốt để đồng hành, đánh giá thí sinh qua các phần thi cùng các giám khảo khách mời. Bên cạnh đó, Võ Hoàng Yến sẽ đồng hành cùng hai huấn luận viên là Á hậu Mâu Thủy (Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017) và Á hậu Kim Duyên (Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Top 16 Miss Universe 2021).

(Vietnam+)